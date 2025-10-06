創科快送｜助企業出海走向世界　鞏固香港「內聯外通」定位

作者：盧家培



乘著近年內地、香港企業的龐大「出海」需求，行政長官在《施政報告2025》提出多項措施，包括成立「內地企業出海專班」為內地企業制訂多元出海方案，又聯合經貿辦、投資推廣署及貿發局組成功能平台，組織本地企業到海外考察，尋找商機。不過，企業在懂得「走出去」的同時，亦要懂得如何「走進去」，通過配合當地市場文化和需求，將成功的商業模式靈活地套用到各個不同市場，避免因不熟悉當地法規及商業模式而水土不服。



香港多年來一直擔當「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，不少企業以香港為出海首站，正正是因爲我們在融資領域、金融體系均有成熟基礎，同時法律及會計專業服務與國際接軌，可在企業拓展海外市場時發揮橋樑作用。

筆者每天的工作跨越東南亞、拉丁美洲及中東等市場，深知開拓海外市場時面對的挑戰，以及克服困難的關鍵，亦樂見政府有決心成為企業出海的堅實後盾，發揮香港「背靠祖國，聯通世界」的優勢。

總結多年拓展海外市場經驗，筆者建議「出海專班」及「功能平台」可為企業提供諮詢服務，包括分析國際主要法規及標準，例如歐盟的《通用數據保障條例》、《歐洲永續發展報告準則》等，避免企業出海時誤墮法網；並在向企業闡述運營策略的同時，多邀請「出海」企業領袖分享經驗。

長遠而言，兩個團隊接觸大量有意拓展海外市場的企業，得以深入了解企業出海需求與痛點；我們建議政府多聽取兩個平台的反饋，了解出海企業所面對的挑戰及解決方案，作為日後制訂相關政策的基礎。對於有意出海的企業而言，一個熟悉在地文化、法規的「帶路人」至關重要，施政報告提出的建議，正正可發揮此一功能。

最近在不同的場合，筆者都被問及管理東盟、歐洲、拉丁美洲、中東及非洲地區等十多個市場營運的心得，我認為正正是以「走進去」為出海目標，根據在地化（Glocal）原則行事。以近期進軍日本、土耳其為例，基於大型經濟體和成熟產業鏈的特性，對平台的需求大，增長速度也快。

至於擴展到中東、開拓阿聯酋及沙地阿拉伯市場，則有賴行政長官在2023年帶領的中東之行，讓參與者與沙特阿拉伯及阿聯酋的不同政商界機構及行業領袖會面，也到訪當地主要企業；並在持續了解當地市場法規、營運要求及市場准入細則的同時，因應當地用家相對集中等特點，選定批發市場、傢俬中心為主攻用戶。

作為國家與海外市場的橋樑，香港一直發揮「內聯外通」的獨特功能。在扶持企業出海方面，我們深信施政報告的措施，必能深化香港作為「超級聯繫人」與「超級增值人」的作用，引導企業走向世界，深入理解並適應每個市場的獨特脈絡，做好「引進來，走出去」的角色。

