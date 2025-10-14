葛珮帆｜沙嶺數據園雙信封招標　技術佔七成尋產業突破

特區政府最近宣佈了以「雙信封制」公開招標出售新界北區沙嶺用地，用於發展數據園區。這塊地挺大的，總面積約116.365平方米，位於北部都會區，靠近羅湖。特區政府計劃把這地改劃為「其他指定用途」注明「創新及科技」，最高樓面面積可達25萬平方米，而且不少於70%要用作高端資料中心。筆者認為，沙嶺數據園區對香港乃至整個大灣區發展AI及數據產業有重要價值，不能單純以賣地角度只看地價。這種產業導向的思路很關鍵，應該在香港產業發展中得到重視。



招標由10月10日開始，截標日期是2025年12月31日。這個「雙信封制」很有意思，就是把標書分成兩部分，非價格建議佔70%權重，價格建議只佔30%。這種安排在香港的土地招標中不太常見，說明政府更看重技術實力而非出價高低。這個招標正悄然引發一場關乎香港未來的競爭。這一規劃直接對接《行政長官2023年施政報告》中提出的將沙嶺土地改作創科及相關用途的設想。隨後，《行政長官2024年施政報告》更進一步宣佈，用作資料中心及相關用途的創科用地將擴大至十公頃，顯示政府對發展數位經濟的決心。

「雙信封制」招標方式是本次沙嶺土地出讓的最大亮點。這種機制要求投標者分別準備兩個獨立信封：一個是 「非標金建議書」 ，另一個是「標金建議書」。在評審過程中，兩個信封將被分別對待，確保技術方案和價格方案得到獨立評估。這一設計突破香港傳統土地招標慣例，不再由「價高者得」主導，反映出政府更重視土地的長期產業效益而非一次性土地收入。在具體評分比重上，技術因素佔70%，價格因素僅佔30%。這意味着即使投標者出價較低，但若技術方案出色，仍有可能中標。

投資規模和算力規模兩項最為關鍵，各佔20分。這直接反映了園區對硬體設施和計算能力的要求，符合發展高端資料中心的定位。經濟產出和創新建議各佔15分。這兩項關注園區的經濟效益和技術創新性，要求投標者不僅要有投資意願，更要有創新思維。其餘四項評審準則包括：園區投產日期、發展高端資料中心的經驗、技術型職位數目及環境、社會與治理建議。這些因素共同確保中標者能快速推進項目，具備相關經驗，並承擔社會責任。

筆者指出，這些非價格建議主要考慮「擬發展資料園區的總體投資、算力規模、園區的投產日期、預計可創造的經濟產出及衍生的技術職位等」。這種契約監管機制確保了投標者承諾的技術指標和發展規劃能夠落地實施，防止「中標後變卦」的情況。

沙嶺數據園區的建設對香港未來發展具有多重戰略意義，它是香港北部都會區發展的重要前哨站，標誌着北都區發展已正式踏入實景圖的階段。從更廣闊的視角看，沙嶺資料園區將説明香港鞏固作為區內數字基礎設施樞紐的地位。

在AI產業快速發展的背景下，高端資料中心已成為支撐數字經濟的關鍵基礎設施。這不僅是金錢上的投資，更是香港對未來的一場投資，投資香港一個從國際金融中心，蛻變為國際創科中心的未來。

