楊華勇｜美擬再對華加徵100%關稅：戰略訛詐還是全面脫鉤前奏？​

美國總統特朗普日前宣佈，由11月1日起對中國商品加徵100%關稅，並限制美國企業向中國出口關鍵軟件。這被視為中美再次打響貿易戰的標誌性事件。此前中美經貿談判將休戰期延長至11月10日，目前美國對中國商品徵收55%從價關稅，若特朗普新措施如期生效，稅率將從11月1日升至155%。



特朗普在自傳《交易的藝術》中總結其核心策略：提出極端要求、製造不確定性、爭取談判籌碼。對華關稅符合這一模式——通過創造危機感迫使對手妥協。但國際關係不同於商業談判，國家利益博弈涉及軍事、外交等多維度，單邊施壓可能觸發系統性風險。

特朗普的「大嘴巴」特質常導致政策信號混亂，一時說「關稅可協商」，一時說「無讓步空間」。這種矛盾削弱美國外交可信度。美國智庫研究表明，其團隊需耗費大量資源「澄清表態」，反映出個人化決策與官僚體系的衝突。

100%關稅若長期實施，將導致中美貿易額驟減。中美進一步脫鉤的影響則會向金融領域蔓延。若美國限制中資企業融資或凍結資產，將動搖美元霸權基礎。地緣方面，台海、南海局勢升溫風險增加，一旦中美對話管道中斷，誤判概率上升。

中國可能採取對等關稅、WTO訴訟、多元化市場策略（深化RCEP合作）等措施。但需避免陷入「報復迴圈」，可聯合歐盟等協力廠商制衡美國單邊主義。特朗普的「關鍵軟件禁令」，有望倒逼中國國產作業系統、工業軟體升級。

特朗普新政是中美權力轉移期的必然震盪，一旦全面脫鉤需要付出巨大代價。美國企業將失去14億人市場，中國技術升級短期受阻，全球產業鏈或碎片化。然而，全球化根基並未瓦解，如中國仍佔iPhone全球產量的45%。即使政治脫鉤，經濟互聯仍存韌性。

中美貿易戰已成為全球政治經濟格局中最受關注的議題之一。布魯金斯學會作為美國權威智庫，其對中美脫鉤成本與收益的分析，反映了美國政策圈在這一問題上的深層思考。根據美國商會的估算，中美貿易脫鉤每年將造成1,900億美元的損失，投資脫鉤會導致每年250億美元資本利得蒸發，人員脫鉤將在教育和旅遊方面造成300億美元損失。

這些數字只是冰山一角。中美全面脫鉤的深層經濟成本體現在多個層面。供應鏈重構導致效率流失和成本上升，美國企業需要尋找替代中國的供應商，面臨生產成本增加和效率下降的雙重壓力。中美科技合作是推動全球技術進步的重要動力，脫鉤可能延緩人工智慧、生物醫藥等領域的突破速度。金融市場的聯動效應也不容忽視。中國持有約8,000億美元美國國債，若脫鉤引發拋售，可能推高美國國債收益率，增加政府融資成本。

中國需避免情緒化反應，以「一帶一路」、碳中和合作等議題重塑多邊秩序。正如基辛格所言：「中美關係不需要勝利者，需要智慧。」當下，這份智慧比任何時候都更為珍貴。

