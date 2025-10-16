仲點論政｜推動綠色旅遊刻不容緩

作者：劉仲恒醫生



香港在國際旅遊版圖中，確實佔據一席之地。於本港內部而言，旅遊業在經濟結構裏亦舉足輕重。資料顯示，2023年旅遊業佔香港生產總值約2.6% ，雖與疫情前2018 年4.5%的歷史峰值仍有差距，但也不失為一項主要產業。



對旅遊業來說，香港的旅遊景點無疑是「生財之道」，是最為寶貴的旅遊資源。既然珍貴，自然需好好珍惜，開發利用時務必秉持可持續性理念。的確，在環保意識日益高漲的時代，可持續性已不再只是一個流行詞彙，而是成為一種必要考量，體現在旅遊業中，便形成了綠色旅遊這一潮流。綠色旅遊強調，遊覽過程中要最大程度減少對環境的負面影響，同時盡可能為當地社區和文化做出積極貢獻。

然而，十一假期過後，西貢橋咀島卻呈現出另一番景象。西貢向來是郊遊與品嚐海鮮的熱門之地，但有環保團體發現，作為香港地質公園的橋咀島，在長假期間似乎慘遭 「蹂躪」。島上不僅遊客擁擠不堪，還不時可見亂扔垃圾、違法生火燒烤等行為。這些問題事後尚可清理整治，但筆者從新聞中看到，不少遊客在沿岸珊瑚區浮潛時 「踩珊瑚」，致使珊瑚受損。此外，還有報道稱發現有人挖掘當地的海星和海膽等。相信許多市民看到如此珍貴的旅遊資源遭踐踏，內心都會無比痛心。

由此可見，推動綠色旅遊已迫在眉睫。多數人熱愛旅遊，旅遊本身無可厚非，但必須以促進環境保護、支持當地經濟且尊重文化遺產的方式進行。具體而言，實現綠色旅遊的首要關鍵在於保護旅遊地的自然資源。以西貢橋咀島為例，應避免超出景區承載量的遊客湧入，浮潛時不碰觸珊瑚，不挖掘當地的海星、海膽及其他海洋生物。

綠色旅遊的另一個關鍵是減少浪費與排放，這顯然與遊客數量相關。每位遊客都會產生排放，因此要控制排放量，就必須限制進入景區的人數。就橋咀島而言，即要控制登島人數。內地一些重點旅遊景點已採取類似措施，以北京故宮為例，近年來實施每日4萬人次的預約限流接待措施。這樣做不僅能為遊客提供舒適的參觀環境，還能避免景點因遊客過多而 「不堪重負」。

切不可小覷綠色旅遊所能帶來的影響。旅遊業約佔全球碳排放總量的8%，涵蓋交通運輸、食品生產、基礎設施建設等多個方面。我們在旅遊時，應時刻留意是否有可持續的選擇，比如有無更環保的交通方式，是否應食用運輸環節較少的當地食品。環境保護是當下要務，旅遊業中更是如此。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



