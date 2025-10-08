園遊．杏林｜流感重症不只限老年　少壯切勿輕視後果

作者：陳俊平醫生



中秋節剛剛過去，天氣即將轉季。這意味着我們與冬季流感高峰期的距離又再近一點。



衞生防護中心於9月9日宣布本港踏入夏季流感季節，預料本地流感活躍程度持續上升，在短期內維持在較高水平。

去年，我在門診中曾遇上有一位患糖尿病和高血壓的六旬病人。秋天前，我曾提醒他要注射疫苗，提防染上流感後患重症。不料他未及打針，就已經不幸患上流感，並併發肺炎留院。三個月後，病人再到門診覆診，他因為是次入院而狀態轉差，走路易喘氣，日常生活中難以做運動，最終本身的糖尿病病情亦因而受牽連。幸好，病人在再三勸喻下終於接受了疫苗注射。

作為醫生，我最希望看到廣大市民能預防患病，而非患病後接受治療。上述個案不幸地留院，但其實他的情況絕對可以透過接種疫苗有效避免。

流感疫苗的其中一個重要作用，就是預防重症。長期病患者包括心血管病、肝腎或肺病、嚴重肥胖、自身免疫系統疾病等患者，不論年紀，一旦感染流感再併發重症的後果可以非常嚴重，癒後的日常生活亦可受到影響。有見及此，今年季節性流感疫苗接種計劃擴大資助範圍，18至49歲的長期病患者都可以接種免費或獲資助流感疫苗。

根據去年統計，此年齡層出現49宗流感嚴重個案，佔所有嚴重個案的10%，而當中絕大部分人均沒有接種流感疫苗。不少人往往認為自己仍年輕力壯，容易忽視流感所帶來的風險，尤其長期病患者本身免疫系統較弱，流感併發重症的風險更高。

疫苗一定是「應打盡打」，才可以達致群體免疫。接受疫苗注射，不僅保護自身，更可保護身邊人。合資格人士可以按自己所屬組別，前往醫院管理局的公立醫院或門診，以及地區康健中心、母嬰健康院等地點接種疫苗，詳情可參閱衞生防護中心疫苗計劃專頁。

希望不同年齡層的人都可以正視流感可帶來風險，並立即行動，及早接種疫苗！

作者陳俊平醫生是港島西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部副部門主管。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



