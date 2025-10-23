來稿｜推動國家統一　歷史的呼喚　人民的期盼

來稿作者：龍子明



2025年10月19日，中共中央總書記習近平與當選中國國民黨主席的鄭麗文女士之間的賀電與覆電，是一次意義深遠的政治互動。這一行為，跨越了台灣海峽的地理阻隔，以兩岸公認的「九二共識」為堅實紐帶，以中華民族偉大復興的宏偉藍圖為共同目標，向海峽兩岸乃至全世界傳遞了明確、積極且充滿希望的信號。



習近平總書記在賀電中開宗明義地強調推動國家統一，展現了中央對民族復興與國家整體利益的高度重視。國家統一不僅是歷史的呼喚，更是人民的期盼。統一有助於鞏固國家主權、維護領土完整，促進經濟融合與社會穩定。

在全球局勢複雜多變的背景下，推動統一更顯其戰略意義。作為炎黃子孫，我們應秉持和平、包容、共榮的理念，積極支持國家統一進程，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。統一是歷史的趨勢，也是未來的方向，值得我們共同努力與守護。

鄭麗文主席在覆電中強調「兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族」，這一表述與大陸長期以來倡導的「兩岸一家親」理念高度契合，深刻揭示了兩岸關係最深層次的本質特徵。賀電與覆電既是對歷史事實的客觀陳述，也是對兩岸關係發展核心邏輯的深刻揭示。

歷史反覆證明，「九二共識」是確保兩岸關係和平發展的定海神針。什麼時候堅持「九二共識」，認同其核心意涵，兩岸關係就能夠撥雲見日、峰迴路轉，各領域的交流合作就能順利開展，台海局勢就能保持總體穩定。反之，任何否認、歪曲甚至拋棄「九二共識」的言行，都會導致兩岸聯繫溝通機制的停擺，使兩岸關係陷入緊張動盪，最終損害的是兩岸同胞的切身利益和台海地區的和平安寧。

習近平總書記在賀電中重申「九二共識」的極端重要性，既是對歷史經驗的尊重，也是對現實挑戰的清醒認識，更是對未來方向的堅定引領。它明確告訴我們，要重啟兩岸良性互動，要維護台海和平穩定，要開創兩岸關係新局面，就必須回到「九二共識」這一共同政治基礎上來。這是繞不開的前提，也是唯一的正途。鄭麗文主席在覆電中表示將在「既有基礎上」推進兩岸關係，這一表態值得肯定，外界也期待中國國民黨能夠一如既往地堅持正確方向，與大陸方面一道，共同維護好、鞏固好、運用好這一得來不易的政治共識，為兩岸關係的改善注入確定性和正能量。

兩黨應繼續積極推動兩岸各領域、各層級的交流交往，特別是要加強基層一線和青少年群體之間的互動，消除誤解，增進瞭解，培養親情，凝聚共識。在兩岸關係發展的漫長航程中，交流合作始終是衝破迷霧、連接心靈的重要橋樑。在當前形勢下，持續深化這一進程，對於消除誤解、增進瞭解、培養親情、凝聚共識，具有不可替代的基礎性作用。

聚焦青少年群體的互動，是塑造兩岸共同未來的核心。青少年是社會的未來，他們的觀念與情感，決定著兩岸關係長遠發展的方向。通過舉辦夏令營、學術論壇、體育競賽、文藝交流和實習創業等活動，為兩岸年輕人創造共同學習、共同生活、共同奮鬥的平台，至關重要。

在這樣的過程中，他們能夠拋開歷史的包袱，以更開放、更包容的心態去認識對方。共同的經歷會催生共同的記憶，相似的夢想能激發共鳴的情感。當兩岸青年結下深厚友誼，在心中播下理解與親情的種子，他們便會成為推動兩岸關係和平發展、融合發展的生力軍。這份由青春培育的親情，是抵禦「台獨」分裂勢力侵蝕、維繫民族認同的最堅強屏障。

歷史與實踐反覆證明，兩岸同胞的切身利益與民族復興的偉大事業緊密相連。推動各領域、各層級的交流交往，尤其是從基層和青年着手，正是在為兩岸關係的和平發展積蓄源源不斷的民意動力與社會能量。這需要我們以更大的勇氣、更多的智慧、更實的舉措，去搭建平台、創新形式、排除干擾。

海峽有隔，心橋可通。只要堅持通過交流增進瞭解，通過瞭解建立互信，通過互信培育親情，兩岸同胞必能在這個過程中不斷凝聚起邁向民族復興的廣泛共識。讓我們共同努力，讓交流之橋更加堅固，讓親情之河更加豐沛，共同迎接一個屬於全體中國人的光明未來。要共同反對那些挑動兩岸對立、煽動敵意的分裂言行，努力營造兩岸同胞守望相助、心靈契合的社會氛圍。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。