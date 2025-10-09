來稿｜城中學舍計劃應徹底拆牆鬆綁　以達致最理想效果

來稿作者：徐毅興



特區政府近年銳意打造香港成為國際專上教育樞紐，推廣「留學香港」品牌，藉此吸納不同背景人才畢業後留低發展。為吸引更多非本地學生來港，發展局聯同教育局推出「城中學舍計劃」，容許商廈改建為學生宿舍，以提供充足宿位予專上學生。這個構思到位亦具針對性，但仍有些限制，例如「一刀切」將工廈拒之門外。筆者認為，既然方向正確，就應全力推動，當局必須更徹底地拆牆鬆綁，以達致最理想效果。



政府最新數據估計，本港2024/25學年的專上學生宿位總數僅約4.4萬個，但同年全日制（包括本地及非本地）本科生及研究生高達19.2萬名，而非本地全日制學生報讀人數近年已倍增至7.93萬名，可見本港學生宿位出現明顯短缺情況。香港要與其他亞洲地區如日本、新加坡等地競爭優質學生，留學配套方面絕不能落後於人，是次「城中學舍計劃」借助了市場力量，以提供更多自資私營學生宿舍，正好彌補這個短板。

政府指出，為令改建計劃更容易實行，已將發展規劃程序拆牆鬆綁，包括減省規劃程序、放寬地積比等。可是，計劃並不包括工廈及工業地帶上的建築物。誠然，一些有數十年歷史的舊工廈布局較傳統，每層樓面面積偏大，營運者倘要改裝為符合照明通風標準的處所，難度不低且不符經濟效益；不過，很多近代樓齡較低的工廈，建築時已採用現今消防安全標準，各方面布局也類近商廈，若要改裝成學生宿舍，工程難度及成本不會太高。

因此，當局「一刀切」禁絕所有工廈納入計劃之中，而非按大廈樓齡、建築布局及設施去評定可否改建為學生宿舍，並不合理。更令人費解的是，一些位於工業用途地帶內，已經由工廈全幢改裝而成的商廈，竟也被排除計劃之外，而其中一個理由是工業用途地帶的周邊環境「通常並不如商業樓宇周邊環境般適宜居住」。

然而，早年的工業區荃灣、觀塘、九龍灣等已沒有甚麽工業，但這些地區的配套齊備，周邊有不少食肆及大商場，亦有一定的交通接駁，區內還有不少新式、美輪美奐的工廈，具備相當潛力改建為學生宿舍，隨時成為最受學生歡迎的「樓盤」。

所以，一幢大廈是否適宜改建為學生宿舍，不能只看地帶類別或大廈種類，應該視乎實際條件再作定論。筆者建議，當局盡快放寬限制，容許樓齡較低的工廈，如符合一定規格，就可以改建為學生宿舍，這樣才是真正的拆牆、徹底的鬆綁，同時也與當局提出「建立清晰、易於遵循且低合規成本框架」的政策方針，更為一致。

作者徐毅興是「八十後」工程師，任職跨國企業。



