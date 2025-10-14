方國珊｜滙豐私有化恒生　金管局宜加強監管　保障市民財富

2025年10月9日滙豐集團（HSBC）早前提出以每股155港元的價格，透過「方案安排」私有化恒生銀行，作價較恒生近期股價有逾30%溢價。滙豐披露，交易將使其普通股一級資本（CET1）比率在交易首日下降約125個基點，並為恢復資本目標，將暫停未來三個季度的股份回購。金管局表示，正與有關銀行保持對話，並關注相關監管審批程序。



過去數季度，恒生銀行的信貸質量明顯惡化。滙豐自去年已要求恒生加大處置風險資產、出售不良項目組合及收緊風險管理。是次私有化有機會使滙豐能更靈活地處理恒生的不良資產，長遠有助提升整體資產質量，亦為恒生的少數股東提供「即時現金回報」的退出方案。滙豐表示會繼續以至加大在香港及區內的投資。

私有化恒生銀行

減少市場獨立性

然而，從市場競爭角度看，恒生被私有化將減少本地銀行市場的獨立性，長遠對競爭環境的影響，需靠監管政策加以平衡。市民及投資者需審慎決定。而在公司私有化等重要股東決議中，反對特定提案的股份所代表的票數，不能超過所有不具利害關係的股東（即非控股股東及其關聯人士持有的股份）總投票權的10%。 這是一個衡量股東會能否通過某項提案的重要標準，以確保小股東的權益得到保障。

筆者作為西貢區議員及香港新界中小企總會會長，認為要歡迎外資在香港作出長期承諾，亦必須警惕交易可能帶來的企業治理、市場集中及短期風險。關鍵是在鼓勵資本來港、維護金融穩定與保障公眾利益之間取得平衡，確保監管透明、競爭公平及系統性風險可控。

保障平衡公眾利益

監管透明風險可控

回顧過去，滙豐的企業決策曾多次影響本港小股東權益。2009年金融危機時期，不少港人集資供股以彌補滙豐在美國的投資虧損。然而十年後，即2019年底，滙豐卻因應英國監管機構要求，宣布暫停向香港股東派發股息，對小股東造成重大打擊。當時，筆者曾組織「滙豐小股東大聯盟」，協助股東透過小額錢債審裁處追討權益。

此外，筆者亦多次倡議滙豐應考慮分拆亞太地區業務的股權，釐清不同地區的管轄歸屬，並將總部遷回香港，以維持一定程度的自主運作，保障香港資金免受外來因素影響。筆者深感，誠信與管治精神是企業的重要資產。在今次滙豐私有化恒生的交易中，金管局的後續監管與審批至關重要，需要確保這一涉及全港市民資金的重大交易不會影響金融穩定、客戶利益和市場公平競爭。

