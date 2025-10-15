楊華勇｜中美貿易戰：特朗普的變臉VS中南海的淡定

美國總統特朗普日前威脅對華發起新一輪貿易戰，但在美東時間10月12日晚間，他的態度突然轉趨緩和，在社交媒體表示「別擔心中國，一切都會好起來的」，又指「美國想幫助中國，而不是傷害中國」。



這種反復無常的態度，正是特朗普慣用的談判策略——先施壓、再示好，以獲取最大籌碼。這種策略在華爾街被稱為「TACO交易」（Trump Always Chickens Out），即特朗普慣於在外交上採取強硬姿態以爭取談判優勢，最終卻往往做出妥協。

特朗普與副總統萬斯的緩和表態，無疑為冰冷的中美關係注入了一絲變數，但這股暖風能否融化積累已久的戰略堅冰，仍需打上一個大大的問號。這陣風，既源於美國內在的政治經濟困局，也折射出其對華戰略的焦慮與調整。

對於中國而言，這既是一個需要把握的戰術視窗，更是一場考驗戰略智慧的嚴峻挑戰。歷史的經驗告訴我們，大國關係的演變從不取決於一時一地的言辭，而取決於結構性的力量對比和戰略家的遠見卓識。中國早已摒棄了將國家命運寄託於他國政策變動的幻想。無論是「特朗普主義」還是「拜登主義」，中國發展的航向，終究掌握在自己手中。

以不變應萬變——這個「不變」，就是深化改革開放的決心，就是走和平發展道路的定力。唯有自身足夠強大、足夠穩健，才能在任何風向的變化中，保持從容，駕馭波濤，最終駛向民族復興的光明彼岸。中美關係的未來，不僅在於華盛頓的抉擇，更在於北京如何定義自身與世界的關係。

首先，特朗普的「一切都會好起來的」言論，釋放出明顯的善意信號。這與他過去頻繁以關稅威脅、技術封鎖等手段施壓中國的做法形成鮮明對比。這種語調的轉變，可能源於多重壓力的交織：一方面，美國內部經濟面臨通脹壓力，企業界對中美貿易緊張局勢表示擔憂；另一方面，國際社會普遍呼籲兩大經濟體尋求合作而非對抗，以穩定全球供應鏈與金融市場。

其次，這一表態也可能是特朗普在外交策略上的「試探性回調」。他一向擅長在談判中使用「先施壓、後示好」的手法，以爭取更有利的談判條件。在2025年選情與全球局勢交錯的背景下，特朗普或許希望透過緩和語言，為未來可能的中美高層互動鋪路，並減緩市場對貿易戰升級的恐慌。

然而，值得注意的是，特朗普的言論雖然釋放善意，但並不代表美方政策將全面轉向。美國對華科技限制、地緣政治競爭仍在持續，雙方在台海、南海等敏感議題上分歧依舊。因此，這句「一切都會好起來的」更像是一種外交語言的潤滑劑，而非政策的根本轉變。

對中國而言，應保持戰略定力與理性應對。一方面要堅持自身利益與原則，另一方面也可把握美方釋放善意的契機，推動雙邊溝通與合作。中美關係的穩定，不僅關乎兩國人民福祉，更影響全球和平與發展。

儘管特朗普高喊「脫鉤」，但中美經濟的深度綁定使得全面對抗代價高昂。2024年中美貿易額接近6,883億美元，雙向投資存量超過2,600億美元。美國農民失去中國市場後，政府不得不撥款100億美元進行補貼，這種「提前買單」式的援助凸顯了脫鉤的陣痛。此外，製造業「去中國化」面臨巨額成本，工廠遷回美國不僅耗資巨大，還可能失去中國市場的長期機會。這些現實壓力促使特朗普不得不在強硬與妥協之間尋找平衡。

特朗普與萬斯的表態顯示，美國政府正在嘗試將中美關係從「全面對抗」轉向「可控競爭」。這種策略既能維持國內政治支持，又能避免經濟崩盤。通過釋放談判意願，美國試圖迫使中國在貿易、技術等領域做出讓步，同時安撫市場情緒。將特朗普與萬斯的表態置於更廣闊的時空背景下，我們可以梳理出推動這次「風向微調」的複合動因：

國內經濟壓力：​​ 高通脹雖是全球現象，但已成為拜登政府的政治負資產。商界領袖頻繁呼籲降低對華關稅，供應鏈企業渴望穩定性。若特朗普回歸，提振經濟是其合法性的基石，與最大交易夥伴緩和關係是短期可見效的經濟手段之一。

​歐洲亂局與戰略焦慮：​​ 烏克蘭戰爭的長期化與巴以衝突的爆發，極大地牽制了美國的戰略精力。美國意識到，同時應對歐亞大陸兩端的地緣政治危機力不從心。穩定對華關係，有助於它集中精力處理更緊迫的歐洲與中東問題。

「競贏」​​而非「擊倒」的現實主義：​​ 經過數年對抗，美國戰略界逐漸認清，徹底「遏制」或「拖垮」中國是一個不切實際的目標。中美將長期共存競爭。因此，目標從「擊敗中國」調整為「在競爭中勝出」，即確保美國在未來關鍵領域的領先地位。

儘管有上述動因，但對中美關係出現根本性、持久性的緩和，絕不能抱有不切實際的幻想。橫亙在前的，是多重堅硬的結構性桎梏。特朗普的外交政策以交易性、個人化和善變著稱。今天的緩和表態，可能為明天的極限施壓鋪墊。其目標可能是在營造「緩和」預期後，在談判中攫取更大要價。這種不確定性本身，就是雙邊關係的巨大風險源。

​面對如此複雜局面，中方則明確表示，「動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道」，並呼籲美方「糾正錯誤做法」，在「相互尊重、平等協商基礎上，通過對話解決各自關切。這表明中方願意對話，但不接受脅迫。

中國的應對之策應立足於戰略定力與戰術靈活性的高度統一：​​ ​聽其言，觀其行，保持戰略主動。對於美方的表態，中國持開放而審慎的態度：不拒絕對話，不主動對抗，但核心利益寸步不讓；以我為主，按照自身節奏推進高品質發展與科技自立自強；堅守原則底線，尤其是台灣問題，​​ 必須清晰、堅定、反復地向美方傳達一個資訊——台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，任何形式的「台獨」分裂行徑和外部勢力的縱容支持，都將招致毀滅性後果——在此問題上，沒有任何模糊空間和交易餘地；分化瓦解，擴大合作朋友圈。​；繼續高舉多邊主義旗幟，深化與歐盟、東盟、非盟等地區組織的關係；利用美國戰略收縮留下的空間，鞏固「全球南方」夥伴網路，美國越是試圖孤立中國，中國越要以高水準對外開放破解之。

在全球化深度融合的今天，脫鉤並非現實選項，合作與競爭將長期並存。中美之間的「博弈」更像是一場「共舞」，既有碰撞，也有協調。如何在分歧中找到共識，在競爭中實現共贏，將是未來中美關係的關鍵命題，而最終決定中美關係走向的，是兩國的內在實力與發展勢頭。中國最大的底氣來源於14億多人民的市場、完整的工業體系、不斷增長的科技創新能力以及社會政治的長期穩定。只要辦好自己的事，不斷壯大自身，就能「任憑風浪起，穩坐釣魚台」。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。