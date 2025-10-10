仲點論政｜做好「經港出海」的角色

作者：劉仲恒醫生



身處百年未有之大變局，美國特朗普政府的關稅政策正顛覆着全球市場。內地諸多企業被迫重新審視經營戰略，調整舊有策略以謀生存或持續拓展。為尋覓新的海外市場與機遇，不少企業將「出海」視為新策略。在部分行業中，甚至出現企業加強協同、抱團出海的模式，期望齊心協力，在海外發展的風浪中走得更為順暢。內地「第一財經研究院」曾做過調查，顯示不少行業確實存在「抱團出海」現象。



香港憑藉「背靠祖國，面向國際」的優勢，穩坐內地通向國際的門戶之位。內地企業出海熱度攀升，意味着對香港這一門戶所提供服務的需求比以往更大。在商業領域，無人願承受高風險，若有熟悉行情之人做嚮導，當「盲公竹」，又有誰不願借助呢？

在「一國兩制」之下，香港作為「超級聯繫人」與「超級增值人」，正充分發揮「門戶」的獨特優勢。相信內地企業對香港的這一功能、角色與價值瞭若指掌。即便在政治環境相對平穩之時，香港也能積極演繹這一角色。而如今，中美關稅戰與貿易戰持續，加之更多內地企業希望走出國門，雙重因素催化下，對「經港出海」服務的需求顯然更為旺盛。這是香港必須牢牢把握的機遇，絕不容錯過。

內地企業一旦踏上出海之路，對香港所能提供的服務便有一定需求。對內地企業而言，無論是產品外銷、海外投資，還是建立與管理海外分支機構，實際操作中都不可避免地遭遇法律、金融、人事、航運等運營問題。企業在考量這些問題時，自然而然會將香港視為解決方案。

另一方面，內地企業走出去的趨勢十分明顯。以去年為例，中國服務出口同比增長 18.2%，接近3.2萬億元人民幣，可見內地服務業企業的全球競爭力正快速提升。以旅遊業為例，遊客數量增加，對導遊的需求便會上升。同理，內地企業出海浪潮中，更多企業走出去，對香港專業服務的需求也會隨之上升。在這種形勢下，做好「經港出海」服務，必將支撐香港當下及未來的經濟發展。

當下，全球經濟格局正在重塑，美國的關稅壁壘衝擊着內地企業原有的運作模式。與此同時，國家政策鼓勵企業向外拓展，2025年國家《政府工作報告》明確指出，要推動高質量共建「一帶一路」走深走實。因此，出海已成為發展趨勢，對「經港出海」也形成了較為剛性的需求。筆者認為，這對香港未來經濟發展將是一個積極的催化劑，不容忽視。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



