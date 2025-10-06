楊華勇｜「四不」紅線：外交官不容逾越的底線

在當前國際政治格局深刻演變的背景下，香港作為中國的特別行政區，其國家安全與主權問題日益成為外部勢力干預的焦點。9月30日，外交部駐港特派員崔建春約見美國駐港總領事伊珠麗，提出明確的「四不」要求，不僅是一次外交交涉，更是一場捍衛國家核心利益的嚴正宣示。



9月23日的「到任拜會」，崔建春提出「一個符合」和「一個不得」要求，體現了中方對外交禮儀的尊重與善意提醒。9月30日的「嚴正交涉」，則是對伊珠麗行為的直接回應，標誌着中方立場的升級與警告，此次約見不是普通外交禮節，而是一次正式的、嚴正的交涉。

崔建春特派員對伊珠麗明確提出「四不」要求，即不見不該見的人，不同反中亂港分子串聯勾結，不得煽動、協助、教唆、資助反中亂港活動，不得干預涉港國安案件審理。 這些要求不是外交建議，而是不可逾越的底線，是對國家主權與法治尊嚴的堅決捍衛。

伊珠麗於今年8月下旬抵達香港出任美國駐香港及澳門總領事。然而，到任不足一月，她就迫不及待地開始了自己的政治表演。伊珠麗在到任後迅速與多位「反中亂港」人士接觸。這一行為戳破了她試圖借外交場合拉攏亂港勢力的真實意圖。此舉不僅違反外交慣例，更被視為對中國國家安全的挑釁。

從履歷來看，伊珠麗並非首次在華任職。2010年至2012年，她曾在美國駐上海總領館負責環境、科技、衛生及能源事務。熟悉中國背景的她顯然清楚自己的行為意味着什麼。

外交官的一舉一動代表國家形象，理當體現專業性與克制力。外交官作為國家派駐他國的正式代表，其言行舉止不僅是個人職業素養的體現，更承載着國家的尊嚴與信譽，直接關乎國際社會對一國的認知與評價。在全球化深入發展的今天，外交官的一舉一動處於聚光燈下，其專業性與克制力尤為重要。這一點在中美這樣具有全球影響力的大國交往中，更是被賦予了超越雙邊關係的戰略意義。領事事務作為外交工作的重要組成部分，身處外交一線，直接服務兩國人民，處理具體而敏感的事務，其互動更需秉持高度的責任感與戰略眼光，慎之又慎。

中美關係的特殊性與重要性，決定了領事級互動必須格外的審慎。中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，其健康穩定關乎國際格局的和平與繁榮。領事工作連接着兩國的社會與人民，處理着簽證、公民保護、商務往來等具體事宜，既是兩國關係的「晴雨錶」，也是「穩定器」。因此，在領事互動中，雙方官員都應具備大局觀，深刻認識到自身行為可能產生的廣泛影響。應堅持相互尊重、平等互利的原則，以專業、禮貌、合規的方式處理每一項事務，積極積累互信，減少誤解誤判。

外交官的專業性與克制力是其代表國家履行使命的基本保障。在中美關係的宏大敘事下，領事級互動作為關鍵環節，其審慎程度直接影響着兩國關係的微觀基礎與宏觀氛圍。唯有堅守職業操守，胸懷大局，以專業化解分歧，以克制維護穩定，才能切實服務於兩國人民的根本利益，為這個充滿挑戰的世界貢獻更多確定性與正能量。

從國際法角度看，外交官包括領事的職責與許可權有明確的法律界限，任何越界行為都可能構成國際法層面的違法。1963年《維也納領事關係公約》第55條明確規定，領事人員「負有不干涉該國內政之義務」。同樣，1964年生效的《維也納外交關係公約》第41條第1款也有類似規定：不干涉該國內政包括不以任何方式支援該國政治勢力以及不從事任何可能被視為政治干預的行為。

外交慣例與禮儀側重於外交人員行為的得體性、互惠性和長期實踐形成的默契，這是國際交往中維持和諧的軟性規則。外交實踐上，新任領事抵達接受國後，通常會先拜會當地政府官員、商界領袖和文化機構，以建立友好關係，這是世界通行的禮儀。

伊珠麗卻反其道而行之，不顧外交慣例和禮儀，剛上任便高調會見亂港勢力的頭面人物。這不僅違背了外交中常見的「低調起步」的慣例，還可能被視為缺乏教養的「失禮」行為和冒犯之舉。 歷史上，國際法院在處理類似國際爭端時已多次重申不干涉內政的原則。伊珠麗上任伊始的舉動，令人聯想到冷戰時期美國外交官在東歐國家頻繁接觸異見人士，實施所謂「和平演變」的往事。然而，當年的東歐國家與今日之中國在軟硬實力方面存在天淵之別，香港也有了健全的維護國家安全法律機制。

香港曾飽受「黑暴」、港版「顏色革命」的大肆破壞，廣大市民記憶猶新。香港社會普遍擔憂外國勢力利用通過殘餘的亂港勢力製造新一輪的動亂。香港市民對伊珠麗的舉動表達不滿，多批市民自發集結抗議。多名示威者在總領館外展開行動，拉起寫有「強烈譴責伊珠麗勾結亂港分子陳方安生」的橫幅，高舉「勾結亂港分子可恥」、「不得禍亂香港」等標語。

崔建春特派員提出的「四不」要求，是中國在外交領域的一次堅定發聲，是對國家主權與法治尊嚴的堅決捍衛。香港的未來必須建立在穩定、安全與法治的基礎之上，任何外部勢力的干預都將遭到堅決反制。中國不會容忍任何形式的亂港圖謀，也不會在國家核心利益上做出任何妥協。任何外部勢力若仍抱有幻想，應當立即收手，否則將自取其辱。國家主權不可侵犯，外交底線不可逾越，香港安全不容干預。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。