范寧｜深化改革醫療政策　借鏡英國新加坡　從「社區處方」做起

行政長官李家超新一份《施政報告2025》以深化改革為主軸，在醫療政策上主要聚焦治療層面，包括強化基層醫療網絡、推動慢病共治及社區藥房計劃等。然而，報告較少着墨於「治未病」的預防策略，隨着人口老化加劇情況下，措施實未能有效應對影響健康的社會因素，醫療系統恐將難以應對未來的挑戰。



近日「醫護行者」邀得英國及新加坡專家來港，分享兩地透過「社會處方」發展基層醫療的成功經驗，筆者認為絕對值得香港借鏡。

英國社會處方國家研究院臨床主管暨全球總監Dr. Bogdan Chiva Giurca早前來港，在「社會處方在香港發展的未來可能：他山之石和本地經驗的啟示」研討會上提到臨床經驗研究，指英國高達25%的求診原因是純粹的社會性問題，即源於孤獨、焦慮、經濟困難等，而非頭痛、胸痛等醫學症狀。如果將心理健康因素也納入考量，比例甚至會上升至60%，他認為若只專注於治療，是治標不治本。

Dr. Bogdan和另一演講者、新加坡關愛樂齡辦事處署長孫福霖博士分享了當地的社會處方經驗，為香港提供了寶貴啟示。

英國NHS模式：

連結員需熟悉社區具同理心

在英國，國家醫療服務體系（NHS）同樣面臨人口老化、醫療負荷的問題，以及長期慢性病和社會心理的問題增加，情況與香港和新加坡相近。為此，英國政府於2019年發表《NHS長期計畫》，將「個人化照顧」（personalized care）作為核心概念，大力推動社會處方。

受僱於醫療系統的「社會處方連結員」（Social Prescribing Link Worker）專責投入時間，用上可長達一小時的時間與病人深入溝通，了解其真正需求，建立信任關係，幫助他們找尋問題根源，並將其轉介至社區活動，如園藝、藝術或運動等。連結員並不要求高學歷，而是希望由熟悉社區、具備同理心的人士擔任。Dr. Bogdan表示，英國的經驗證明，社會處方投資回報率高達1：3，大大減低基層醫療及急診室負荷。

新加坡Healthier SG模式：

培養「銀髮大使」預防性健康探訪

新加坡也同樣面對人口老化、慢性病增加和醫療體系挑戰問題。 2023年推出的Healthier SG計劃強調預防重於治療，核心理念是將醫療照顧轉移到社區。

新加坡透過鼓勵居民註冊一位固定的家庭醫生，建立長期的醫病關係，並培訓8,000名「銀髮大使」志願者（Wellbeing Coordinator），到長者家中進行預防性的健康探訪，將服務從醫院延伸到社區。此外，他們善用社區網絡，將健身、烹飪、志工服務等活動整合到社區中心，鼓勵居民保持活躍。

康健中心成巨大契機

醫療模式轉向社會模式

至於香港，其實在推動社會處方上已具有獨特優勢。精神健康諮詢委員會主席林正財醫生在總結發言提到，本港已擁有世界一流的社會服務基礎設施，例如18區都有長者地區中心、綜合家庭服務中心等。我們需要的不是從零開始創造這些設施，而是將社會處方與現有的個人化照顧系統性整合。

各講者的發言刺激筆者思考未來，若地區康健中心及現時社區不同持份者所進行的試點計劃，可被納入基層醫療系統，這是一個巨大的契機，把社會處方模式融入政府的基層醫療藍圖規劃，進一步令公共醫療從傳統的「醫療模式」轉向「社會模式」。因為要成就他們的健康，並非只是「治未病」這麽簡單，而是更着重在日常生活中建立各種可接觸的有利健康因素，例如可負擔的健康食材；建立有趣及多樣性的生活空間以連結孤獨的人；建立新的社群一起進行不同的康樂活動等，全都是回應政府活齡以及預防疾病之社會效能。相關社區工作之成效不應被低估，而且相關成本遠低於醫療項目。

這場變革是需要跨部門協作，特別是新成立的「社會高齡化對策工作組」應成為一個整合平台，以實證為本，推動社區健康方案。這不僅能從源頭改善市民健康，降低醫療與社會開支，更能為香港創造一個更健康、更具競爭力的未來。

作者范寧是非牟利組織「醫護行者」創辦人，外科專科醫生。



