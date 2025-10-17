來稿｜立法會2.0——要「橋王」，不要「拳王」

來稿作者：何子煜



近期立法會議員出現「宣佈不參選」潮，不少資深議員選擇退下火線，因而牽動了社會各界對於「年齡劃線論」的關注。一些媒體報道現屆議員不參選的新聞，甚至會在標題刻意加上年齡，也起了引導輿論的效果，令這種論調越演越烈。若我們選擇以發展的眼光看問題，或許對眼前的議會現象有更深入和更有啟發性的解讀。



事實上，今年香港即將面對的是「完善選舉制度」之後的第二次立法會選舉，可以理解為邁向良政善治的2.0版本，必然會對於上一個版本的議會有進一步的革新。這並不代表「宣佈不參選」的議員們有什麼不是，反而代表他們已經妥善完成了歷史任務，是時候功成身退、交棒給下一代人。

周四（10月16日），行政長官李家超於「行政立法同心治港創未來」研討會指出，立法會要「進一步展現行政主導和愛國者治港原則相適應下的良政善治」。可見一代人有一代的責任，而一代人有一代人的角色。而邁向議會2.0，我們需要的是怎樣的立法會議員？答案已顯然易見。

猶記得在2021年「完善選舉制度」之前，立法會是建制派與反對派的擂台，兩個陣營的立法會議員們往往是「拳王」上身，勢必要令議會充斥火藥味，來特顯自己戰鬥能力高強的一面，從而吸引市民的關注和好感。除了在極個別的民生議題外，兩派之間幾乎不存在合作空間。

其中一個筆者印象深刻的合作案例，是2019年初政府提出將申領長者綜援年齡由60歲收緊到65歲，這項政策遭受跨黨派批評，立法會更通過促請政府擱置相關政策的議員議案。然而，此後隨着「黑暴」爆發，兩派再無任何妥協和讓步的空間，一些一度被標籤為「溫和民主派」議員的行動亦越趨激烈，最終一發不可收拾。在這段漫長的對抗時間中，立法會議員逐漸養成了「拳王」基因，反對派議員揮拳向政府，建制派議員揮拳向反對派。

及至「完善選舉制度」之後，「愛國者治港」團隊全面進場，但部分議員仍然難以革除「拳王」色彩，詭異地充當了揮拳向政府的角色，例如在《同性伴侶關係登記條例草案》一役中，有議員在社交媒體要局長「慳返啲啦」，相信大家仍歷歷在目，這明顯是不符合社會對議會的期望，亦不符合中央對議會的期望。

「拳王」們未必抱持與政府「對着幹」的想法，亦不應該有「對着幹」的想法，但多年以來的訓練已經成為肌肉記憶，容易在議會中擦槍走火，甚至成为失控的白血球。

一些經歷過議會前後變遷的議員，其實已經有多年「戰鬥」經驗，他們深諳以往在議會的角色就是抗衡反對派，批評他們的論述、直斥他們的不足——毫無疑問，他們有充足的經驗來為政府提供火力掩護，但這種「破」有餘而「立」不足的態度，卻成為今時今日議會的負擔。

早在今屆立法會議員上任之初，中央港澳辦夏寶龍主任已清晰提出「五點希望」，期望議員做「立場堅定的愛國者」、「行政主導體制的維護者」、「真正的民意代言人」、「高素質的管治者」、「立法會新風貌的開創者」；其中後兩點尤其值得分析。「高素質的管治者」，就是提點議員不能只做「拳王」，而是要做「橋王」，多為政府出謀獻策，承擔管治者的角色，豐富行政機關的視野和思路；而「立法會新風貌的開創者」，則是要求議員不能再流於火力掩護，不要讓議會再次淪為角力的擂台，而是要實現鋪橋搭路的效能，凝聚社會各界的力量，為政府政策的實施提供實質的支持。

時代變，人物風景都改變。周四出席研討會的前人大常委譚耀宗指立法會和政府有如「命運共同體」，又稱立法會要轉變過往的傳統監督功能改為主動出謀獻策，亦是至理。

「拳王」退場已經是「新時代」的必然，只是有能的「橋王」在今屆的議員隊伍中似乎屈指可數。他們要做到三方面角色，才能適應香港的發展要求：

第一，要成為不同界別的「超級聯絡人」，主動為政府聯繫國內和國際的相關資源和人脈網絡、創造政府與不同界別的合作空間，從而幫助政府將一些政策構思逐步落實。這不但是從經貿角度言之，而是從未來教育、可持續發展等往後的重點領域都有相同的要求。

第二，有能力凝聚和結合跨世代的力量，為政府擔任「宣講者」的角色，完善政策解說工作，尤其要懂得針對不同世代之間的關注點，提出客製化的論述。

最後，也是最多人忽略的是，要有「幹成事」的決心和魄力，更要熟悉行政機關的行事邏輯，了解他們實現願景面臨的挑戰和困難，識別造成局限的一些法律、規條、邏輯，以立法者的身份務實地為他們破解這些難題，而不是永遠以批評公務員作為「萬能Key」。

