送澧手記｜「雙信封制」招標模式　助力高質量產業發展

作者：黃仲澧



根據AI大數據統計，全球有超過100個大城市設有超算中心相關的設施。作為亞洲主要城市之一，香港雖有數碼港打造全港最大人工智能超算中心及AI實驗室，惟現階段仍缺乏提供先進算力設施的高端數據中心，令本地創科發展面臨流失機遇的風險。這亦解釋了政府積極規劃高端數據中心、協調新田科技城產業布局，以支撐香港數字經濟及智慧城市發展的迫切性。



以近期沙嶺數據園區地皮招標為例，政府採用「雙信封制」模式，技術評估分8個範疇，包括投資及算力規模、經濟產出、創新建議、園區投產日期、發展經驗、技術型職位數目及ESG建議。當中，技術與價格建議分開評分，技術比重較重，確保高質方案脫穎而出，避免單純「價低者得」而犧牲發展質量。香港上次大型建設採用「雙信封制」已是2016年機場第三跑道項目。

技術評估約佔總分七成，涵蓋技術能力、方案創新、資源分配及風險管理，旨在確保中標者能在香港高昂建築成本下，落實高效、可行和具成本效益的技術方案。這種模式較傳統招標更重後續產業發展及經濟效益，而不只着眼於一次性賣地收益。雖然如電費高昂等問題仍待解決，沙嶺數據園區的興建預計將為經濟帶來多元貢獻。

創科企業及研究機構鄰近高端數據中心，可享低延遲、高速及穩定數據服務，推動本地建築、工程、網絡設備等產業發展，並為數字經濟轉型提供動力。完善基礎設施將吸引上下游創科企業及科研機構聚集，形成產業生態圈，創造就業，吸引和培育人才，提升本地產業競爭力，並帶來可觀稅收。長遠而言，數據園區更可作技術交流及數據共享平台，促進創新思維與跨界合作，吸引更多創科投資，推動新技術研發，提升增長潛力，助力智慧城市發展和科學研究。

同時，數據園區有助提升區內地價及房產價值。以電話網絡為例，有覆蓋的地區地價自然較高；同理，數據園進駐將成為沙嶺樞紐優勢，帶動周邊地價穩步上升，強化數碼基建，讓各類研究及發展項目得以實踐。

在社區層面，數據園的規劃亦須重視與沙嶺及周邊地區的融合。例如優化公共交通、醫療、教育、商業和住宅區結合，提升區域可達性與連接性，避免形成「孤島」。同時，應積極促進與鄰近鄉村協作，提升村民生活質素，推動城鄉共融。

總括而言，「雙信封制」可更好釋放用地潛力，確保產業長遠發展及經濟效益。沙嶺數據園作為政府重要投資，回應香港對算力的強烈需求。期望未來更多新發展區項目採用此招標模式，推動產業升級與城鄉協同發展，助力香港把握新一輪數字經濟新浪潮。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



