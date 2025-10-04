來稿｜從校園到職場：ESG是未來職業的新趨勢

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



隨着全球面臨氣候變化和社會責任的挑戰，ESG（環境、社會及公司治理）及可持續發展漸漸成為企業經營的新趨勢。這重塑了企業的營運模式和未來職場的發展方向。本文將深入探討如何從校園到職場，融入可持續發展的教育，並分析ESG在職業市場中的趨勢與需求。



ESG是環境（Environmental）、社會（Social）和公司治理（Governance）的縮寫，成為評估企業經營及非財務性表現的重要指標。環境方面，企業需披露碳排放、能源使用及循環經濟等議題；社會方面則重視員工權益與社區投資；治理方面則要求透明的管理結構。這概念源於20世紀70年代的「社會責任投資」（SRI），當時的投資者開始考慮企業的社會和環境影響。進入2000年代初，ESG的術語逐漸被廣泛認知，特別是在2005年聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）發布《WHO CARES WINS》報告後，為ESG投資提供了理論基礎。

香港發展日漸成熟

自2013年港交所推出《環境、社會及管治報告指引》以來，香港在ESG領域的發展持續推進。到2024年5月，港交所發布了「氣候信息披露指引」，要求不同規模的上市公司進行氣候相關的可持續披露，包括氣候災害對業務管理和供應鏈的風險，以及氣候政策對財務的影響。公司還需披露在減排技術和可持續發展上的投資，未來的要求將涵蓋不僅是碳排放的量化數據，還包括財務數據，特別是氣候變化對財政的影響。

隨着2024年12月政府公佈《香港可持續發展披露路線圖》，香港將於2028年前全面採用《國際財務報告可持續披露準則》（ISSB準則）。這一計劃將分階段實施，要求所有主板上市公司自2025年起依據新的氣候要求進行「不遵守就解釋」的披露，並在2026年起強制要求恒生綜合大型股指數成份股公司遵守。此外，會計及財務匯報局將聯同監管機構推動可持續發展核證監管框架，並透過綠色金融科技和數據工具提升數據質量，以推動可持續發展全面進步。

大專推沉浸式教學

面對ESG新浪潮，大專院校亦紛紛增添不同類別的可持續發展相關的課程和活動。一個有效的方式是通過沉浸式學生活動，這不僅提升了學生的環保意識，還幫助他們在實踐中學習應對可持續發展的挑戰。參與社區清潔、回收二手衣服、樹木種植或設計環保產品的工作坊，能增強他們的社會責任感，並培養解決問題的能力。儘管ESG的範疇廣泛，真正的挑戰在於將理念轉化為行動，讓學生畢業後能夠理解如何設定和計算公司目標。

推行環保教育需持續學習與探索，因為全球暖化影響着商業運作及我們在地球上的生存，了解不同目標受眾及其需求對設計有效計劃至關重要。此外，除了掌握大數據分析外，學生也應該探索自己的興趣。ESG職業道路競爭激烈，若僅因潮流而選擇此領域，可能會面臨職業選擇的困難。因此，發掘真正熱愛的保育方向，將使他們在職場中更具競爭力，並能適應不斷變化的環境。

職業道路競爭激烈

隨着ESG的重要性日益增加，擁有相關認證的專業人才更受青睞。CFA ESG、CESGA及ESG策劃行政人員證書等都是值得考慮的選擇。另外，ESG專業人員需要具備跨部門溝通、數據分析及持續學習的能力。這些技能不僅有助於提升個人的職業競爭力，還能提高企業的整體ESG表現。

有見及此，香港政府推出了「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，為相關從業人員提供資助，鼓勵更多人進入ESG領域。此外，生產力促進局於2024年1月推出「ESG一站通」，提供碳審計工具、在線培訓課程。企業可獲得一份ESG評估及績效卡，有助他們自行檢視ESG表現。總括而言，隨着社會對可持續發展的重視增加，ESG專業人才的需求將持續上升。從校園到職場的轉變需要學校、社區和企業共同努力，提供必要的知識與技能，有望未來為年輕人提供了廣闊的職業發展空間。

