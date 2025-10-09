來稿｜再窮，不能窮了少數孩子的教育

作者：劉觀沃



早上返工返學繁忙時段，一大班人在排隊候車，突然有個輪椅人士出現在候車位，車長就要優先安排其上車，為此，所有學生和上班一族都被耽誤了幾分鐘。那我們是否因輪椅人士屬於極少數就要取消其乘車優先特權呢？肯定不！因為一個社會先進與否，不是僅看這個社會高樓大廈的多寡，而是看社會最底層民眾所享有的福利程度之高低。對弱勢社群如此照顧，更從側面反映出香港市民從上至下的整體素質極高，因為每個人都會經歷年老，每個人都不敢擔保自己年老時就不會用輪椅，社會絕不會因為某個弱勢社群人數少而將其拋棄！



同樣，非華語學生在香港就是屬於極少數的一個特殊群體，他們以中文以外的語言作為母語，可能在學習華語的過程中面臨一些挑戰，例如語言結構、文化差異和發音等。政府由於近年收入減少，左支右絀，曾考慮減少對非華語學生的資助。教育局於今年五月份披露, 將在2025-2026學年改動「有特殊教育（SEN）需要非華語學生支援津貼」的發放條件，原定津貼發放條件為若錄取1至9名有特殊教育需要（SEN）的非華語學生，學校即可獲派106,769元津貼額，經過微調後改為需取錄6至9名非華語學生才可獲派該津貼。也就是說，倘若某學校的非華語學生不超過5名，就不會獲政府發放津貼。

好在教育局在8月份向全港小學發出新學年「有特殊教育（SEN）需要非華語學生支援津貼」通函，確認津貼安排維持不變，學校取錄1-9名相關學生，就可繼續獲政府資助10.6萬元。此通函一出，教育界及非華語家庭無不歡欣鼓舞，好評如潮。

或者有人會認為，現在政府財政上有點捉襟見肘，更需要削減不必要的開支；一間學校若只錄取三五幾個有特殊教育需要的非華語學生，值得政府花一大筆錢去資助嗎？但於我看來，答案是肯定的。

我們常說：「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子。」非華語學生由於中文水平偏低，本身在融入香港社會方面已經比華裔學生更加困難，而有特殊教育需要的非華語學生，則難上加難。有特殊教育需要的非華語學生，並不是智力不如其他人，只是他們有因心理、生理、或家庭條件等而產生一定的學習困難，需要我們提供某些額外幫助才能發揮其潛能。俗話說：「玉不琢，不成器。」有特殊教育需要的非華語學生，就像是一塊未經琢磨的寶石，作為教育工作者，我們更要額外給他們提供知識的寶庫，才能協助他們開啟智慧的大門。

一個小孩的教育，也就是十多年的事。若然我們有足夠資金培養他們，讓他們成才，那麼他們長大後就是建設香港的棟樑。反之，若然我們鼠目寸光，因為這類孩子人數少而取消對他們的資助，他們就有可能荒廢學業，甚至長大後不能自食其力，需要依賴政府幫助才能過活，那可是一輩子幾十年的事啊！請問十幾年的栽培和一輩子的依賴，哪個花費更大? 答案不言而喻了。

又或者有人還會說，為了區區幾個學生請個專門老師教導他們，那不是倒錢入海嗎？我不同意這種說法，受聘的老師每天要用其薪酬生活，要乘車，要吃飯，要購物，哪一樣消費不是在促進香港各行各業發展的？他們還可能要用工資所得養老育幼，這不是為嚴重老齡化及超低生育率的香港注入無限活力嗎？如此看來，這些撥款絕對是用得其所，造福社會啊。。

再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子。展望未來，我們應該用愛心播種，用汗水澆灌，用耐心滋潤，讓非華語教育因愛而充滿生命力！

作者劉觀沃是一名教師。



