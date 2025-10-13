來稿｜諾貝爾和平獎的權威與困境——從特朗普的落選說起

來稿作者：區漢宗



當2025年諾貝爾和平獎在10月10日公佈，獲獎者不是特朗普，而是委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·寇里娜·馬查多時，白宮隨即發表聲明指責諾貝爾委員會「將政治置於和平之上」。這場圍繞諾貝爾和平獎的紛爭，已遠超出一般意義上的獎項競爭，演變成一場關於權力、虛榮與意識形態的國際鬧劇。對諾貝爾和平獎充滿執念的特朗普在這次獎項揭曉前曾多次表示，他若未能因「解決七場戰爭」而獲獎，將是對「美國的侮辱」。



特朗普對諾貝爾和平獎的渴望，早已是公開的秘密。今年7月，他致電挪威財政部長延斯·斯托爾滕貝格，討論關稅問題並遊說獲得諾貝爾和平獎。白宮內部的求獎行動也在全面展開。美國中東事務首席特使史蒂夫·威特科夫公開表示，特朗普是諾貝爾獎「最佳候選人」。美國共和黨眾議員巴迪·卡特更是於9月致信挪威諾貝爾委員會，為總統遊說。這種直接將政策問題與獎項掛鉤的做法，在國際外交實踐中實屬罕見。

特朗普自今年1月上任以來，就不斷公開表示自己應該獲得諾貝爾和平獎，理由是他聲稱自己已經結束了至少「七場戰爭」。隨着以色列和哈馬斯達成停火協議第一階段，特朗普更是將第八場戰爭的結束歸功於自己。然而，半島電視台指出，特朗普聲稱自己結束「八場戰爭」的說法經不起推敲，包括巴以衝突在內，大多數「和平協定」並不完整，前景脆弱。

特朗普自詡的「八大止戰功績」，包括柬埔寨和泰國、科索沃和塞爾維亞、剛果民主共和國和盧旺達等地的衝突。然而仔細審視，這些主張充滿水分。在印度和巴基斯坦的衝突中，儘管巴基斯坦感謝美國的幫助，但印度堅稱特朗普沒有參與其中。而柬埔寨和泰國的敵對行動，實則在馬來西亞總理和中國代表團的斡旋下才得以停火，僅有柬埔寨對特朗普的作用表示感謝。即使是在廣受關注的加沙停火協定中，特朗普的「20點和平方案」對於巴勒斯坦建國的表述也極其含糊，令「兩國方案」的前景更加不確定。

面對特朗普的高調施壓，挪威諾貝爾委員會保持了獨立。委員會主席約爾根·瓦特內·弗裡德內斯回應稱：「我們收到成千上萬封信件…但這個委員會坐在一個掛滿所有獲獎者肖像的房間裡，那個房間充滿了勇氣和正直。」奧斯陸和平研究所所長尼娜·葛列格指出：「如果特朗普總統獲得今年的和平獎，我會感到驚訝，因為他尚未為和平做出足夠大的貢獻。」

特朗普對諾貝爾和平獎的偏執，部分源於與前總統奧巴明的攀比。2009年，奧巴馬因「為加強國際外交和各國人民之間的合作所做出的非凡努力」而榮獲諾貝爾和平獎，當時他上台僅數月。這一決定長期以來飽受批評，連自由派媒體《紐約時報》都認為非常草率。

對特朗普而言，諾貝爾和平獎不僅是對其外交政策的肯定，更是對其執政合法性的認證。然而挪威政府卻對此如臨大敵。他們擔心特朗普可能對挪威加征關稅、勒令提高軍費，甚至將挪威列為「敵國」。挪威專欄作家兼分析師斯坦赫勒預測：「特朗普是如此難以預測……我們很難向特朗普這種人解釋諾貝爾委員會完全獨立，因為他完全不尊重這種獨立性。」

特朗普對諾貝爾獎的執着追求，恰如鏡子的兩面，既照出了他個人的虛榮與攀比，也映出了諾貝爾和平獎本身在國際政治中的尷尬地位。在權力與理想的角力中，沒有任何獎項能夠真正定義和平的價值。挪威奧斯陸，一紙諾貝爾和平獎的宣佈，意外成為映照國際政治格局的鏡子，映出西方世界內部不斷加深的意識形態裂痕。諾貝爾和平獎陷入爭議並非新鮮事。這一享有盛譽的獎項在過去多次因評選決定引發質疑。

特朗普偏執追求諾貝爾和平獎，反而暴露了西方自由主義秩序自我矛盾的硬傷。在後冷戰時代，自由主義和新自由主義的整套思想體系超越了左右，成為所謂的普世價值和歷史終結論。這一意識形態複合體包括多黨選舉、分權制約、獨立司法和資本主義市場經濟等要素，被視為全球經濟的唯一有效制度。

在特朗普落選的陰影下，2025年諾貝爾和平獎獲得者瑪麗亞·寇裡娜·馬查多代表了另一種和平的象徵。聯合國秘書長古特雷斯對馬查多獲獎表示祝賀，他說，將獎項頒給馬查多是「對全世界所有致力於捍衛公民權利和政治權利人士的致敬」。

馬查多今年58歲，是委內瑞拉反對黨「委內瑞拉自由黨」的領導人。她目前仍在委內瑞拉境內處於藏匿狀態。諾貝爾委員會指出，「馬查多用行動證明，民主的工具也是和平的工具。她代表着對一個不同未來的希望。」馬查多得知自己獲獎時表示難以置信，她表示這份榮譽「屬於整個社會……我只是一介普通人，實在受之有愧」。

諾貝爾和平獎正處於一個十字路口。它既試圖保持獨立性，又不可避免地捲入政治漩渦中。奧斯陸和平研究所所長亨利·烏達爾指出，諾貝爾委員會近年「試圖表彰過程，鼓勵獲獎者不要辜負獎項，這是極具風險的做法」。

在全球化導致意識形態裂變與後全球化時代的背景下，諾貝爾和平獎面臨着重新定位。它既要在西方內部自由派與保守派的價值觀衝突中保持平衡，又要超越西方本位的局限性，真正表彰那些為世界和平做出實質貢獻的個人與組織。在奧斯陸懸掛着歷代獲獎者肖像的評審房間裡，勇氣與正直的宣言直面着外部的政治風暴。諾貝爾和平獎的未來，正繫於能否在這樣的張力中保持平衡。

作者區漢宗是香港傳媒人。