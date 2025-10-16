楊莉珊｜香港金融蛻變　為全球財富確定新價值

滙豐控股集團行政總裁艾橋智近日接受《新華社》專訪時，以堅定而清晰的語調勾勒出香港在國際金融格局中的戰略價值。他強調香港是滙豐的「主市場」，是擁有「領導地位和創造回報的重要增長機遇所在」，更將香港定義為重要的「國際連接器」。這一系列定位不僅出自一家百年國際金融機構的掌舵人之口，更折射出香港在全球金融版圖中日益凸顯的戰略地位。當「全球化」浪潮遭遇逆流，當國際經濟秩序面臨重組，香港的角色與功能正在發生深刻的嬗變與昇華。



香港之所以能夠成為今日之「國際連接器」，非一日之功，而是歷史積澱與戰略定位共同作用的結果。回顧香港金融業發展歷程，從19世紀中葉開埠至今，香港逐漸從區域性貿易中轉港演變為亞太區重要的金融中心。在這一歷史進程中，香港逐漸形成了獨特的制度優勢：普通法體系、資金自由流動、簡單低稅制、高度開放的市場經濟，這些制度安排為香港金融中心的崛起奠定了堅實基礎。而「一國兩制」框架更為香港提供了獨特的發展環境，使其既能依託內地龐大經濟腹地，又能保持與國際市場無縫對接的能力。

艾橋智指出，「過去20年間，香港是國際社會對內地進行直接投資和金融投資的門戶。」這一判斷精准概括了香港在「改革開放」以來所承擔的歷史使命。據統計，截至2023年底，內地實際使用外商直接投資中超過60%通過香港投入；內地對外直接投資中約60%經由香港輸出。這一資料印證了香港作為雙向投資通道的不可替代性。

艾橋智專訪中最為值得關注的論斷，是揭示了香港角色正在發生的深刻變化：「近年來，新趨勢正在顯現，香港日益成為內地企業走向東盟、中東、歐美等地進行對外直接投資的關鍵樞紐。」這一判斷標誌着香港已從傳統的「國際資本進入內地的門戶」，升級為「內地資本走向全球的樞紐」，完成了從單向通道到雙向樞紐的戰略轉型。

這一轉型背後是中國經濟實力增強與全球化格局變化的必然結果。隨着中國經濟規模躍居世界第二，企業實力不斷增強，對外投資需求持續擴大。而香港憑藉其完善的普通法體系、國際化的專業服務、自由的資金流動和高度開放的營商環境，自然成為內地企業出海的首選平台。特別是在地緣政治複雜多變的背景下，香港的中立性、專業性和國際化為跨境資本流動提供了相對穩定的通道。

更為深刻的是，香港作為「超級聯絡人」的內涵正在不斷豐富。從功能上看，香港已從單純的投融資平台，拓展至財富管理、風險管理、專業服務、創新科技等多領域協同發展的綜合型樞紐。從地域範圍看，香港的連接作用已從傳統的內地—香港—歐美「三角關係」，擴展至覆蓋東盟、中東、拉美等新興市場的「全球網路」。這種嬗變使香港在國際金融分工中佔據了更為關鍵的位置。

展望未來，香港作為國際金融中心的發展前景廣闊，但挑戰亦不容忽視。從國際環境看，地緣政治緊張、保護主義抬頭、全球經濟下行等因素可能影響金融市場穩定；從區域競爭看，新加坡、迪拜等金融中心加速崛起，對人才、資本、機構的爭奪日趨激烈；從內部看，香港面臨產業結構相對單一、生活成本高企、青年向上流動困難等社會問題。

面對這些挑戰，香港需要精準定位自身優勢，開闢差異化發展路徑：首先，香港應深度融入國家發展大局，強化作為內地與全球「超級聯絡人」的角色。其次，香港應把握金融科技浪潮，推動金融業數位化轉型。通過發展虛擬銀行、數位人民幣、區塊鏈應用等創新業務，提升金融系統效率，開闢新的增長點；再次，香港應拓展金融業多元生態，大力發展綠色金融、可持續金融、智慧財產權融資等新興領域，構建更加韌性的金融產業結構。最後，香港應注重平衡金融發展與民生改善的關係，通過金融創新服務實體經濟，創造更多優質就業機會，增強社會凝聚力。

香港的故事，是全球化時代一個城市與經濟體如何通過精準定位、制度創新和戰略堅持，在國際分工中贏得不可替代地位的生動案例。在這個充滿不確定性的世界裏，香港的穩定、繁榮與持續發展，對於區域乃至全球經濟都具有深遠意義。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



