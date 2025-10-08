楊莉珊｜從雙節經驗出發　開啟香港旅遊質量並重的新篇章

今年國慶中秋雙節黃金周，香港再次以亮眼的成績單展現了其作為國際旅遊都會的獨特魅力。在短短八天的假期中，僅前六日便有約116萬內地旅客訪港，較去年同期增長5%。更令人欣喜的是，在遊客數量穩步上升的同時，香港街頭秩序井然，未見混亂；酒店入住率持續高企，高端消費表現強勁，部分遊客甚至願意花費數萬元購置服裝與黃金。即便期間曾懸掛三號風球，也未能阻擋遊客的熱情，大街小巷依舊人流如織。這一系列現象，不僅印證了香港「旅遊天堂」的持久吸引力，更揭示了其背後政府、業界與市民三方協同努力的成功模式。



與過去某些節假日人滿為患、秩序受到挑戰的情形相比，今年黃金周最顯着的特點便是「忙而不亂」。這種秩序感的提升，首先得益於特區政府的超前規劃與高效管理。入境部門對客流量的精准預估，使得口岸通關、公共交通調度、熱門景點人流疏導等環節得以提前部署、從容應對。警方、旅遊事務署及相關部門的緊密協作，確保了資訊的及時發佈與現場的有效管控，將潛在的風險與不便降至最低。即便在三號風球的不利天氣下，應急機制的迅速啟動也保障了遊客安全與基本出行需求，展現了城市應對突發情況的韌性。

這種「看不見的」管理效能，是旅遊體驗最基礎的支撐，也是香港作為成熟目的地區別於許多新興旅遊城市的關鍵優勢。不過，數字僅是表像，更深層的意義在於旅客消費與體驗模式的根本性轉變。傳統的「購物天堂」形象正在被多元化的旅遊需求所補充，文化沉浸、自然探索、教育體驗、金融服務等新興業態脫穎而出。這種轉變不僅反映了全球旅遊趨勢的演進，也揭示了香港旅遊業轉型升級的迫切性。

香港旅遊業的轉型已迎來關鍵窗口期。本次黃金周的新業態表明，旅客需求正從「物質消費」轉向「精神滿足」，從「快速觀光」轉向「深度體驗」，從「過客」到「參與者」的範式轉移。例如，包括文化旅遊，維港國慶煙花匯演、西九華服嘉年華、大坑舞火龍等活動，成功將非物質文化遺產轉化為旅遊吸引力。這種「體驗式消費」帶動相關消費提升20%，並吸引超過半數過夜旅客，顯示文化IP的深度開發潛力。

未來，香港需以文化為魂、自然為韻、科技為器、服務為本，構建一個特色鮮明、體驗優質、可持續發展的旅遊生態系統。通過政策引導、產業創新與旅客共創，香港不僅能擦亮「旅遊天堂」的金字招牌，更將為全球城市旅遊轉型提供範例。

+ 3

郊野旅遊，萬宜水庫、橋咀島、西貢沙灘等景點的火爆，反映旅客對自然寧靜的渴望。橋咀島單日湧入4,000人，雖展現了香港郊野的魅力，但也暴露承載力不足的問題。建議推行「智慧郊野」管理系統，通過預約制、實時人流監控與生態保護教育，平衡體驗質量與環境可持續性。

香港大學、中文大學、科技大學等校園成為親子旅遊熱點，其百年建築、人文景觀與學術氛圍構成了獨特吸引力。此現象與特區政府打造「留學港」的策略相契合。建議加強校園與旅遊業的協同，設計「學術體驗遊」，並將教育旅遊與創科產業結合，展示香港的科研實力。

銀行在黃金周期間延長營業時間、提供口岸接駁與開戶服務，體現「北水南下」趨勢下「投資+旅遊」模式的潛力。隨着「互聯互通」機制深化，此類需求將持續增長。建議開發金融主題旅遊線路，如參觀交易所、財富管理講講座，並優化跨境支付與稅務諮詢服務，打造亞洲財富管理中心形象。

體育與盛事經濟，借鑒新加坡F1賽事經驗，爭取國際級體育賽事與演唱會落戶，吸引高端旅客；產業融合推動「旅遊+科技」，「旅遊+文創」等跨界合作。新加坡通過F1夜賽、濱海灣藝術節等大型活動，年均吸引超300萬高端旅客。香港可參考此模式，結合自身優勢，如國際金融中心、中西文化交匯，打造獨具特色的盛事品牌。

香港旅遊業正站在歷史的十字路口。面對全球旅遊格局的重塑與旅客需求的深刻變化，香港必須以「築巢引鳳」的智慧，既要鞏固內地市場的基石地位，更要勇拓海外新藍海。這不僅是客源數量的擴張，更是一場從理念到實踐的全面革新。

對內地市場，香港需超越「購物天堂」的單一標籤，深耕文化血脈與情感連結。當「特種兵旅遊」、「Citywalk」成為年輕世代新寵，香港應巧妙串聯中西薈萃的文化地標——從廟街的市井煙火到PMQ的文創活力，從大澳的漁村風情到西九龍的藝術脈動。簡化簽證程序、優化電子支付體驗、提升普通話服務品質，這些「老生常談」恰恰是內地旅客最關切的痛點。更需打造季節性主題活動，如春季藝術季、夏日電競節、秋日美食月、冬日跨年盛典，讓香港成為內地旅客「常來常新」的情感歸屬地。

開拓海外市場，則需精準把握後疫情時代旅遊心理的微妙變化。歐美旅客愈發追求「真實性」與「永續性」，他們渴望超越淺層觀光，深入在地生活肌理。香港應以「中西文化交匯點」的獨特敘事，設計「歷史漫步」、「非遺工藝體驗」、「離島生態探秘」等深度產品。可借鑑巴黎「博物館之夜」、東京「設計週」等國際經驗，打造具有全球影響力的文化節慶，讓香港成為世界級旅遊目的地圖譜中不可或缺的座標。

香港旅遊業的未來，繫於能否以「雙輪驅動」戰略——內地市場做深做透，海外市場做精做廣。當這座城市真正成為東西文明對話的客廳，「旺丁旺財」將不再是目標，而是水到渠成的自然結果。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。