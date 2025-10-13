來稿｜「Protect the 珊瑚」——如何平衡保育與生態旅遊？

來稿作者：李湃豐



「Protect the 珊瑚」——在剛剛過去的內地十一黃金周假期，大批遊客及市民到訪西貢橋咀洲，出現踐踩珊瑚、濫捕海膽、挖海星及亂拋垃圾等現象，導致島上珍貴的珊瑚群落和海岸生物遭受一定程度的破壞；漁護署副署長黎存志看到報道後，表示「不敢掉以輕心，不敢怠慢」，立即派人巡查，希望做好宣傳及教育工作。漁農署率領跨部門成員登島，被電視台拍到以中英夾雜的「Protect the 珊瑚」呼籲遊客保護環境，成為一時熱話。



作為香港聯合國教科文組織世界地質公園的一部分，橋咀洲以其高達71.3%的珊瑚覆蓋率，而聞名於世，這次事件無疑敲響了警鐘：香港在發展生態旅遊的同時，如何平衡經濟發展與生態保育，已成為迫在眉睫的議題。

香港擁有豐富的生態旅遊資源，涵蓋了國際濕地、海岸公園、地質公園、郊野公園及豐富的動植物，例如米埔自然保護區的候鳥、海岸公園的珊瑚與中華白海豚、地質公園的六角形岩柱以及多樣化的動植物物種，這些獨特的自然景觀為遊客提供了浮潛、觀鳥、登山、划獨木舟等豐富的生態體驗。

特區政府近年積極推動生態旅遊，將「四山」作為主題，強調山海都市的獨特魅力，吸引全球遊客。橋咀洲正是其中的典型代表，其獨特的火山岩地質和多樣化海洋生態，為遊客提供了親近自然的機會，也為當地商家帶來了可觀的經濟效益。據報道，10月1日登陸橋咀島的遊客有約4000人，較平日週末的1,000人多，刺激了當地船家、餐飲和紀念品店的生意，有助於推廣「藍綠旅遊」，讓更多人認識到香港的自然寶藏。

不過，問題的核心在於，橋咀洲的生態系統十分脆弱。珊瑚礁作為海洋生態系統的重要組成部分，一旦被踐踏或污染，便需數年甚至數十年才能恢復。從各類報道可見，部分遊客穿着球鞋在珊瑚上跳躍、借力前行，甚至挖掘海岸生物作為「紀念品」，這些看似無心的舉動，實則對生物多樣性造成嚴重威脅。此外，亂拋垃圾和生火煮食不僅污染了海灘，還可能引發火災隱患。

隨着遊客旅遊模式的轉變，可以預見未來會有更多類似的情況發生，香港要打造世界級的生態旅遊勝地，還需要更完備的規劃，落實「綠水青山就是金山銀山」的理念。首先，加強監管是關鍵。對於類似橋咀洲、西貢東壩這類熱門的生態旅遊地點，可以設立遊客容量上限和預約系統，確保每日登島人數不超過生態承載力。同時，增加巡邏人員和監控設備，對違規行為如踐踏珊瑚或捕獲生物，實施即時罰款或教育警告，並與環保團體合作，設立多語種導覽牌和互動展板，讓遊客在登島前了解規則。

同時，完善配套設施也至關重要。橋咀洲的基礎設施相對落後，缺乏足夠淡水、垃圾桶、廁所、休息區和商鋪，每逢節假日都難以應對龐大的客流需求。政府一方面應盡快投資升級這些設施，為旅客打造更良好的遊覽體驗，另一方面可以鼓勵遊客「無痕旅遊」，收集景區內的垃圾以換取特色紀念品，減少亂扔垃圾的行為，帶動地區特色文創產業的發展。

發展生態旅遊還需要注重教育和宣傳。許多遊客可能不熟悉香港的相關法例。政府可以透過社交媒體和旅遊APP，推出多語種宣傳片，強調「齊齊守護生態」的原則，推廣「負責任旅遊」概念。同時，鼓勵本地學校和社區參與保育項目，如義工清潔日或珊瑚監測計劃，培養公眾環保意識，這不僅能減輕政府壓力，還能將橋咀洲打造成教育基地。

「經濟發展」和「生態保育」不是零和遊戲，可持續的生態旅遊可以帶來更高的經濟價值，希望政府和社會各界齊心協力，讓香港的藍綠之旅永續綻放。

作者李湃豐是時事評論員，香港廣州青年總會政策委員會委員。



