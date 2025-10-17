來稿｜如何吸引富裕海灣國家學生來港升學？

來稿作者：鄧仕明博士



港府去年的《施政報告》提出打造「留學香港」品牌，吸引更多海內外包括來自東盟及「一帶一路」國家和地區的學生來港升學。今年的《施政報告》更提出了「國際教育樞紐建設」的進一步舉措，包括放寬自資收生限制，增加學生宿舍供應和招攬更多國際教研人才和學生等等。其中由 2026/27 學年起，把資助專上院校授課課程招收非本地生的自費就學人數上限，由相當於本地學額數目的40%增至 50%，以及資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限，由 100% 增至 120%。



作為留學目的地，本港在全球高等教育市場的競爭力逐年上升。這主要反映在三個方面：

第一，本港大學近年來在各類全球排名中不斷上升。例如最新泰晤士高等教育世界大學排名（Times Higher Education World University Rankings）2026顯示，本港有八間大學上榜，並且共有五間大學位列全球首100位內。早前國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）也公佈「2026 QS世界大學排名」，結果顯示本港共有三間大學躋身全球首50大。

第二，由於歷史的原因，香港高校的教學一直採用全英語進行。這對於吸引那些英語使用比較普及的國家和地區包括很多「一帶一路」國家和地區的學生，比起周邊的未採用全英語教學的國家和地區，如日本，中國內地等，香港都有着比較大的優勢。

第三，本港作為中國的實行一國兩制的特別行政區，實施資本主義制度，享有着高度的自治權，更具有背靠祖國的獨特優勢，來港留學的海外學生可以借此建立聯繫內地人脈網路，為將來進入內地市場做好準備。

從目前香港留學生的來源地來看，內地學生的比例非常可觀，本科生程度佔到八成以上，研究生程度更佔到九成以上。所以，未來「國際教育樞紐建設」的工作應該是要吸引更多來自非內地的學生，使得「留學香港」品牌更加國際化。吸引招納作為「一帶一路」重要組成部分、有着超過六千一百萬人口的海灣六國包括巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋的學生，應該是未來「國際教育樞紐建設」的工作重點之一。原因有六：

第一，借助于其豐富的石油和天然氣資源，這些國家具有雄厚的經濟實力，他們的人均GDP均位於世界銀行的高收入的層次。而其國民也有足夠的經濟能力自費前往海外留學。

第二，高速的經濟發展和國民生活水準的日益提升，進一步促進了對高等教育的殷切需求。一方面，海灣各國大力投資於當地的高等教育，包括興辦新的高等院校或者升格專上院校為大學，另一方面，一些海灣國家也引進世界著名大學開辦分校，招收當地和海外的學生。例如，卡塔爾就建有教育城 （Education City），有康奈爾醫學院卡塔爾分校、卡內基梅隆大學卡塔爾分校 等等。

第三，海灣國家居民特別是年輕的一代都具有一定的英語水準。在筆者曾經任教的卡塔爾大學，除了那些跟阿拉伯文化，语言和宗教相關的課程，幾乎其他所有的課程教學語言都是英語。所以，本港高校全英語的教學環境對海灣國家的學生是非常友好的。

第四，一些海灣國家對其公民會提供豐厚的獎學金，鼓勵他們赴海外留學。再以卡塔爾為例，其政府獎學金可以用來支付全額學費，還有每月的生活費， 甚至來回國際旅行的商務艙機票價錢！

第五，本港前列高校的全球排名都高於海灣國家高校的排名。以2026 QS 排名為例，整個阿拉伯和中東地區排名頭兩位元分別位於第67名的沙特法赫德國王石油礦物大學（King Fahd University of Petroleum and Minerals）和第112名的卡塔爾大學。

第六，隨着中國經濟的蓬勃發展，以及和阿拉伯國家特別是海灣國家的雙邊經濟貿易越來越密切，這些國家的人民也會很有興趣瞭解中國的文化。在中國香港的大學留學，當然也能幫助他們達到這一目的。

但是，目前本港來自海灣六國的留學生人數相對還是很少。根據去年3月港府書面回答立法會議員的文件，在2019／20至2023／24年度，來自海灣六國修讀大學教育資助委員會資助課程的非本地學生人數都只有低單位數 （即小於5）。這雖然不理想，但是也反映了吸引海灣六國的留學生很大的發展空間。當然，這種不理想的狀況也是有很多的原因，其中筆者深有感受一個原因是當地的居民並不十分了解本港，更何況本港的高校。

這是筆者在卡塔爾生活和工作多年，通過大量跟當地的大學生，同事和其他社會人士的接觸，第一手所觀察到的。所以，為吸引富裕的海灣國家學生來港升學，筆者有以下建議：

首先，加大力度向相關的國家宣傳香港和香港優質的高等教育， 讓當地人瞭解香港及其高等教育。特區政府目前設有一間「香港駐迪拜經濟貿易辦事處」。 其主要職責是促進香港與中東地區的經濟、貿易和投資聯繫，並協助香港企業在中東市場的發展。筆者建議其職責範圍可以延申到包括教育在內，在促進雙邊通常的經濟貿易活動的同時，積極推廣本港的優質高等教育，並視之為經濟活動的一個重要的組成部分。另外，國家在海灣六國均設有使領館，特區政府可以通過這些使領館系統的組織推廣活動，包括電視報紙廣告，並在各類社交媒體建立雙語（英語和阿拉伯語）的專頁，以及積極參加當地各種教育展覽會等等。

第二，作為推廣宣傳的一部分，政府和各大院校可以設立專項獎學金給海灣國家的學生。但是長遠的目標應該是吸引招納付費的學生，不論是自費還是獲得本國的留學獎學金。

第三，本港的頂級大學也可以考慮在海灣國家設立分校，進一步擴大影響力，讓當地居民有機會親身接觸體會香港優質的高等教育。

最後，本港社會以及各高校要進一步加強接待阿拉伯學生的配套，包括供應清真食物，和提供每天五次祈禱場所等等。

海灣國家留學生的熱門目的地傳統上和目前都是以歐美為主。要成功吸引招納海灣的學生來港留學從而進一步完善和推進「國際教育樞紐建設」擦亮「留學香港」品牌，還有很多的工作要做，並不簡單。可能也需要較長的時間慢慢地改變當地人對留學香港的認知。所以事不宜遲，須儘快行動。

作者鄧仕明博士，曾任卡塔爾大學教授和香港理工大學教授。