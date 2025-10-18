黃進達｜從走進印尼到扎根東盟　香港青年在一帶一路的歷史使命

香港菁英會與香港中華總商會青年委員會日前聯合主辦「走進印尼·共創新機遇」考察團，成員滿載而歸。通過這次深度考察，與東盟秘書處、駐東盟使團、印尼使館及香港駐雅加達經濟貿易辦事處，我們看到的是一個時代的信號 —— 香港年輕一代需要主動打破傳統商業邊界，為香港重新定義在東盟舞台上的角色。



從「橋樑」到「樞紐」

作為團長參與此次考察，筆者與團員深切感受到，在響應「走出去」的號令，與「融進去」的實踐，是兩種不同層次的交流。由於是次考察的較具深度，我們拜訪了從政策層面捕捉到區域合作的動向；實地考察PINTU虛擬貨幣交易所了解數字經濟的軟趨勢，又在雅萬高鐵與見證了「中國製造」的硬實力。這些經歷讓我們意識到，在「一帶一路」倡議之前，東盟地區已直接受益。擁有國際視野、人才匯萃、與印尼有緊密合作的香港，其獨特優勢與不應止步於「背靠祖國、面向世界」的口號，而需進一步轉化為「扎根東盟、輻射區域」的行動。

印尼作為東盟人口最多、經濟增速最快的經濟體，其中產階層擴張與數字金融需求爆發，正是香港金融科技與資本市場的絕佳機遇。但若僅將合作視為「商機挖掘」，便低估了歷史賦予香港的使命。真正的挑戰在於：如何讓香港成為東盟發展的「深度參與者」，而非「過路中介」？筆者認為，未來的關鍵，在於讓香港的年輕力量與東盟的年輕脈搏深度融合。

從「買辦」到「東盟通」

傳統上，香港與東南亞的經貿往來常依賴當地中介或「買辦」體系，這種模式雖能快速對接資源，卻因文化隔閡與短期利益導向，難以實現可持續合作。如今，我們需要一場範式轉移：讓香港年輕人直接深入東盟國家，通過交流、沉浸、學習當地語言、文化與商業邏輯，成為既懂香港優勢、又通東盟生態的「雙棲人才」。

此行中，在組織團務的執行角色，及與駐雅加達經貿辦與印尼商會的交流分享，筆者正有上文的深深感悟。未來，我們應推動更多青年交流、駐點計劃，鼓勵香港青年學生赴東盟企業實習與文化交流、支持創業者在當地設立聯絡點與創新基地。筆者相信，讓香港青年與當地青年在同一個場域中共同成長，才能建立超越交易的信任紐帶，使兩地經貿與文化有更深合作。

從「聯繫人」到「增值人」

東盟的崛起不僅是經濟現象，更是人口結構與社會變遷的結果，其在對數字化、綠色經濟發展的成敗，是「後發優勢」、「後發劣勢」的分水嶺。香港亦面對社會經濟轉型的關鍵點，對創新與可持續發展的追求，與東盟國家包括印尼的情況不謀而合。這個發展機遇，也是兩地年輕一代的共鳴點，是未來合作的基石。這種合作不僅關乎商業利益，更關乎如何以青年之力，推動東盟與香港共同走向更具包容性的發展路徑。

此次印尼之行，是一代香港青年重新定位自身的起點。我們不能滿足於做「超級聯繫人」，而要成為「超級增值人」。未來面對東盟，香港不再依賴隔閡文化的「買辦」，而要培育直面當地的「東盟通」，與及貢獻多元的專業服務。這不僅是商業策略的調整，更是對「一國兩制」下香港角色的深化。筆者相信，香港能以青年之力，將命運與東盟的未來緊密交織，兩地年輕人亦在共創中，寫下屬於新時代的敘事。誠如筆者在團中直言：「香港是連接中國與東盟的最佳橋樑。」而這座橋樑的基石，必將由兩地青年親手鑄就。

作者黃進達是香港菁英會主席，香港中華總商會青年委員會主席，全國青聯常務委員，「經民聯」文化體育及旅遊事務委員會聯席主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。