楊莉珊｜立法會的角色重塑：不是「橡皮圖章」，實踐「有商有量」

今年是香港回歸祖國28周年。香港特區立法會即將於年底迎來換屆選舉。近日，立法會主席梁君彥宣佈不再競逐連任立法會議員，結束了他在立法會21年的服務生涯。這位已出任五屆立法會議員、兩任立法會主席的香港特區最資深議員之一，用「敢擔當」、「做實事」來形容過去四年立法會工作的成果。



從2022年1月至2025年7月中旬，第七屆立法會已通過117項法例，較上屆同期多出九成；在此期間審批通過的撥款建議超過240項，涉及款額達到6550億元，較上屆同期增長百分之五。這些資料背後是關乎市民切身利益的實際問題得到解決。

近年來，關於香港立法會角色的討論不絕於耳，「橡皮圖章」的質疑與「有商有量」的肯定，交織在一起。那麼，在「一國兩制」的框架下，香港立法會究竟扮演着怎樣的角色？它如何在避免陷入西方議會政治困境的同時，保持自身特色並有效履行職能？這不僅是關乎香港治理效能的核心問題，更是「一國兩制」實踐成效的重要試金石。

香港立法會既不是某些人刻板印象中的「橡皮圖章」，也不是西方式對抗政治的翻版，而是在「一國兩制」框架下探索出的具有香港特色的議事機構。其「有商有量」的議事文化、務實高效的工作風格、既監督又合作的府會關係，共同構成了一種不同於任何其他政治體制的獨特模式。

從文化淵源看，「有商有量」體現了中華文化中「和而不同」的智慧。與西方對抗式政治文化強調衝突與制衡不同，中國傳統政治文化更注重協商與共識。這種文化特質為香港立法會的議事風格提供了深層的文化支撐。在香港這個中西文化交匯的地方，這種基於中華文化底色、吸收西方議會技術元素的混合模式，展現出獨特的生命力。

理解香港立法會的獨特性，需要通過比較的視角。只有將其置於更廣闊的制度光譜中，我們才能準確把握其定位。與西方議會相比，香港立法會的差異更為明顯。許多西方議會建立在嚴格的「三權分立」基礎上，強調權力的「制衡」甚至「對抗」。在美國國會，政府提案常因黨派鬥爭而被擱置或大幅修改；在英國議會，反對黨的重要職能就是「反對」；在一些歐洲國家議會，小黨林立導致政府頻繁更迭、政策缺乏連續性。這些制度雖然有其優勢，但也常導致政治僵局和治理效率低下。

香港立法會採取的是另一種思路：在確保有效監督的同時，避免陷入「對抗政治」漩渦。立法會議員固然會批評政府施政，但更注重提出建設性替代方案。這種制度設計使香港能夠避免西方常見的政治癱瘓，保持政府施政的連續性和穩定性。

衡量一個議事機構的價值，最終要看其實際成效。近年來，香港立法會在推動經濟發展、改善民生、完善法治等方面作出了一定的貢獻，形成了「真真正正可以做事的常態」。

在經濟發展領域，立法會高效審議通過多項促進創新科技、金融服務發展的法案，為香港鞏固國際金融中心地位提供了法律保障。在民生改善方面，立法會審議通過了多項重要民生法案，涵蓋住房、醫療、教育、社會福利等各個領域。在法治維護方面，立法會嚴格依照基本法和相關法律履行職責，既尊重政府的提案權，也認真履行審議職責。

站在新的歷史起點上，香港立法會面臨着如何進一步優化角色、提升效能的時代課題。未來的發展路徑，應當是在堅持根本原則的同時，與時俱進地完善自身運作。尤為重要的是，立法會需要在複雜國際環境下堅定維護香港利益。隨着國際地緣政治變化，香港作為國際城市面臨諸多外部挑戰。立法會應當支持政府依法行使自治權，抵禦外部干預，同時保持香港的開放性和國際化特色，鞏固提升香港的國際競爭力。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



