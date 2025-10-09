來稿｜簡約公屋風波：主動巡查見成效 勿讓個別事件扭曲政策初衷

來稿作者：裘言真



三個簡約公屋地盤，早前被建築署揭發存在可能影響結構安全的問題；有見及此，署方即時成立獨立調查專隊跟進，並要求承建商提交補救方案。今次事件，證明建築署的持續嚴格執行品質監督以及主動巡查機制奏效，成功防微杜漸。然而，本屬政府部門盡責履職的事件，卻有評論文章質疑特區政府以最快速度解決基層市民房屋問題的效用和用心，甚至扭曲成「政府房屋政策歪了」。這種批評，令社會討論失焦，毫無建設性。



建築署恆常巡查見成效

今次事件，源於建築署八月底在恆常巡查期間發現小欖樂安排簡約公屋項目質量問題。由於性質嚴重，建築署不敢怠慢，即時派員徹查由涉事承建商「安保俊和聯營」負責的三個簡約公屋項目；結果發現，該三個簡約公屋項目出現剪短螺絲和鐵板連接洞被擴大等可能影響建築物結構安全的違規情況。

由於懷疑事件涉及人為疏忽或蓄意隱瞞，建築署已主動聯絡執法部門及徵詢法律意見，署長李翹彥更委派一名助理處長帶領獨立調查專隊處理，期望於一個月內完成調查，若發現承建商違約或違法，會按合約條款及《建築物條例》對涉事承建商及相關人士究責和作出規管。今次事件之所以曝光，全因建築署的恆常巡查機制發揮效果；建築署積極監督承建商的工作，發現問題後亦主動跟進善後，行動始終以市民福祉為依歸，社會應給予支持和鼓勵。

簡約公屋目標清晰明確

然而令人不解的是，有評論文章在事發後沒有對署方的主動巡查工作作出正面評價，更大開「地圖炮」，將事件跟現屆政府的整體房屋政策扯上關係，質疑簡約公屋快速落成的特質，以至現屆政府各種迅速推動的援助基層家庭的政策，都是用作掩飾傳統公屋供應不足的事實，以及包裝政府房屋政策的工具。

筆者認為，上述的說法極不合理，不單毫無邏輯，更有刻意埋沒本屆政府在興建房屋方面的努力之嫌。土地和公營房屋供應長期不足是累積多年的「老大難」問題，而本屆政府擔當作為、創新求變，積極作出處理。興建簡約公屋的理由，政府方面早已說得清楚：傳統公屋興建需時，居於不適切房屋的市民又急需改善居住環境，故行政長官李家超在2022年的《施政報告》提出，善用短期內並未落實長遠發展計劃的政府及私人土地，採用標準簡約設計和「組裝合成」建築法快速興建約30,000個簡約公屋單位，以盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，並迅速改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素。

興建傳統公屋 政府從未放軟手腳

由始至終，現屆政府都沒有視簡約公屋為終極方案，一直都是採取「兩條腿走路」的策略，在全力興建傳統公屋的同時，亦務求盡快改善那些居於不適切居所者的生活環境。政府興建傳統公屋的決心和進度，並沒有因為興建簡約公屋而減低或放慢，李家超在最新的《施政報告》中便表明，2026-27年度起的五年，總體公營房屋建屋量將達189,000個單位（傳統公營房屋單位預計達169,500個），較他2022年上任時增加約80%。公屋平均輪候時間，亦由三年前平均6.1年「上樓」，縮短整整一年至5.1年，並進一步邁向2026-27年度下降至4.5年的目標。

上述的統計，絕對不是冷冰冰的數字，當中蘊含着政府的承擔、官員的熱誠，以及市民的期望。簡約公屋的出現，是為了填補傳統公屋落成及入伙前的一段空白期。正如李家超所說，對「劏房」戶而言，早一年入住公屋或「簡約公屋」，不但可改善居住環境，更可分別節省平均每年約36,000元或50,000元的租金。由此可見，不少基層家庭在生活及經濟上已得到實質改善，事實不容抹殺。

公屋供應「頭輕尾重」情況已扭轉

再者，事實亦清楚告訴我們，在現屆政府不懈努力下，公營房屋供應「頭輕尾重」的情況已徹底扭轉，在2026／27年度起的五年，預計有約110,600個公屋／綠置居單位和約58,900個其他資助出售單位供應，即平均每年有超過30,000個單位落成，是過去24年來的新高。 相關媒體的評論，聲稱基層市民的安居希望，只能寄託於「那條遙遙無期的傳統公屋輪候隊伍」云云，說法明顯無視了客觀事實和數據，實有誤導市民、甚或刻意製造不必要的社會矛盾之嫌。

負責興建包括簡約公屋在內公營房屋的承建商，施工質量出現問題，出現違法違規的情況，政府、媒體，甚至市民大眾當然都應該重視，政府更有責任依法追究，打擊業界的害群之馬和不良行為。將個別承建商的施工問題牽扯到政府的整體房屋政策，甚至説成是政府政策「歪了」和漠視「居住正義」，動機令人懷疑。現屆政府在增加房屋供應一事上，確實下了極大苦功和努力，不止眾多受惠家庭能夠感受得到，心清眼亮的市民亦看在眼裡、記在心上，絕對不應受到無理質疑。

文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，並附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留文章最終編輯權。