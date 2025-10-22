來稿｜從「超級門戶」到「經濟動脈」：發掘高鐵沿線城市消費潛力

來稿作者：丁海澄



剛剛過去的内地「十一」超級黃金周令香港客似雲來，單是中環ifc商場新開業的著名金舖，就以旅客排長龍超過1小時被媒體廣泛報道。此外還有令業界振奮的消息：黃金周期間內地訪客入境人次刷新疫後紀錄，超過140萬人次，按年增長約6% ，其中超過兩成内地旅客選擇經西九龍高鐵入境，令該口岸成為「最受歡迎的入境口岸」。隨着西九龍高鐵站在内地和香港的人員交往中扮演越來越重要角色，未來當局若要持續吸引内地訪客，可充分利用西九龍的優勢，發掘高鐵沿線城市的廣闊市場潛力。



今年內地國慶黃金周適逢中秋，假期前後長達8天，不少人都趁長假期外出旅遊。根據入境處數字，今個黃金周累計有超過140萬人次內地訪客入境香港，雖比疫前2018年國慶長假的逾150萬人次仍有差距，但已屬疫後恢復通關以來最高。縱觀各口岸的入境旅客情況，經西九龍高鐵入境的内地旅客人次超過30萬，佔總内地旅客人次21.5%，超過羅湖、落馬洲支線、機場等，在各口岸中排名第一位。

「高鐵效應」顯著

西九龍高鐵站廣受旅客歡迎，其原因或許在於無可替代的「高鐵效應」。尤其對於華南、華中乃至華東的旅客而言，高鐵「一地兩檢」、準時高效的優勢，解決了機場安檢和航班延誤的痛點。特別是秋天颱風季節，相比隨時因天氣原因延誤或改期的航班，選擇高鐵來港令行程更加可控，這對商務客相信也屬至關重要。

此外，西九龍高鐵站具有獨特的地理優勢，想像一位旅客在數小時舒適的高鐵旅程後，即可從家門口直達香港的核心腹地，無縫銜接高鐵站上蓋的酒店、商場甚至熱門的西九文化區，到埗第一時間便可開始遊玩消費，可謂「遊客友好」，而九龍站距離中環也僅有一站地鐵的距離，幾分鐘内便可直達另一個市區中心，交通非常便捷。

對於商務客人來説，西九龍亦具有不可替代的功能性。九龍站上蓋的ICC匯聚多家跨國企業總部及金融機構，近期滙豐甚至在ICC的99樓開設「全球最高樓層的銀行」，並指看好其交通樞紐地位，可連接內地及國際高淨值客戶，足證此處對金融機構的吸引力。未來隨着高鐵站上蓋的IGC落成，相信會有更多公司的區域總部在此落地。而對於在内地，如廣州南站附近寫字樓設有分部的企業而言，從西九龍乘搭高鐵僅需47分鐘就可往返兩地的辦公室，可真正達致大灣區「一小時生活圈」模式。

善用「超級門戶」

因此，為吸引更多訪港旅客、同時加快兩地人員往來，當局完全可以圍繞西九龍高鐵站做文章。從旅遊方面，去年政府公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出「+ 旅遊」概念，今後亦可考慮加入「高鐵+ 旅遊」的概念，例如與高鐵沿綫城市加強合作，推廣「高鐵+酒店+門票」等形式的出行套票，並加強在沿綫城市的宣傳，推廣香港、尤其是西九龍站周邊的旅遊資訊，如故宮博物館、M+的最新活動及展覽，提前佈局宣傳西九演藝中心等未來文化地標等項目。

從便利人員往來方面，目前西九龍站可直達內地的站點已有96個，當局可與内地相關部門討論，研究在旅客需求較多的站點增開來港班次；對於廣東境内受歡迎站點如深圳福田、廣州南等，甚至可以取消班次限制，讓旅客隨時上車、隨時出發。此外，也可繼續向中央申請開放「一簽多行」至更多高鐵沿途的較發達城市，方便相關地方的旅客多次來港。

全運會以及聖誕新年傳統旅遊旺季即將到來，全年訪港旅客人次有望超出當局年初定下4,900萬的目標。西九龍高鐵站這一迎接內地客人的「超級門戶」，更應把握機會乘勢而上，讓更多高鐵沿綫城市的居民成為香港的常客，讓列車呼嘯載來的不僅是旅客，更是推動香港經濟發展的「生力軍」。

作者丁海澄是一名「90後」自由工作者，本科主修酒店管理及旅遊業。



