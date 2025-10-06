來稿｜傳說中的立法會名單有哪些人？

來稿作者：張景宜



任何選舉，不論是威權民主、多黨制、兩黨制還是比例代表制，在政府、政界和選民眼中，只有號碼和候選人才是重點。理念、政網、口號都是其次，更不要說政黨、顏色和候選人經驗，因為現今社會下，議員代表的是未來、為民發聲，以及社會現況的投射和圖騰。



即使行政和立法關係改善很多，我們不好將政府和議會劃成等號，就以最近同性法案為例，或是過去一屆議會討論的各種議題，就可以看到新時代下仍然是以各類民生事務獲得注意。從網約車到醫療改革、教育學位到人才輸入、創科到環境保護等，議員的功能依舊，甚至變得正常，全都在讓政府推行政策時多一份考量，多一分深思。那麼誰應該留，誰應該走，誰應該加入呢？

其實答案顯然而見，也絕對不是坊間流傳那些人被剔走，那些人留下，而是這張名單有多少人，又有哪些能夠進一步推升投票率，哪些人能夠持續讓社會進步，以及哪些人能夠代表市民，把聲音帶進議會和添馬。筆者嘗試從大方向討論和分析，也趕及在提名期前評論。

第一，這張名單一定比上屆長，人數更多，同時也是為下屆政府問責官員提早練兵。外國不少議會制是議員身兼部長，而香港經歷過多年資深政務官轉做局長，未來將會越來越多人從議會轉戰政府。所以今次參選人士，必定會持續引入各個專業的行業領袖，讓他們在議會先熟習運作，避免出現新政府就任後空降的情況。

第二，地區選舉不會再是三四個人爭兩席，而是隨時多於五人出戰。不少人一定忽略了上次教育界的選戰，曾經出現三個建制政黨爭位的情況，相信選民樂見良性競爭，這樣才會找到在政界真正捲起衣袖工作的人。況且，中央治港體系的工作絕不容易，沒有領導樂見千挑萬選的議員比自己懶惰，只是拿着席位沽名釣譽、胡亂操作，而是希望見到一些能夠認真談政策、認真談建設、認真到內地學習，把香港發展好的代議士。

第三，相信這次會有不少優秀的區議員被邀請參選，一來是對他們在地區工作的肯定，二是給予他們更大的舞台去發揮，往後培育更多的年輕區議員。所以，各區定會出現不少新人挑戰現有議員的情況，而不是讓地區直選議員自動改到選委會界別。十二月的選擇不是一個親疏有別的對決，而是真真正正愛國愛港人士實力的比拼。說得直白一點，今時今日要爭上遊不是靠裙帶和喝酒，而是要像在私人企業般訂工作目標，政績，定期提交工作報告和進度，以及是否確切為社區帶來轉變等。

過去幾個月不停流傳的名單其實並不存在，反之，現在可能有超過五百人希望在最後階段確保不掉隊，能夠列入參賽名單。作為普通選民，着實希望這些名單越多人越好，經歷和背景越多元化越好，這樣選舉制度的落實和未來香港發展才會越趨美好。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。



