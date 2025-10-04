龍漢標｜突破樽頸——北都專屬法例的迫切性與平衡點

北部都會區作為香港未來發展的重點項目，旨在打造創新科技和宜居社區的樞紐。然而，在現有法例框架下，發展進度往往受制於繁複的行政程序和審批瓶頸，這不僅延緩了項目提速落成的目標，亦影響了整體經濟活力。《施政報告2025》提出政府將引入「加快發展北都」專屬法例，涵蓋六項主要範疇，包括成立法定園區公司、設立專項撥款渠道、促進要素跨境流動、加快審批建築圖則、簡化程序調整規劃限制、以及加快土地賠償。歸納專屬法例的目標，在於簡化各項發展的程序，回應了香港過往多年，大型基建和發展項目動輒耗時十數載的弊病。



北都發展涉及多項政策，由土地規劃、財務審批、基建工程，以至招商引才等等，需要政府多個部門無縫協作，這確實迫切需要一系列法定框架，讓執行政策部門和投資企業，有法可依，方能提速落成和達至增加經濟效益。

專屬法例若能落實，將可在多方面提速發展。首先，成立法定園區公司，並賦予其靈活運用資源的權力，有助招商引資的政策成效。招商引資涉及多方面的政策與資源配合，包括稅務優惠、人才簽證、出入境便利政策，以至土地規劃的靈活性等等。若按現有制度框架逐項政策作出修訂，必然費時並有礙政策協作和招商引才的效果。再者，專屬法例可簡化土地收回與補償流程，減少因時間延誤而帶來的成本上升。

北都發展過程中，中港兩地的人流、物流必然會大幅增加，不同企業、科創公司，以至高等學府，對資金和數據的靈活流動均會有龐大的需求，這亦是國際創科企業、大學和研究機構落戶北都的關注點。因此，專屬法例賦予跨境流動的制度保障，將可以鞏固香港與深圳協同發展的基礎，亦是吸引海內外企業的條件。

發展局局長甯漢豪昨日（10月3日）在立法會上表示，專屬法例的總方向不應是複雜及巨細無遺，會先訂立主線框架，再按發展需要，訂立附屬法例，再由立法會審議把關。以往政府應對社會需要，會制定附屬法例方式加快立法過程，處理緊急或技術性事項，例如公共衛生、行政細則的相關規定。

在專屬法例的框架下，以附屬法例的方式處理北都發展需要，既能簡化程序，縮短法律審批時間，亦具有應對市場變化的靈活性。筆者樂見政府計劃明年中將法案提交立法會，並爭取明年內完成立法工作。

然而，專屬法例涵蓋的層面廣闊，達到提速發展的同時，亦須在效率、公平與透明度之間取得平衡。在法例制訂的過程中，社會不同持份者、專業團體的參與和提供意見，將可以令政府更準確了解企業和市場的實際需要，從而制定適切的法例。

為此，筆者建議政府應考慮成立一個由不同界別組成的專屬法例諮詢組織，加入議會代表、專業團體和業界人士，為法例內容及執行細節提供意見，在提速發展北都的同時，亦能兼顧新法例執行，以至業界適應的需要，從而達至拆牆鬆綁、提速基建、吸引企業和專才落戶，促進香港與大灣區融合發展的方向邁步向前。

作者龍漢標是立法會（地產及建造界）議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。