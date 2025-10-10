來稿｜學生內地交流計劃：搭建心靈橋樑　凝聚文化認同

來稿作者：龍子明



我們正處在一個波瀾壯闊的大時代。全球格局深刻演變，國家發展日新月異，而香港作為祖國南海之濱的璀璨明珠，其未來的命運與國家的命運前所未有地緊密相連。在此背景下，香港教育局舉辦的學生內地交流計劃，絕非一次簡單的遊學或觀光活動，它是一項具有深遠戰略眼光的育人工程，是説明香港年輕一代構建身份認同、拓寬國際視野、融入國家發展的關鍵橋樑。筆者堅信並全力支援學校積極組織、鼓勵學生踴躍參與此項計劃。這不僅是對教育資源的有效利用，更是對香港未來負責任的表現。



資訊爆炸的時代，年輕人獲取知識的管道空前多元，但也帶來了資訊繭房與認知碎片化的風險。對於內地，許多香港學生可能僅限於新聞片段、網路評論或他人口中的敘述。這種間接的、經過過濾的認知，極易產生隔閡與誤解。

古人云：「讀萬卷書，行萬里路。」交流計劃的核心價值，首先在於它提供了「行萬里路」的寶貴機會。當學生們踏上內地的土地，用自己的雙眼觀察、雙耳聆聽、雙腳丈量時，所有的抽象概念都將變得具體而生動。

見證內地經濟奇跡的規模與速度，書本上「世界第二大經濟體」的數字是冰冷的，但當學生站在上海陸家嘴的摩天大樓下，感受金融中心的脈搏；當學生乘坐飛馳的「復興號」高鐵，體驗「中國速度」；當學生走訪深圳的科技園區，目睹「創新之都」的華麗蛻變，那種震撼是任何教科書都無法給予的。這種體驗能讓學生直觀理解國家發展的內在邏輯與磅礴動力。

內地不僅是經濟騰飛的代名詞，更是五千年中華文明的發源地和承載者。遊覽故宮長城，能觸摸歷史的厚重；漫步江南水鄉，能品味文化的典雅；探訪西安兵馬俑，能感受中國文化的雄渾。這種文化的沉浸式體驗，是喚醒共同歷史記憶、滋養文化根脈的最佳途徑。

通過參觀社區、與當地居民交流，學生們可以瞭解到內地基層治理的模式，理解在超大規模人口國家中維持社會穩定、推動共同富裕所面臨的挑戰與取得的成就。這有助於他們形成更為全面、辯證的視角。

當香港學生與內地同齡人一起上課、一起進行團隊活動、甚至入住當地家庭時，他們會發現，彼此分享着相似的青春煩惱、興趣愛好與人生夢想。這種基於共同人性的情感連接，能夠融化因資訊不對稱而築起的冰山，建立起「我們」的共同體意識。一個友好的微笑、一次盡興的籃球賽、一場深夜的臥談，其教育效果往往勝過千言萬語的說教。

儘管同屬中華文化圈，但內地與香港在語言習慣、生活方式、社會規則等方面仍存在差異。在一個相對陌生的環境中生活學習一段時間，是對學生適應能力的極佳鍛煉。他們需要學習用普通話進行更深入的交流，理解不同的社交禮儀，適應可能不同的生活節奏。這個過程，正是未來全球化社會中必備的「跨文化勝任力」的預演。

交流計劃往往包含主題性的研學內容，如科技創新、歷史文化、環境保護等。參觀國家重點實驗室、知名企業、生態保護區，能讓學生接觸到學科前沿和產業一線，激發他們的學術興趣，甚至為未來的專業選擇和職業道路打開一扇新的視窗。認識到國家在航太科技、人工智慧、新能源等領域的迅猛發展，會激勵他們樹立更遠大的志向，思考如何將個人理想與國家需要相結合。

對國家的認同，是一個由歷史、文化、情感和現實利益共同編織的複雜網路。交流計劃旨在説明香港青年系統地構建這一網路。香港的近代史與國家的命運休戚與共。參觀虎門銷煙遺址、南京大屠殺紀念館、辛亥革命紀念館等歷史地標，能將書本上的民族苦難與奮鬥史詩具象化。學生們會深刻體會到，香港的榮辱興衰始終與國家緊密相連，個人的身份無法脫離民族的歷史而獨立存在。這種基於共同歷史記憶的認同，是最深沉、最持久的力量。

中華文化是維繫全球華人的精神紐帶。學習書法、京劇，體驗剪紙、茶道，慶祝傳統節日，這些文化活動能讓香港學生切身感受到自己與這片土地上的人民共用着同樣的文化基因。這種文化的親和力與自豪感，是抵禦文化虛無主義、增強文化自信的基石。

「認同」不僅源於過去，更源於對現在和未來的共同期待。讓學生親眼目睹國家在扶貧、基建、科技、環保等方面取得的巨大成就，了解「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區建設等國家戰略為他們提供的廣闊舞台，能讓他們真切地感到「國家好，香港好」的深刻內涵。當年輕人將自己的前途與國家的發展聯繫起來時，一種積極的、建設性的國家認同便會油然而生。

部分香港青年與內地的疏離感，一定程度上源於了解不足。通過交流，他們能更客觀、理性地看待內地的進步與不足，理解國家發展的複雜性與艱巨性。這種理解有助於消除偏見，緩和社會內部因國家認知差異而產生的張力，促進不同世代、不同階層之間的對話與和諧。

香港的未來，需要一大批既精通國際規則、又深諳國情港情的複合型人才。交流計劃正是培養這類人才的搖籃，這是提升香港核心競爭力的長遠投資。

讓香港年輕人在成長的關鍵時期，親身感受國家的溫暖與力量，理解「一國」是根、是源，「兩制」是枝、是葉的道理，他們才能真正成為「一國兩制」的捍衛者、實踐者和受益者。這是確保「一國兩制」行穩致遠的最深厚、最持久的力量。

為了最大化交流計劃的價值，需要以精益求精的態度，不斷優化其設計與實施。 設計更多專題式、研究式的交流項目。 除了北京、上海、廣州等一線城市，應更多組織學生前往中西部地區、東北老工業基地等，讓他們看到一個立體的、全面的中國，理解國家發展的不平衡性與戰略佈局。

筆者堅信，教育是播種未來的事業。支持學校參加學生內地交流計劃，是一項具有戰略眼光的投資。它投資於香港青年開闊的視野、豐盈的內心和堅定的信念；它投資於香港社會和諧穩定、英才輩出的未來；它投資於「一國兩制」事業根基永固、枝繁葉茂的明天。

讓我們攜手努力，鼓勵更多的香港學子勇敢地跨越山河，去融入神州大地的奮進浪潮。當他們帶着見識、思考與情感歸來時，他們不僅將成為更好的自己，更將成為連接香港與內地、共創美好未來的堅實橋樑。這跨越山河的一小步，終將匯聚成聯結未來、塑造命運的磅礴力量。為此，我們責無旁貸，亦當全力以赴。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



