園遊．杏林｜中風治療須爭分奪秒　強化分流及通報爭取最大效益

作者：李梓強醫生



世界中風組織將每年10月29日定為「世界中風關注日」，以提升社會對中風的關注及應對策略。全球每年有超過1,200萬人患中風，是引致長期殘疾及死亡的主因之一。在香港，中風是第四號殺手病，僅次於癌症、肺炎和心臟病，2023年有超過3,000宗與中風相關的登記死亡個案，佔總登記死亡人數5.4%。



快速識別中風症狀

把握寶貴治療時機

中風可分兩大類，包括大腦血管遭血凝塊阻塞，致血液供應被切斷（缺血性中風），或腦動脈破裂引致出血（出血性中風）。一旦不幸中風，大腦每分鐘會損失達190萬個神經細胞，相當於每小時老化3.6年。這不僅是數字上的損失，更意味着每耽擱一分鐘，患者可能失去的語言能力、行動功能或記憶就越多。

因此，中風急救的口號是「時間就是大腦」，必須分秒必爭。市民一旦察覺以下徵兆，應盡快求醫：

面部、手部或腿部（特別是身體其中一邊）麻痺／無力；

突然嘴歪、流口水；

突然口齒不清或理解困難；

突如其來的劇烈頭痛；

單眼或雙眼視力模糊；

吞嚥突然出現困難；及

原因不明的暈眩、失去平衡、手腳不協調、噁心及嘔吐。



與時間賽跑第一棒

院前中風通報機制

與中風的「賽跑」早在患者送院前已開始。全球先進的醫療系統已建立標準化的院前中風通報，香港亦不例外，醫院管理局於2021年起與消防處建立「院前中風通報機制」，盡速將可能的重症中風患者送到急症室診治，理順入院流程和減低延誤風險。

當消防處救護員接獲懷疑中風個案，會即場以專業的中風評估量表進行快速識別。一旦高度懷疑為中風，救護員會立即聯繫負責接收醫院，通知急症室即將安排患者送院、發病時間及病人情況等。

醫院會隨即啟動相關機制，中風科團隊包括腦神經科醫生及中風科護士，聯同急症室、電腦掃描室、放射科及神經外科醫生等在患者抵達前已準備就緒，可第一時間進行診斷和檢查，若判斷屬缺血性中風且情況合適，可盡快安排溶栓或取栓治療。

參考國際經驗分流

縮短患者到院時間

若缺血性中風患者屬於較嚴重的大血管栓塞（LVO），或須盡快接受動脈取栓手術。因此，在參考國際經驗後，醫管局和消防處將以現行的「院前中風通報機制」為基礎，引入「院前中風分流」。救護員在經過相關的專業評估訓練後，會將懷疑大血管栓塞的中風患者，直接送往指定醫院治療，進一步減省這類病人可能需再轉院或重複評估的時間，及早接受所需手術。

過去研究顯示，實施院前中風分流可縮短患者到院至接受治療的時間，讓更多患者可在中風治療黃金時間內獲得診治。

通過以往的成功經驗，由發現中風個案的第一刻開始，消防處救護員及公立醫院醫護人員透過跨專業、跨團隊合作，大大提升了診治急性中風個案的效率，相信推展院前中風分流機制後，有望進一步加快中風個案的診斷及治療時間，從而減低中風病人的死亡率、住院日數和再次入院的比率，同時有更良好的康復效果。

作者李梓強醫生是東區尤德夫人那打素醫院內科副顧問醫生。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



