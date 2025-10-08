黃冠麟｜詠維港夜景　不須蹩腳幻彩

「幻彩詠香江」——曾經是香港旅遊的招牌表演，後來成為市民笑柄，近年更被部份旅遊指南列為「可錯過的表演」。執筆之時，筆者查閱了幾個大型國際旅遊推介平台的評價，大量外地旅客表示「underwhelming」（頂唔順）。亮點變雞肋，不如將其腰斬算了。



這十分鐘的表演，協同43幢建築物及兩個景點合作，公允一點值得感謝。

但當全球光影藝術已進入沉浸式、互動化時代，我們卻仍在以二十年前的思維運作，既久而遂安之——就如同當年首創八達通一樣，連荷蘭、杜拜、新西蘭等國家亦特意來港觀摩八達通取經，風頭一時無兩；但當鄰近地區和國家乘雲端及NFC等科技發展，着力發展手機錢包和電子支付，昔日曾經憑八達通獨領風騷的香港，依然是獨沽一味，在流動及電子支付市場發展滯後。且看生產力促進局在疫情前的調查，2019年市民最常用的支付渠道仍是現金，佔99%，其次是佔97%的八達通。

當年的先發優勢，卻一度成了近年發展電子支付工具的絆腳石，何故？

觀眾審美提升不是火箭式，而是廿年來漸進且不可逆的過程。今時今日，單純量化觀映人次作為功課，以參與建築數量與場次統計作所謂參考，而忽略旅客真實評價與口碑傳播，這樣真的好嗎？立法會已有議員向局長提出詢問。

廿年前的創新 今日的拖油瓶

剎有介事，以此毀譽參半的燈光秀作招徠，對本地旅遊無益。有「幻彩」、有「詠」、有「香江」，內容也算符合「商品說明」。然而，再鋒利的寶刀都有生鏽的時候，觀眾的審美與認知已有二十年的鴻溝。當年，世上還未有蘋果手機。

若將目光投向世界，更顯香港的落後痛點。新加坡「光之魅影」以金沙藝術科學博物館為畫布，融合水幕投影與激光矩陣；東京晴空塔的燈光秀隨季節變換敘事主題，甚至與市民手機APP聯動；澳門永利皇宮的水舞匯演以音樂、火焰與水柱編織戲劇張力。這些表演不僅技術前沿，更將在地文化轉譯為感官詩篇。

反觀香港，仍停留在建築輪廓燈光切換的單調模式。我不禁要問讀者們，有誰真會推薦旅客朋友，準時8點專誠到海旁「享受」這十分鐘？如果表演成本數以億計，不如邀請企業多找幾個人，負責跟隨節奏開燈關燈，同樣可以咏香江，甚至可以多創造幾個就業機會。

香港坐擁「世界三大夜景」之一的維港，本來就足以吸引游人駐足流連。但那因技術與內容而落後的「幻彩」，不但無助於提升香港旅遊吸引力，反而因為未能達到旅客預期而損害香港夜景聲譽。這又何必呢。

改革的臨界點 或優雅地終結

上一任的文體旅局長與旅發局總幹事，分別提出要優化「幻彩詠香江」。但那兩位官員都已換了人，燈光還是一樣，也許真有困難之處。眾所周知，貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，政府還宣佈預留3.54億元予旅發局用於「幻彩詠香江」，也是咬牙之舉。

如此勉強，筆者建議旅遊事務署必須從敍事內容、先進技術、旅客體驗三方面著手。對於本地市民大眾與追求深度的旅客而言，香港如何變成東方之珠，或是值得好好做做文章。

要說好香港故事，詠香江的詠，當中有沒有香港經典流行音樂元素？既然取道維港兩岸，能否與兩邊的地段功能結合，比如在星光大道，多做一些與香港電影元素結合的呈現、在中環港外線碼頭準時安排「張保仔」亮相？能否每月或每兩個月邀請樂團與歌手在文化中心外做一場Live Show？技術上，除了聲畫同步的、簡單的燈光切換，還有誰都懂得應該增設無人機表演，是否可以加入水霧、水舞效果，加強親水性提升觀眾的體驗？又是否可以長聘或委約本地藝術工作者，在維港兩岸指定地點加入預熱表演、配合演出？哪怕最土最土最土的做法，考慮到聯動效應，在幻彩前後，輪番邀請兩個樂園的吉祥物派派糖果？

若是無法嘗試創新，與其坐看這個昔日的明星項目逐漸淪為旅遊負資產，優雅終結或許是更體面的選擇。

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



