來稿｜霸道特朗普　「落」獎不出奇

來稿作者：陳文坪



挪威諾貝爾委員會10月10日宣布，將今年的諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）授予委內瑞拉反對派女領袖和民主活躍人士馬查多（Maria Corina Machado）。而多日來公開邀獎的美國總統特朗普卻沒能成功。其實，這並不令人意外。



特朗普自稱是「和平」倡議者，任內至今沒有發動侵略戰爭，上台後已結束了八場戰爭。他近日接受《法新社》訪問時就再次說：「歷史上沒有人能在九個月內解決八場戰爭。因此，他應該獲頒諾貝爾和平獎。」誇誇其談的他，真的如此嗎？

特朗普上台後所推行的一些的政策，堪比「侵略戰爭」的破壞性而有過之而無不及。如破壞了「二戰」後建立起來的國際秩序。他一上台就簽署政令退出《巴黎氣候協定》、退出世界衛生組織；前不久，向全世界徵收對等關稅。對中東政策，更是助長以色列的濫殺無辜，而自身卻當作視而不見。特朗普的所作所為真的關心國際社會嗎？真心熱愛和平嗎？

9月5日，特朗普簽署行政令，將美國「國防部」（Department of Defense）更名為「戰爭部」（Department of War）。他稱此舉向全世界傳遞「勝利信息」，「展現美國的實力和決心」，回歸到美國「覺醒」風潮盛行之前的時代。可見，他是一位「好戰」總統，變本加厲地讓本是「國防」政策走向「戰爭」邊界。

特朗普將國防部更名戰爭部，無疑是強權、霸權的顯露。正如戰爭部長赫格塞斯在簽署儀式上說，這次更名重點在於「重回正軌」。他說：「我們要進攻，不僅是防守。我們要追求最大殺傷力，不是不溫不火的合法性。我們要追求暴力效果，非政治正確。」

雖然「戰爭部」是美國在1940年代使用過的名稱，但早在1949年就更名為國防部，至今已有76年歷史。現在又改回「戰爭部」，本應以防御、防務為主旋律，變成了以戰爭侵略為戰務策略。這不是在走回老路嗎？更與特朗普自稱「和平倡議者」 的「和平」格格不入。

6月20日，特朗普在社交媒體發文，列舉他自認為在兩任總統任期內協助化解的一系列國際衝突，並留言：「無論我怎麽做，都不會得到諾貝爾和平獎。」可見，特朗普非常覬覦這一可為自己加冕的名就功成的榮耀。

4月，印度控制的克什米爾地區發生恐襲；5月，印度和巴基斯坦在邊境地區爆發軍事衝突。經過四天交火，巴國空軍基地被炸，印度多架戰機被毀，雙方損失慘重。然而，在美國強力斡旋下，特朗普出人意料地在5月10日宣布印巴同意停火，願通過談判解決危機。正因如此，巴基斯坦宣布提名特朗普角逐今年諾貝爾和平獎，以表彰他近期居中斡旋，協助化解巴基斯坦與印度之間的危機，避免南亞爆發大沖突。

7月，泰國、柬埔寨邊界又發生軍事衝突，為期五天的邊境衝突造成至少43人喪命，超過30萬人被迫撤離家園，泰國更出動美制F35戰機轟炸柬國軍事基地。眼看戰火越演越烈，特朗普利用關稅談判向兩國領導人施壓，要求立即停火，否則，關稅就沒得談。妨於美國是最大出口市場，泰柬雙方只能偃旗息鼓。柬埔寨政府也提名美國總統特朗普，角逐諾貝爾和平獎，以表彰他在成功推動柬泰停火、化解邊境沖突方面，作出的積極貢獻。

同樣在7月，以色列總理內塔尼亞胡訪美時說，他已提名特朗普為諾貝爾和平獎候選人，並將寫給諾貝爾和平獎委員會的信，親自交給特朗普。據媒體報道，特朗普也已親自打電話給挪威諾貝爾獎評委會，向委員會「索取」和平獎。

諾貝爾和平獎是根據瑞典化學家諾貝爾於1896年逝世後的遺囑而設立的五個諾貝爾獎之一，旨在表彰為促進民族國家團結友好、取消或裁減軍備以及為和平會議的組織和宣傳盡到最大努力或作出最大貢獻的人 。每年10月，挪威諾貝爾委員會就會選出並公布諾貝爾和平獎的年度得主。

如果以此設立的條件來看，特朗普是可以獲頒和平獎的。畢竟他「化解」了多場衝突。但是，作為世界第一強國的總統，他的行為卻是一手喊停「衝突」，另一手卻製造「衝突」、支持衝突、甚至參與衝突。

中東地區的以哈衝突以來，以色列不斷狂轟濫炸加沙地區，把醫院、民房、建築物、聯合國設施夷為廢墟，在人道食物分發點射殺人群。作為美國總統的特朗普，此時發出什麽聲音？在聯合國譴責以色列的動議上，又是誰一票否決動議？在國際人道救濟品要進入加沙被阻後，各國呼籲以色列開放口岸，美國聯大代表、美國政府、特朗普總統說了什麽？

早前，以色列戰機入侵伊朗，轟炸伊朗軍事設施。那時，美伊談判還在進行中。但特朗普不是喊停，反而是派出戰機萬里迢迢從美國的阿拉斯加空軍基地飛越多國領空轟炸伊朗的核設施，還向國際社會炫耀美國的戰機與飛行員是全世界「獨一無二」、無可媲美的。

特朗普在處理國際事務時，總是已自身利益優先為前提，甚至「破壞」現有的國際秩序；在處理沖突時，不是一以貫之，而是雙重標準；國防從防御原則，改為啟戰策略；諾獎若頒發給他，等同削弱了「和平獎」的真正意義。

正如挪威諾貝爾委員會表明，「和平獎」評選的最終決定完全取決於候選人的具體貢獻，以及是否能貫徹諾貝爾的遺志。

諾獎委員會說得好，今年和平獎得獎者馬查多，她為委內瑞拉人民爭取民主權利而不懈努力，並為實現從獨裁統治到民主的公正與和平過渡而奮鬥。

這才是諾貝爾和平獎的意義。而不是「好戰」總統，霸權姿態這種華而不實的表現。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。