馮煒光｜我們期望什麼樣的立法會議員？

立法會換屆選舉在即，10月22日便開始提名，相信有意連任的議員和新參選人士都正在厲兵秼馬，積極備戰。筆者無意參選，但本着對香港的熱愛，對即將到來的立法選舉，略抒己見，略盡言責。



筆者認為新一屆立法會選舉，應有「五個更好」：第一，更好地服務市民；第二，更為大眾所認識；第三，更好地督促政府；第四，更好地推動「由治及興」；地唔，更具國家發展大局的視野。

第一、第二和第三，應是一個整體地看。若要更好地服務市民，一定要讓市民容易聯繫到你。否則市民面對困難或有痛點時，都不知道找哪位議員求助，最後只能找印象中最熟悉的，這便是為何要求議員「更為市民大眾所認識」。議員要為民請命，便應讓行政當局更容易看到市民面對的難題和痛點。議員以至整個議會，宜以「既監督又合作」的態度來推動政府更快更好地去解市民之困，去急市民之所急。香港正歴轉型期，確實會有市民因種種原因未能適應，甚至出現困難；議員以至整個議會宜善用其身份和權力，盡力幫助受困市民，讓市民看到希望。

至於更好地推動由治及興，這包括透過其議員身份，多走進群眾中，抓住問題的核心，然後向行政機關提出建設性意見。議員有豐厚的津貼，這其中部份的錢也應用來進行各種調查研究、參考外國成功經驗。議員還有公帑可以出外考察，不妨針對個別議題，去拜會其他國家和地區的議會和政府，多作深入交流，然後提出具參考價值的意見。

至於更具國家發展大局的視野，這裏首先便應平視同胞，歡迎他們以各種不同消費方式來香港。但對破壞香港自然環境例如珊瑚的，理應提出批評及督促政府監管。筆者長居廣東中山，不敢想像自己可以隨意破壞中山的環境。說到底，我們都是一家人，平等相待，遵紀守法是應有之義。

中央和特區政府都鼓勵我們融入國家發展大局。筆者在中山居住逾5年，算是「融入大灣區的『先鋒』」。然而過去4年，未聞有議員關心或探訪過在大灣區長居的港人，據說這批港人數以十萬計，在生活中的不同層面或許都會遇到一些特有的難題。

以申請香港生果金（高齡津貼）為例，對於移居內地的基層長者來說，每月1,640港元的生果金，隨時是他們在大灣區半個月的生活費；然而，申請人在申請前需要在香港連續居住至少1年，即在該年內離港不超過90天，這就導致有些基層長者被迫在70歲來臨前一年回香港租住籠屋，以符合那奇怪的90天居港要求。新一屆立法會議員可否督促政府改例？這樣既有助市民融入大灣區，響應國家和特區的呼籲；也有助市民尤其基層市民，更有幸福感和獲得感。

不斷有新鮮血液，有年輕和具魄力的新人加入立法會，是市民的期望。新人新血液，有助從新的角度去看香港問題，去為市民解困。當然，筆者也不是要求所有議員都是新的，這是不合理的。然而，立法會主席梁君彦率先提出不參選連任，騰出位置給新血液。這是有格局、有胸襟的表現，應予點讚。至於還有哪些議員不連任？反正選舉提名期快開始了，我們不妨拭目以待。筆者不同意「花邊化」去看待議員是否連任，建議用前文提到的5個「更好」來審視「新血」和「舊人」；不論誰參選，都宜合乎上述「5個更好」。

最後，筆者呼籲新一屆立法會議員，不宜在當選後接受上市公司的「橄欖枝」，成為上市公司的非執行董事。這樣和資本綑綁在一起，對議員形象是否最好？除非在參選前已有專業背景的議員，或者本來便是功能團體的代表；議員還是全職服務市民為佳。上月澳門剛舉行過立法會選舉，打出「全職服務」旗號的高天賜議員成為票王；這值得香港的參選人參考。

習近平主席曾說：「民有所呼，我有所應」和「破除利益固化藩籬」。相信這也會是對香港新一屆立法會議員的要求。筆者和市民一起期待有活力、有熱誠、有良好形象及願意全心服務市民的議員。

作者馮煒光是全國港澳研究會會員，特區政府前新聞統籌專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



