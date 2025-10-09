來稿｜封殺TikTok的始作俑者

來稿作者：陳文坪



在美國總統特朗普首個政府任期（2017年1月至2021年1月）期間，2020年2月特朗普就宣布將封殺TikTok在美業務；而美國商務部原定於2020年11月12日生效的有關禁止企業與TikTok進行技術交易的命令，後來被賓夕法尼亞州地區法院法官比特斯通（Wendy Beetlestone）下達臨時禁制令，加以否決。可見，誰是封殺TikTok的始作俑者？答案不言而喻。



中國互聯網企業「字節跳動」旗下短視頻平台「抖音」海外版「TikTok」，因受年輕人歡迎，而在海外擁有數億用戶。單在美國，TikTok就有1億7,000多萬用戶，而且還在繼續增加中。

過去十多年來，美中由最初的貿易摩擦，發展到科技博弈。TikTok因受美國年輕一族的青睞，被政客說成是「數據安全與個資隱私」而可能被轉送到中共備查，對美國等西方國家構成安全威脅。然而，母公司字節跳動三番五次澄清會以用戶數據與個資安全為第一考量，也承諾會遵守美國法律，但還是無法讓這些政客信服。

即便是新加坡籍的TikTok行政總裁周受資親赴美國國會舉行聽證會，正面回應安全性疑問，接受質詢並給予解釋，也無法改變美國政客先入為主的主觀思想。

「TikTok禁令」是美國上一任總統拜登打着所謂「保護國家安全」的旗號，於2024年4月24日簽署一項國會通過的「不賣就禁用」法案，要求TikTok母公司字節跳動在2025年1月19日前將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將在美國被禁用。特朗普上台後，並沒有推翻拜登的法案。只是將這道「禁令」推遲生效。

可見，美國前後兩任政府都支持TikTok「不賣就關」的禁令。因此，TikTok被逼出售是無可避免的，只是要如何分配股權的百分比而已。

美中第四輪貿易磋商9月14日在西班牙馬德里舉行，雙方就解決TikTok問題達成了基本框架。美國總統特朗普與中國國家主席習近平於9月19日通電話後，特朗普隨即在自家的社交平台宣布，兩人（國）「批準了TikTok交易」。也就是說，美中兩國已心中有數各方持有的「股份比重」。

原本今年1月19日到期「不賣就禁」的TikTok，隨着特朗「二進宮」而將禁令多次推遲。中方開始時，態度強硬，言論更報出「寧可玉碎不為瓦全」，堅決反對TikTok被美國收購。不過，在美國的對等關稅壓力下，中方轉而以「大局為重」，讓在海外的企業以商業為考量，放行自身決策。正如習主席與特朗普通話中所強調的，「中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案」。

其實，民營企業在海外的發展、收購或被收購，有自身的決定權，即商業決策。政府沒必要夠多干涉。

TikTok事件紛紛擾擾五年多，從當初「對着幹」，到最終雙方同意出售。特朗普可說贏了面子、中方也找到了「下台階」；儘管字節跳動失去了一個「好孩子」，但割愛讓TikTok被剝離，總好過被禁被關，至少還可以看到這個「孩子在他人家中被愛、被寵」的地位。

媒體報道說，熟悉TikTok交易的消息人士透露，包括甲骨文（Oracle）和私募股權公司銀湖（Silver Lake）在內的三家投資者將持有TikTok美國公司約50%的股份，原母公司字節跳動現有的美國投資者持股約30%，字節跳動本身將持股19.9%，以符合美國國家安全法令規定的20%持股頂限。可見，美國資方已占了大部分股份。字節跳動雖單一持股19.9%，也無法撼動新公司的決策權。

TikTok被收購，誰是贏家？中方、母公司字節跳動、美方？其實，這些都不是。那誰才是真正的贏家？答案是不言而明，就是用戶（users）。

TikTok這一平台，為用戶提供了對外交流與聯系。而許多小商家，都是利用TikTok這一平台進行商務維繫，也增加不少業務來源。只要能繼續運作，不被關閉，TikTok由誰掌控對用戶來說是影響最小的。

特朗普9月25日在白宮簽署行政命令，確認把中國短視頻平台TikTok的美國業務出售給美國及國際投資者，符合「不賣就禁」法律對國家安全的要求。隨着這一政令的落筆，TikTok已經「歸屬」美國掌控了。

