楊華勇｜前車之鑑——倫敦的沒落與香港的躍升

全球金融中心的競逐，是一場沒有硝煙的永恆戰爭。表面上，「紐倫港」三足鼎立的格局多年未變，但內裏的實力消長、氣象新舊，早已是涇渭分明。香港IPO市場的朝氣蓬勃，與倫敦的暮氣沉沉，形成了強烈對比。這不僅是單一市場的興衰，更是一部活生生的金融中心「盛衰啟示錄」。



倫敦的教訓殷鑑不遠。一個金融中心的打造，需要數代人的努力，積累信譽、規則、人才與網絡，其過程漫長而艱辛；但其衰落，卻可能因為幾次重大的戰略誤判、地緣政治變局或制度僵化，而在短短數年內迅速失血，積重難返。倫敦的步履蹣跚，為香港敲響了警鐘：國際金融中心的地位絕非一勞永逸的世襲爵位，香港若要在這場世紀競逐中穩固三甲，進而實現與紐約「東西爭輝」的宏願，就必須以倫敦為鏡，深刻自省，奮發圖強。

倫敦的衰落，並非突如其來的崩潰，而是一個在多重因素夾擊下，逐步侵蝕的過程。其教訓，值得香港逐條剖析，引以為戒。「脫歐」之後，倫敦金融機構失去了在歐盟單一市場的「護照權利」，為了繼續服務歐陸客戶，大量業務與崗位被迫遷移至巴黎、法蘭克福、都柏林等地。倫敦交易所今年IPO集資額創35年新低，正是這一惡性循環的具體體現。當本土經濟無法為金融市場提供足夠的養分時，金融中心的繁華便成了無源之水，無本之木。

對照倫敦的教訓，香港當前正處於一個優勢與挑戰並存的十字路口。既擁有倫敦夢寐以求的戰略優勢，也面臨着與倫敦部分相似的潛在風險。

「背靠祖國」的無可比擬優勢，這是香港最核心、最根本的競爭力。中國作為世界第二大經濟體，擁有龐大的市場、完整的工業體系和層出不窮的創新企業。香港是這些企業連接全球資本的首選門戶。財政司司長陳茂波所指出的，H股在港上市後其A股成交與股價均獲提升，正是「相互成就」的最佳例證。無論是人民幣國際化、「一帶一路」倡議，還是國內龐大的居民財富管理需求，都為香港金融市場提供了源源不斷的活水。這片廣袤的腹地，是紐約之外任何其他金融中心都無法比擬的。

「一國兩制」賦予香港獨特的地位，使其既能享受內地龐大市場的紅利，又能保持普通法體系、資金自由流動、與國際接軌的監管標準等核心優勢。這使得香港在制度上比倫敦更具彈性。香港可以迅速回應市場變化，修改上市規則，例如早在2018年便接納同股不同權公司上市，成功吸引了小米、美團等巨頭，抓住了新經濟的浪潮。這種「內聯外通」的獨特角色，是香港金融生態系統保持活力的制度保障。香港今年在IPO集資額上高踞全球首位，恒生指數亦有顯著反彈，一洗去年「國際金融中心遺址論」的陰霾。這證明了香港市場具備強大的自我修復能力和韌性。在全球經濟充滿不確定性的背景下，香港依然能展現出如此的集資能力，說明其市場深度和國際投資者的認可度依然堅挺。

香港面臨的潛在挑戰與隱憂，香港金融市場的廣度仍有不足，過度依賴股票市場。相比之下，紐約和倫敦在債券市場、外匯交易、大宗商品及衍生品領域的實力更為均衡。香港在這些領域，特別是固定收益和大宗商品方面，與頂級金融中心尚有差距。這使得香港的金融生態系統抗風險能力相對脆弱，股市的牛熊直接決定了整個市場的氣氛。

在複雜的國際地緣政治環境下，香港如何維持並深化其國際化特色，是一大考驗。一方面，需要繼續擁抱全球資本，保持市場的開放性與多元性；另一方面，也需妥善處理好與西方主要經濟體的關係，避免被「工具化」或「政治化」。任何對於香港國際化地位的疑慮，都可能影響海外資金和人才的長期信心。

以倫敦為鑑，香港絕不能滿足於現狀，必須以「鞏固優勢」與「多元拓展」的雙軌策略，推動金融市場向更高層次邁進。深化「內聯」，做強做深與內地的金融聯通。擴容與深化互聯互通機制：在現有的股票通、債券通、跨境理財通基礎上，不斷擴大合資格產品範圍，探索將更多衍生品、指數基金（ETF）、人民幣計價產品等納入體系。同時，優化交易結算機制，降低交易成本，提升便利性。

發展離岸人民幣生態系統，這是香港無可替代的角色。應大力發展離岸人民幣債券、外匯、風險管理工具等市場，打造最豐富、最流動的離岸人民幣產品池，成為人民幣國際化的核心樞紐。證監會與金管局聯合發布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》正是朝著這個方向邁出的關鍵一步。

香港不能僅滿足於作為「中國的金融門戶」，更要成為「亞洲的金融門戶」乃至「世界的金融門戶」。應積極吸引東南亞、中東、乃至歐美的企業來港二次上市或主要上市，提升市場的國際成色與多元性。

香港今日的成就，得益於歷史的饋贈，更得益於「一國兩制」的獨特優勢和幾代香港人的奮鬥。站在新的歷史起點，香港絕不能有絲毫「食老本」的心態。必須以倫敦的沒落為鏡，時刻保持危機意識與創新精神。既要堅定不移地發揮「背靠祖國」的既有優勢，深化與內地的金融聯通；也要以海納百川的胸懷「擁抱世界」，拓展新興市場，推動市場多元發展；更要以前瞻性的眼光擁抱科技變革，為金融市場注入持續的增長動力。

唯有如此，香港才能避免重蹈倫敦的覆轍，不僅能鞏固全球金融中心三甲的地位，更能「百尺竿頭，更進一步」，最終實現與紐約並駕齊驅、「東西爭輝」的宏偉藍圖，為國家發展作出新的更大貢獻。這條路充滿挑戰，但別無選擇，唯有奮勇向前。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



