馮煒光｜莊梅岩一再挑釁　終於求仁得仁

香港有些文化人、傳媒人有點小成就便睥睨一切，硬是見不得香港好，更見不得國家好。逃到台灣去的杜汶澤是一例、自詡「懂國情」的傳媒人潘小濤又是一例。近日新聞較多的莊梅岩是最新的例子。莊梅岩連月來一再借故發難，又一再無視特區政府的寬容。近日她又借其重演的舞台劇的宣傳來詆毁香港，宣揚對抗。西九文化管理局在接到多宗投訴後決定取消借出場地。這決定亦已獲文化體育及旅遊局支持和同意。莊梅岩現時的境況，可謂「求仁得仁」。



莊梅岩自恃在編劇界有點成績，便以其編劇專長來詆毁國家、攪亂香港，煽惑人心。莊梅岩在2019年黑暴期間，曾成功申請康文署場地及資助、與「支聯會」關係密切的「六四舞台」劇團，聯手編劇莊梅岩合作推出《5月35日》舞台劇。該劇明顯取材自「八九風波」。2020年6月，當香港仍然籠罩在黑暴陰霾下，由《香港電台》與香港戲劇協會合辦的第29屆香港舞台劇獎，竟然頒了5項大奬給莊梅岩這齣《5月35日》。莊梅岩這劇成了那場頒奬禮的大贏家，莊成功借公帑來宣揚其對抗意識，借公帑來實施她的硬對抗。

莊梅岩把2019年時的香港說成是「最繁榮昌盛、最自由文明的時候」。近日又借宣傳其舞台劇作《我們最快樂》時，大放厥詞說：「因為香港有很多禁忌，很多說不清楚的事，很多審查，而大多都未必是法律上的審查，這些都很窒礙創作。」莊梅岩又說：「你需要時間適應黑暗，才會見到光。」在莊梅岩眼中，現時的香港是「黑暗」的、不是「最繁榮昌盛」、不是「最自由文明」的。她眼中香港最好的時光是「2019年時的香港」。這恰好證明她是「把自己的快樂建立在香港的痛苦上」。2019年時的香港有多亂，大家有目共睹，至今猶有餘悸。這是香港歴史上的痛。莊梅岩眷戀2019年香港的言論，恰好暴露了她的真實想法和作為，她不是在搞「軟對抗」，而是明目張膽的「硬對抗」，是文化亂港、文化禍港。

若香港真的如莊梅岩所說的「沒有創作自由」、「黑暗」；那麼為何我們會有一票難求的「大狀王」舞台劇？為何會有賣座電影如《獨舌大狀》、《九龍城寨之圍城》、《破地獄》、《誤判》等等。上述多部成功作品恰好證明香港正處於很好的發展時期，是「由治及興」的明證，也是創作人創意無限，大顯身手的時期。只有糾纏於詆毁國家的莊梅岩才會見到黑暗。因為她心中被黑暗所充斥，她根本沒法虛心看看其他同行的成就。

莊梅岩對國家的詆毁，對特區的敵視，一貫如此。2019年4月底，莊梅岩就參與了所謂反對《逃犯條例》修訂的遊行，除了抹黑修例，更詆毀香港特區政府官員「無恥」，在欠缺理據的情況下，聲稱修例會「影響演藝界」、「影響全港每個人」。莊梅岩當時是在散播恐懼，以低貶內地司來煽惑人心，來令香港亂局亂上加亂。2019年5月時，莊梅岩又為她編劇的《5月35日》舞台劇受訪。當時她更是表現出濃濃的反政府、反中央氣息。

莊梅岩說她今年3月份才去過敦煌遊學團，自由出入內地。然而她沒有以開放的心靈和明亮的眼睛公允地看待內地的發展，感受我國在新時代下的盛世和成就。莊梅岩雖然人到了內地，但心仍然糾結在昔日的風波，仍然要借此來詆毁國家、抺黑國家、低貶國家。這樣的取態，變相配合了美西方打壓我國和平崛起的舉措。大家還記得2019年時黑暴「如何為美西方開路」，「如何為美西方而戰」﹗莊梅岩是披着文化外衣搞政治，是搞亂香港的另一種嘗試。莊梅岩行為的結果，是為西方敵對勢力作倀，成了西方敵對勢力的馬前卒。

近月來，莊梅岩一再借機發難，抺黑香港。特區政府對此一再採取寬容態度，但莊梅岩不領情，繼續上竄下跳。莊梅岩對國家和特區的敵視態度，昭然若揭，彰彰明甚。香港的文化界人士，應主動與莊梅岩切割，不要和她沆瀣一氣。莊梅岩雖然有點成績，但她一條歪路走到黑，對香港的損害遠大於她的成就。莊梅岩這樣的所謂「文化人」，絕不能代表香港的文化界！

作者馮煒光是全國港澳研究會會員、特區政府前新聞統籌專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



