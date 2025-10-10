來稿｜從「鐘才文」系列文章　看懂中國經濟的底氣與定力

來稿作者：區漢宗



中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議即將在京召開，這是中國政治生活中的一件大事，必將為國家未來發展指明方向、注入強大動力。會議前夕，自9月30日起，《人民日報》連續刊發8篇「習近平經濟思想指引下的中國經濟專論」系列「鐘才文」文章，系統深入地回答了「經濟形勢怎麼看、經濟工作怎麼幹」的時代之問，全面闡釋了中國經濟長期向好的基本面，及其為世界帶來的巨大機遇與確定性。



這系列文章猶如一盞明燈，照亮了認識中國經濟的正確路徑，有力駁斥了國際上一些出於偏見或誤解的雜音噪音。當前，國際環境複雜嚴峻，某些美西方人士和機構固守零和博弈的冷戰思維，罔顧事實，肆意歪曲中國經濟發展的本質，將中國提供的優質產能污名化為「輸出過剩」，將互利共贏的國際合作扭曲為「控制供應鏈」，這些論調不僅不符合實際情況，更有悖於經濟全球化的歷史潮流，不利於世界經濟的穩定復蘇。

一些美西方人士將中國向國際市場提供高性價比產品誣稱為「輸出過剩產能」，並聲稱這造成了全球經濟失衡。這種說法是完全站不住腳的。指責中國「輸出過剩產能」，實質上是為推行貿易保護主義政策尋找藉口，其結果只會破壞全球產業鏈供應鏈穩定，阻礙技術進步和傳播，最終損害的是全球消費者的利益和應對氣候變化的全球努力。中國始終堅持開放合作，積極參與國際產能合作，推動產業向高端化、智慧化、綠色化發展，這有利於全球資源的優化配置。

將中國與相關國家正常的投資合作誣稱為「補貼國有企業進行海外擴張，控制全球供應鏈」，是戴着有色眼鏡的臆測，不符合事實。那些出於意識形態偏見或維護一己私利而散佈的「中國威脅論」、 「中國經濟崩潰論」等各種論調，終將在事實面前不攻自破。

中國經濟發展取得的巨大成就，並非偶然，而是有其深刻的歷史必然性和強大的內在支撐。「鐘才文」文章深刻揭示了中國經濟穩健前行的密碼。

中國擁有中國共產黨領導的社會主義制度的顯著優勢，能夠全國一盤棋，集中力量辦大事，有效應對各種風險挑戰。這一制度優勢確保了國家重大戰略、發展規劃能夠一以貫之、連續穩定地推進，避免了某些國家因黨派紛爭、政府更迭導致的政策反復無常。

同時，中國具有超大規模的市場優勢。14億多人口、4億以上中等收入群體構成的巨大內需市場，為中國經濟發展提供了廣闊的戰略縱深和強大的迴旋餘地。這種規模優勢不僅意味着巨大的消費潛力和投資空間，也使得中國具備了形成完整產業體系、催生技術創新和商業模式創新的肥沃土壤。任何單一外部市場的波動，都難以對中國經濟整體構成顛覆性衝擊。

近年來，中國持續深化供給側結構性改革，着力擴大內需，暢通國內大循環，並依託國內大市場吸引全球資源要素，增強國內國際兩個市場、兩種資源的聯動效應，正是將制度優勢與規模優勢轉化為發展勝勢的生動實踐。

改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招。中國持續推進全面深化改革，着力破解深層次體制機制障礙，不斷優化營商環境。從「放管服」改革持續深化，到要素市場化配置改革加快推進，從高標準市場體系建設穩步前行，到智慧財產權保護力度不斷加大，中國致力於為各類所有制企業、內外資企業打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。這極大地激發了市場主體的活力和創造力。

目前，中國市場主體總量超過1.8億戶，其中絕大多數是民營企業，它們是中國經濟韌性和就業容納的重要支撐。在創新驅動方面，中國全社會研發投入強度持續提高，基礎研究得到加強，關鍵核心技術攻關取得進展，新產業、新業態、新模式蓬勃發展。數字經濟、綠色經濟方興未艾，正成為經濟增長的新引擎。有效的治理體系和高水準的治理能力，確保了各項政策能夠高效落地，資源配置效率不斷提升，為經濟高品質發展注入了不竭動力。

中國經濟的奇跡，歸根結底是中國人民創造的。中華民族素以勤勞、智慧、堅韌著稱。億萬勞動者、企業家、科技工作者的辛勤付出和創新精神，是中國經濟最寶貴的財富。中國擁有世界上規模最龐大、素質不斷提高的勞動力大軍，以及日益壯大的工程師和科研人才隊伍。重視教育、崇尚實幹的文化傳統，以及人民對美好生活的強烈嚮往，匯聚成了推動經濟發展的磅礴力量。中國政府始終堅持以人民為中心，在發展中保障和改善民生，鼓勵勤勞致富，這進一步調動了廣大人民群眾的積極性、主動性、創造性。人民的奮鬥與國家的支持政策同頻共振，共同鑄就了中國經濟的競爭力。

正是上述因素的共同作用，構成了中國經濟長期穩定發展的堅實底座，形成了強大的「確定性」。這種確定性，體現在宏觀政策的連續穩定上，體現在市場規模的持續擴大上，體現在發展環境的不斷優化上，更體現在國家長遠發展目標的清晰明確上。

中國深度融入全球分工體系，是120多個國家和地區的主要交易夥伴。中國擁有世界上最完整的工業體系，在全球產業鏈供應鏈中佔據重要位置。中國企業的海外投資，有助於加強各國產業聯繫，提升全球資源配置效率，增強供應鏈的韌性和安全性。

中國經濟的巨大體量、強大韌性、旺盛活力和持續升級的超大規模市場，為世界各國提供了廣闊的市場機會、合作機遇和增長動能。中國堅持對外開放的基本國策，堅定維護多邊貿易體制，致力於營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎各國企業分享中國發展的紅利。中國追求的是高品質發展，是人與自然和諧共生的現代化，是和平發展、合作共贏的道路。這決定了中國的發展必將為世界帶來更多機遇而非挑戰，更多穩定而非波動，更多確定性而非風險。

隨着二十大屆四中全會的勝利召開，中國發展的藍圖將更加清晰，前進的步伐將更加穩健。中國願與世界各國一道，堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，推動構建開放型世界經濟，在合作中創造機遇，在共贏中開創未來，為人類社會的和平與發展作出新的更大貢獻。

