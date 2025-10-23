筆凱．傑語｜香港是不是宜居城市？

作者：郭凱傑



「宜居城市」並無統一定義。經濟學人智庫（EIU）早前公布的2025全球宜居城市排名顯示，丹麥首都哥本哈根奪得榜首，維也納跌至第二，而亞洲僅日本大阪進入前十，位列第七。香港在這份榜單中上升至44位，較去年躍升6位。該榜單從穩定性、醫療、教育、文化環境和基礎設施等多個維度評估一個城市的吸引力；香港今年的進步可歸功於《香港國安法》實施後社會回復穩定，在穩定性指標上的評分穩步上升。



宜居是搶留人才的關鍵

宜居城市指數不僅是排名遊戲，更是反映城市對人才吸引力的鏡子。人才選擇定居地時，不僅看重就業機會，更考量整體生活質素。近年特區政府的施政方針強調「搶人才」：透過「高才通」等計劃，過去兩年已吸引逾20萬人抵港。

然而，長遠留住這些人才是真正的挑戰：他們會綜合考慮子女教育、醫療水平、生活空間等因素，決定是否留下。如果香港無法提供高質素的生活環境，人才流失風險將增加。換而言之，宜居度直接影響香港作為國際都會的競爭力。

香港擁有優越的地理位置和國際化優勢，長久以來是全球人才趨之若鶩之地。然而，高生活成本、空間侷促等問題仍需解決。筆者認爲，香港要成為更宜居的城市，需從創新規劃、居住環境和教育優勢入手。

讓香港更宜居的三點構想

首先，北部都會區需要突破固有的城市規劃思維，打造新時代宜居城市，尤其可發展為低空經濟示範區。北都的特色在於空間遼闊，而且屬新建、不受現有基建限制，可主動在城市規劃融入高科技元素。例如，預留升降點、充電樁、低空空域信號等設施，支持無人機應用；在樓宇設計中，甚至可為無人機送貨預留樓層空間。試想無人機在新田科技城甲大樓的20樓飛到乙大樓的20樓送貨，無需經過地面，豈不像是科技電影中的橋段？這不僅優化交通和物流效率，還能擴大公共休憩空間，讓居民享受更便捷、綠色的都市生活。上述只是一個例子：北部都會區可成為宜居創新典範，吸引年輕人才和家庭定居。

其次，提升現有的居住環境也是當務之急。香港樓宇老化嚴重，全港約3萬幢私人物業樓齡超過30年，其中逾1萬幢超過50年，許多屬於無業主立案法團、無居民組織、無物業管理的三無大廈。這導致維修和管理問題頻發，影響生活質素。市區重建局已逐步推行「聯廈聯管」模式，鼓勵相鄰樓宇聯合管理。不過，真正的問題或在於修葺費用從何而來的問題。其中一個方法是把聯廈聯管模式延伸至「聯廈聯修」，共享資源進行大規模維修。這可降低成本、提升效率，改善舊區環境，讓更多居民享有舒適、安全的居住空間，從而提高基礎設施和環境指標。長遠而言，政府或需從政策著手，透過類似於公積金等方式讓業主及早承擔起日後樓宇老化後修葺的費用。

第三，繼續把握教育優勢，持續提升教育素質，包括全速推動數字教育。這是香港發展為國際教育樞紐的本錢。香港的教育系統早具國際水平，但需要積極融入數字化元素，如廣泛應用AI教學工具和線上平台，持續提升教學效能。吸引海外學生和家庭，還能培養本地人才適應未來職場；強化香港在教育指標上的優勢，增強整體宜居吸引力。

作為國際金融中心，宜居度是香港留住人才、維持活力的基礎；宜居不僅是排名，更是香港吸引全球人才、實現可持續發展的關鍵。政府和社會應攜手合作，讓香港持續成為宜居的國際都會。

