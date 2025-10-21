方國珊｜加速優化本港照護體系　動員協同力量刻不容緩

據醫務衛生局數據，香港人口老化的速度位居世界前列。預計在2021至2030年的十年期間，65歲及以上人口的年均增長率將增至4.0%。隨着醫療及照護需要的增加，慢性病患數量的上升，加快優化本港照護體系、動員協同力量已刻不容緩。



在日常地區工作中，筆者曾就醫療議題收到不少反饋。譬如：申請醫療費用減免手續繁瑣，令有需要人士望而卻步，即便有醫務社工幫手處理及跟進，亦需造訪多次才能獲得半年期醫療費用減免——但對長期病患者而言，這意味着下一輪申請又須開始籌備了。有時如遇新移民街坊要準備內地文件，申請至領取的所需時長可能更久。

簡化流程才能便民利民

醫管局行政總裁李夏茵上任後指出，當前的首要工作將是增進與員工及患者的溝通，深入了解前線需求，以優化醫療服務流程。她將爭取簡化醫療費用減免機制，於明年公立醫院收費加價時同步就緒。筆者歡迎且相信，此舉能讓病人及其家屬減省流程中所需的時間，亦將提高醫療資源的利用效率，令市民感到體貼和放心。

在幫助市民理解及應對相關變化的方面，筆者認為，關愛隊應積極做好引導和答疑工作，為大眾釐清申請流程操作並增加社區宣傳。與此同時，由於醫療改革後的減免機制受惠人數或增至140萬，社工負擔加重，筆者建議關愛隊在接受培訓後，協同地區康健中心為更多居民提供基礎醫療服務。

做好分流減輕醫患負擔

輪候急症室人數眾多的現象存在已久，原因在於門診較難預約；患者有時為了看病不得不跨區就診。而今年，一項對不懂中文之少數族裔就醫情況的調查又顯示了新原因：他們中約15%的人只懂得去醫院急症室看病，約10%看病需要翻譯——而急症室一定有翻譯，所以他們會選擇在急症室就醫。

李夏茵早前指出，希望在醫療設計上用科技理順流程以減省患者時間，並預告擬推出覆診病人電子問卷，了解其病況後判斷是否只見護士和配藥即可。筆者相信此舉將有利於患者預約及在就診前分流，支持有關做法盡快落實；亦歡迎研討稍微延長普通科門診之工作時間，令病人無需在夜裏衝去急診看病。

在分擔公立醫院壓力及聚焦照顧弱勢社群方面，醫管局普通科門診及家庭醫學專科門診服務日前已統一命名為「家庭醫學門診服務」。西貢區的將軍澳南家庭醫學診所會在今年11月中旬啟用，設備及服務可媲美法國醫院，將提供個人化的健康篩查、慢性疾病預防及管理、疫苗接種等全面的基層醫療服務，踐行以社區為本的理念。

多方齊心有助改善困境

照顧者困境近年來日益受到關注。隨着人口老齡化、慢性疾病增多，愈來愈多人自願或別無選擇地，承擔起照料長期生病或殘疾家庭成員的重任。這些照顧者通常是患者的配偶、子女或兄弟姐妹，從未受過正式培訓，歷經長期的照料生活後，他們之中間或出現因壓力過大而患上情緒病、過度犧牲自己時間與精力以至於想放棄親人，甚至殺害親屬後再自盡的人士。

家庭長期照顧者面臨的困境，通常源於該群體對家庭成員的深厚責任感，以及這種責任所帶來的身心負擔。筆者曾接觸到地區個案，如年近80歲的妻子擔任丈夫的照顧者，但因與同住的兒子時常發生矛盾，故不得不自己申請公屋與丈夫搬出去住；又有單親家長擔任自閉症孩童照顧者多年，自己亦患上嚴重情緒病的情況。

筆者冀政府加快建立健全照顧者資料庫，將相關人士納入動態的資訊互通，再動員整個社會的力量，包括義工、宗教團體和並非拿政府資助的社福團體，一起去幫助這些有需要人士。關愛隊可以主動篩查社區內從不參加長者地區／鄰舍和活動中心等人士，掌握其資料，譬如其子女正提供照顧或鄰居有協助照顧等；若其生活環境特別差，有關部門或組織應想辦法及早幫忙。

作者方國珊是西貢區議員，環保北關愛隊隊長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。