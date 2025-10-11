思哲研究所｜日本明天不會更好——石破茂如何引起國民共鳴？

作者：李冠儒



高市早苗成為了自民黨新總裁，相比起原總裁兼現任首相石破茂的「容外」主張，她無疑較「排外」。容外、排外之爭無疑已讓日本社會日益撕裂。石破茂施政可謂中規中矩，他宣佈辭職前的民調均反映大部分民眾有意挽留他，畢竟他有親民、非極端、遠離黑金等正面形象。在他的支持者看來，石破常能引起他們的共鳴，他與日本「80後」藝人高橋弘樹圍繞「快樂日本」開展的對談就是典例。



在高橋弘樹主持的節目上，石破茂討論了「東京一極化+列島改造計劃+地方創生」、選擇性夫婦別姓（高市在有關議題上有巨大優勢）、老齡化及幼稚園教育、媒體與政治、「僱傭流動化」（注：以往日本人普遍在一生只「嫁」給一家公司，如今已頗能接受跳槽）等熱門議題，同時也不忘分享自己作為首相如何過年等八卦，以下是他訪談的節選，可反映其史觀、思想。

「以往我們相信早晚會富起來的」

石破在節目上表示，自明治維新以來，日本以富國強兵之名一心圖強，但其實更強調「強兵」：1868年明治維新，1894年甲午戰爭，1904年日俄戰爭，此後日本「姑且」算參加了一戰——於1914年向地中海派遣艦隊，也姑且算戰勝了，因而被算進「世界五指」的強國！今年是「戰敗」80週年，日本社會的意識也在戰敗後經歷改變，有「已吃過苦頭，所以受夠戰爭了…不要再過那種日子」等說法，渴求一個走向富足的日本，也凝造了走上經濟成長路線的共識。

石破提到，在1968年——戰敗23年後，也就是自己上小六時，日本的經濟超過西德，成為僅次於美國的第二大經濟體。當時算的是GNP（國民生產總值），而非GDP（國內生產總值），彼時日本的發展勢頭實在兇猛，1964年辦東京奧運會，1970年大阪世博，1972年北海道札幌冬奧會……他從小學到初中再到高中，親眼見證日本一步步變富裕，跟電影《三丁目的夕陽》所拍攝的一模一樣。先是有了洗衣機，然後是冰箱，接着是黑白電視、彩電。他還是小學生時，知道哪家人買了台彩電就跑到他們家看，過幾年就發現自己家也有了，「雖然晚了幾年，還是很開心，會說：『電視畫面居然有顏色了！』」

石破形容，那是一個每隔幾年生活就有大變化的時代，人們時不時就感慨「好厲害」。例如私家車的普及化，一開始是有車的鄰居會開車帶上自己，數年後，他家也有車了，「有一種眼見自己也逐漸富起來的感覺」。高速經濟成長期快結束時，石破剛好出了大學到銀行工作，當年應該是1979年，首月工資87,000日元，他對此歷歷在目——周六並非假期，工作日也要熬到坐末班車回家，周日在銀行宿舍沒事可做，同事們都真心期待着「周一趕緊來」，而打開電視就能看到「你能24小時戰鬥嗎」的營養飲料廣告。

「當下日本的明天沒有更好」

石破表示，當時自己也很想變成能不間斷工作24小時的人，而這正是當代年輕人難以想像的：「那時可以感受到自己日漸變富…大家都很興奮；比起不安，更多是對未來更好的憧憬…彼時跟現在相比沒那麼富裕，但總會說『明天會更好』，這就是快樂的核心。」

主持人追問，當時真有「明天會更好」的感覺嗎？石破堅定地回答：「有！」主持人再問：「在當時嗎？」石破毫不猶豫：「毫無疑問！」主持人接着說：「反過來說，現在就基本沒有？」石破反問主持人：「你這麼想嗎？你覺得明天會更好？」主持人回答：「冷靜地想，感覺經濟漸漸變差。」

石破接着解釋，日本經濟高峰是1994年，現在是2025年，所以「明天會更好」已是30年前的故事了。當年日本佔世界總GDP的18%——快1/5，現在只有4%。在石破看來，GDP佔比的變化，既和其他國家的發展相關，也離不開日本自身的問題，例如日本經濟是以「削減成本」為核心的經濟，為了節省營運成本，都會壓低工資增幅，也不會投入太多資源去開發新商品、推出新服務。「以前看到整版的汽車廣告我就覺得很開心！」石破津津樂道，因為那代表車企推出了新車款，可以不斷地推動市場良性競爭，例如增設電動開門系統，或者裝置冷氣、立體音響、動力輔助轉向（俗稱「風油軚」）。

「現在很難感受到吧？未來想再次感受到？這樣快樂的日本？」主持人問，而石破表示贊同，因為當下的工資仍然不漲，為開發新產品的投資還是不多，市面上再也沒有了大家想要花錢去買到的商品，也沒有了為了買想要的商品而花出去的錢，「GDP怎麼可能漲？」

「石破茂與我們一樣」

到處說「好厲害」，然後白白佔人家的汽車和彩電的便宜；拿着87,000日元初始工資並唱着「能24小時戰鬥嗎？」的銀行「社畜」；過勞死、團塊世代（戰後嬰兒潮一代）；洗衣機、冰箱、彩電「新三神器」及《三丁目的夕陽》所映射的希望；「日本車」狂熱粉絲；沉醉於奧運、世博、東奧與「日本奇跡」的老人；反感以「削減成本」為核心的經濟帶來的均貧、低消費；直指「日本明天沒有更好」、「日本人普遍越來越不快樂」、「明治維新更強調強兵」、「日本在一戰只算姑且勝利而在二戰是戰敗」——這就是石破茂。

與他對話的高橋弘樹是一名「80後」，他吃不上時代紅利，「泡沫經濟」出現前的日本對他來說是最美時光的想像，長大後他所面臨的是「泡沫經濟後遺症」與「就職冰河期」。所以儘管他沒有經歷過去，卻不免會想像過去。

其實香港也差不多，總有批評「95後」青年沒有經歷過去卻在想像過去的聲音。但他們為什麼會這樣想？他們出生時就遭遇「亞洲金融風暴」，難以親身感受「亞洲四小龍」的輝煌，或許因而心有不甘。而在日本，石破茂談及有關話題時，帶有一絲老日本人的反省意味，也成功喚醒其中老年支持者的集體回憶，以及青年支持者對過去的想像。中老年感覺石破見到的世面和他們那些「老社畜」一樣；青年人也認為石破的說法較真誠與客觀，所以願跟隨他試圖重拾日本的快樂。

不過，麻生太郎等派閥大佬對石破茂的言行深感不快。在投票雖不至於無用但自民黨長期執政、黨內搞派系政治進行黑箱決策的日本，石破茂還是下台了，並默默對高市留下了一句：「希望她能引領日本不偏離正確方向。」

作者李冠儒是思哲研究所青年事務教育總監。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



