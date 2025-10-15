園遊．杏林｜解讀急症室等候數字

作者：黃立己醫生



提到公立醫院急症室，不少市民或許會聯想到「漫長等候」。然而，這個普遍的印象，其實源於對急症室運作的一個誤解。



公立醫院急症室一直嚴格遵循「分流制度」，根據病情的緩急程度，將病人分為危殆、危急、緊急、次緊急及非緊急五個類別，並會優先診治病情最嚴重的病人。

危殆病人在任何情況均會獲得即時治理；九成半的危急類別病人，會在15分鐘內得到診治；而九成的緊急類別病人，亦可在30分鐘內獲得醫療處理；其餘的次緊急及非緊急病人，處理優次則會相應調整。

漫長等候誤解從何而來？

那麼，有關誤解從何而來？在過往，只會顯示急症室病人可能需要等候的「最長」時間。然而，市民在焦急的心情下，很容易將這個統計數據，解讀為所有病人都需要等待的時間，從而產生了不必要的誤解和焦慮。這個數字，也未能反映出我們團隊正優先處理危重病人的真實情況。

有見及此，醫管局決定在急症室推出更清晰、全面的等候時間顯示系統。自本周一（10月13日）凌晨起，醫管局已在全港急症室更新顯示系統，目標是讓求診病人更清楚掌握急症室的實時狀況，從而作出更合適的安排。

半數病人診治時間成新指標

新系統會同時顯示「危殆」、「危級」、「緊急」及「次緊急及非緊急」四大類別的參考時間；並特別為後兩者（即緊急、次緊急及非緊急），增設一半病人及大部分病人可獲診治的預計時間。這些新指標比過往單純顯示「最長」時間，更能準確反映病人的實際等候情況。

為進一步提升透明度，當有危殆或危急病人需要搶救時，螢幕會即時出現紅色燈泡的提示；若遇上大型事故，更會顯示「多名病人正在搶救中」的訊息。我們希望透過這些提示，讓其他病人理解等候時間可能延長的原因，多一份體諒。

急症室的資源，是用於應對緊急醫療狀況的珍貴資源，必須用得其所。醫管局轄下十八間急症室，一直為市民提供最核心的緊急醫療服務。對於病況相對穩定的市民，我們呼籲可參考「基層醫療指南」或「香港醫生網」，善用其他適合的醫療服務，共同守護這條救急扶危的防線。

