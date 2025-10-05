來稿｜人力資源數位化轉型　三大力量重塑未來職場

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



瞬息萬變的時代，職場正面臨一場前所未有的轉型。人力資源部門不再只是行政支援角色，而是企業文化與策略革新的核心推手。隨着數位化浪潮席捲全球，未來職場將由三大驅動力量所塑造——技術的進步、工作文化的重構，以及組織邊界的消失。人力資源專業人士必須重新思考自身定位，積極擁抱變革，才能在新時代中發揮關鍵影響力。



筆者認為，技術發展正徹底改變我們的工作方式。人工智能、機器人、自動化系統等工具不僅提升效率，也重新定義了職位內容與工作流程。儘管部分工作可能被技術取代，但人仍是不可或缺的核心。人力資源部門需深入理解技術如何影響員工的職涯發展、學習需求與生活型態，並提供相應的支援培訓，協助員工與嶄新技術共存共進。

其次，線上的工作文化已成為新常態。行動裝置、流動通訊科技與雲端工具讓人們隨時隨地都能工作，打破了傳統時間與空間限制。然而，這種彈性也帶來新的挑戰。若主管在凌晨發送郵件，員工是否需要即時回覆？這些問題反映企業文化尚未完全適應數位化的工作節奏。人力資源部門需重新定義工作期待與溝通規範，建立健康的數位工作和生活文化，讓員工在彈性中仍能維持工作與生活的平衡。

第三個關鍵變化是組織邊界的消失。科技讓我們能與世界各地企業和客戶即時聯繫，部門之間的界線也逐漸模糊。今天可能與行銷部門合作，明天則與IT或產品開發團隊共事。這種跨部門、跨地域的合作模式要求員工具備更高的溝通能力與信任建立技巧。人力資源部門需積極培養員工的跨界協作能力，並設計工作機制和守則促進不同團隊間的互動與合作。

在不久將來的職場環境中，網絡協作工具日益重要。企業協作工具、企業內聯網等平台已成為工作與決策的主戰場。過去員工可能抗拒新工具，但如今領導者的積極參與改變了一切。一旦高層開始使用這些工具，整體文化便會隨之轉變。人力資源部門不僅要推動員工使用，更要確保領導者也積極參與，因為他們的態度決定整體工作和企業文化的走向。值得一提的是，年齡並不是障礙。研究顯示，即使是55歲以上的員工，也有超過八成使用這些工具，打破了「年長者不擅長科技」的迷思。

除此以外，工作方式也在轉型；敏捷工作法成為提升效率與透明度的利器。人力資源部門需要推動企業從龐大計劃轉向可辨識的小步驟，並協助團隊建立清晰的目標與溝通機制。這不僅是工作流程的改變，更是心態與文化的革新。

還有，績效評估制度也面臨挑戰。傳統的年度績效評估已不符合現代職場的需求。員工渴望即時、真誠的回饋，而非一年一次的評語。人力資源部門應推動將回饋與薪酬脫鉤，建立更健康的僱傭關係與發展機制。當回饋不再與獎懲掛鉤，員工更願意坦誠交流，而持續回饋文化有助於提升整體績效與員工滿意度。

當然，數位化也改變企業領導力與方式。在數位職場中，員工有更多發聲和分享意見的渠道，甚至能在平台上批評策略。領導不再是控制，而是引導與共創。人力資源部門需設計培訓與實踐機會，讓領導者習慣在公開透明的環境中發揮影響力，並建立正向的數位領導文化。

總的來說，未來的職場不只是技術革新，更是文化與心態的重塑。人力資源部門要擁抱數位化、推動敏捷文化、建立信任與透明，讓每一位員工都能在這個新職場中發光發熱。我們要從制度設計、工具導入、文化培養到領導力發展，全方位參與企業的轉型歷程。唯有如此，人力資源才能真正成為企業可持續發展的關鍵力量，創造無限價值！

作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。