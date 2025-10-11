張展鵬｜將軍澳海濱防護設施：從經濟考量到長遠規劃的思維轉變

超強颱風「樺加沙」過後，將軍澳海濱部分商鋪損毀嚴重，未能趕及中秋節恢復營業，令公眾再度關注當年的防護決策。假期前，有記者訪問筆者，提及政府在2018年未採納我提出的離岸防波堤建議。藉此機會，我希望從更客觀的角度，探討當年政府的考量，以及為何現時有必要重新審視相關方案。



「山竹」襲港後的務實決定

2018年超強颱風「山竹」襲港，將軍澳海濱公園及長廊嚴重受損，鄰近住宅出現水浸及停水停電，公共設施亦被海浪沖毀。當時，我以西貢區議員身份建議興建離岸防波堤，保障海濱商戶及臨海屋苑免受極端天氣影響。

不過，政府評估後認為，擋浪牆的建造成本較低、施工較簡便，且維護成本可控；加上歷史數據顯示，超強颱風頻率不高，擋浪牆被視為足夠應對。從工程角度而言，離岸防波堤需考慮海底地質、水流動力等複雜因素，技術及資金投入遠比擋浪牆為高，因此政府最終選擇了擋浪牆方案，也是一個務實的決定。

過去七年，氣候變化已成為新常態，極端天氣的頻率與強度明顯增加，專家估算類似「樺加沙」級別的超強颱風出現率更超越以往。經濟損失的累積效應亦日益顯著——每次風災帶來的直接損毀、商業中斷、修復開支及保險賠償等間接成本不斷上升。若將時間跨度拉長至十至二十年，反覆的維護開支可能已超過一次性興建更強防護設施的成本。

+ 11

七年後極端天氣的常態化

這些新情況反映，提示我們要以新視角評估防護標準。過往基於歷史數據的風險分析，在氣候變化下可能已不適用。與其被動承受颱風帶來的連年損失，主動投資具長遠效益的基礎設施，從根源降低社會整體風險成本，值得認真探討。

將軍澳的未來發展藍圖有77區海上活動中心和132區的多項臨海設施，包括接收電力及變電的電站、建築廢物處理設施、公眾填料轉運站、廢物轉運站及混凝土廠等，均需更高規格的保護。一旦這些設施受巨浪衝擊，後果將遠超商業損失：有毒物質洩漏——電力設備中的絕緣油、重金屬，或建築廢料中的化學物質若流入海洋，將對將軍澳水域造成長期污染；生態災難——混凝土廠的強鹼性物料、廢物轉運站的塑膠微粒和有機污染物，可能導致珊瑚群死亡，嚴重破壞海洋生態；清理成本高昂——這類複合污染近乎不可逆，治理費用勢將遠超防護工程投資。

考慮到上述高生態風險，政府除了加強防護，更應重新審視這些設施的選址，避免將高風險設施設置於極端天氣頻繁的臨海地區。

從「被動應對」到「主動規劃」

基於當前挑戰，我建議政府對將軍澳海濱進行全面評估，包括：第一，計算歷次風災的經濟損失及保險理賠數據；第二，評估臨海設施可能帶來的生態風險與社會成本；第三，重新研究離岸防波堤方案的可行性與效益；第四，審視高風險設施選址，考慮遷移至對海洋生態影響較低的地點。

政府須在「被動承擔損失」與「主動投資防護」之間作出明智抉擇。與其動用公帑年年修復、讓社會承擔保費上漲，更應制定前瞻性防護策略，為將軍澳居民與生態提供實質保障。

七年前，基於當時條件與認知，政府的決定是務實的；今天，面對新挑戰與機遇，重新評估防護方案同樣是務實與負責任之舉。這並非否定過去，而是對未來負責。

在極端天氣常態化下，我們不能再以舊標準規劃將來。期望政府以更宏觀的視角，綜合經濟成本、社會成本與生態風險，為將軍澳制定安全且可持續的發展方案，讓海洋環境與社區設施足以應對未來的氣候挑戰。

作者張展鵬是西貢全職區議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。