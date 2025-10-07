來稿｜特區特設「內地企業出海專班」有多重要？

來稿作者：裘言真



行政長官李家超在最新的《施政報告2025》提出成立「內地企業出海專班」（「出海專班」），主動招攬內地企業利用香港平台「出海」。作為今年《施政報告》中的重點政策措施之一，「出海專班」昨日（10月6日）舉行啟動儀式，象徵這艘開宗明義支持內地企業「走出去」拓展國際市場的「領航艦」正式揚帆出海，加快「內企」的「出海」步伐。



今年《施政報告》的核心亮點，是推動香港主動對接國家發展戰略 、全面融入國家發展大局 。除了加快北部都會區建設外，《施政報告》亦表明，今年是國家「十五五」規劃的謀篇布局之年，香港會發揮獨特優勢，深化國際交往合作，發揮「內聯外通」功能 。負責主動招攬內地企業利用香港作「出海」平台，同時為「出海」企業制訂多元方案的「出海專班」，正是將香港地位推上另一台階的重要舉措。

「出海專班」是特區政府內的高層次架構，由商務及經濟發展局局長丘應樺負責督導工作及協調各政策局、部門和機構，除了投資推廣署、香港貿易發展局（貿發局）和香港駐內地的辦事處外，「出海專班」更有多個專業團體、商會以及商業機構作為夥伴，這種配置可準確集結力量，發揮聯乘效應。財政司長陳茂波在啟動儀式上透露 ，「出海專班」督導下，政府助力企業「出海」的工作將會更深、更廣，亦會出台不同政策措施，例如推動內地銀行在港設立區域總部，以支持內地企業拓展東南亞和中東等地區市場；提供稅務寬減以吸引更多內地企業在港設立財資中心；以至推動碳排放核算服務等。

社會須重視出海專班

筆者認為，社會之所以須重視「出海專班」，全因支援內地企業「走出去」是香港融入國家發展大局和參與國家發展戰略的重要方向。事實上，去年中國對外直接投資已超過1,900億美元，較前年增長逾8%，其中對東盟投資增近四成，對「一帶一路」國家投資亦增逾兩成，反映內地企業出海的勢頭正在加速。「一國兩制」的地位和優勢，令香港成為最適合協助內地企業「出海」、創造商機和經濟回報的選擇；特區政府設立「出海專班」，勢必增強香港把握內地企業「出海」所衍生的潛力和機遇。

香港的優勢一直備受國際認可，不但被菲沙研究所評為全球最自由經濟體；在瑞士洛桑國際管理發展學院《2025年世界競爭力年報》中，本港的競爭力亦被評為全球第三。再者，香港穩固的國際金融中心地位，是內地企業視香港為「出海」首選的重要因素。根據英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院9月25日發布的最新一期「全球金融中心指數報告」，香港的整體評分較上一份報告上升4分至764分，繼續位列全球第三，亞太區第一，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距，分別收窄至2分和1分，創下歷史最小差距，「紐倫港」三足鼎立，已是不爭的事實。

香港優勢受國際認可

作為港國際金融中心，香港是全球最大的離岸人民幣市場，加上資金自由流動，以及擁有大量來自全球各地的相關專業人才，種種特點為內地企業提供高質高效的跨境投資及融資支持。值得一提的是，香港作為亞洲重要的IPO市場，長期為內地企業提供上市融資通道，阿里巴巴、美團、甚至是今年全球集資額最高的寧德時代等企業，均成功通過香港拓展全球業務。

除了協助內地企業「出海」走出去之外，香港國際金融中心的地位亦讓香港成功吸引大量國際企業落戶，公司註冊處的最新統計數字顯示，截止在2025年6月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達1,494,806間、註冊非香港公司的總數則達15,509間，雙雙創歷史新高。不管是「引進來」還是「走出去」，香港始終是投資者的最好選擇。

內企被稅制法制吸引

香港的低稅率與地域來源原則，以及廣受國際認可的普通法制度，同樣是香港無可取代的優勢。香港奉行簡單稅制，公司利得稅稅率僅為16.5%，而且只對產生或得自香港的利潤／收入課稅，並且不設增值稅或銷售稅、資本增值稅、股息或利息的預扣稅 ，顯著降低在港營運和利用香港作「出海」平台的企業的稅務負擔。此外，香港亦與內地及多個國家或地區簽署避免雙重徵稅協定，為計劃「出海」的內地企業提供足夠空間去優化自身的全球稅務布局。

低稅率外，香港亦是中國境內唯一採用普通法的司法區。《基本法》確保香港的普通法制度和司法獨立，加上獨特的中英雙語法律環境，為「出海」的內地企業，以及來港落戶的國際企業，提供「可理解、能預期」的法治環境和受國際認可的爭議解決機制。還是那一句：不管是協助內地企業「走出去」，還是把外資「引進來」，香港的角色和地位始終獨一無二，是不二之選。

「出海專班」的設立，充分凸顯香港作為國家「超級連繫人」和「超級增值人」的角色，讓香港真正做到「發揮香港所長，貢獻國家所需」。「出海專班」的縝密分工和協調，能更有效地把香港的獨特優勢展現，擦亮香港的「金字招牌」，做好「引進來，走出來」的工作。在可見的將來，市民將看到愈來愈多內地企業以香港為起點，接軌世界、拓展全球，把「深化國際交往合作」這項重要任務做得愈來愈好。

作者筆名裘言真是時事評論員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。