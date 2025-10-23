來稿｜以「小一入學電子平台」為起點　拓展學前教育服務電子化

作者：温志倫



11月24日，教育局將公布「自行分配學位」結果。為配合「智慧政府」策略，教育局已將小一入學申請逐步電子化。無論是過去的「統一派位」，還是現階段的「自行分配學位」，均可經由「小一入學電子平台」遞交自行分配學位及統一派位申請及查閱相關結果。用戶需以「智方便+」綁定平台帳戶，以進行相關操作。隨着電子化的普及，教職員團隊與家長都必須與時並進。教育局提供了在職教師的工作坊及家長講座，並且拍攝相關短片進行講解，有利相關計劃推行。然而，對於幼稚園業界以及家長，又如何進一步深化和推進學前教育服務電子化呢？



本年度新入學或申請入學的幼稚園學生，已全面採用電子「註冊證」及「入學許可書」。該電子文件附有一個加密的二維碼，以作註冊之用。政府按步就班地從小學入學至幼稚園入學推進電子化申請，並鼓勵不同持份者使用，相信有利節省資源，亦能提高工作效率。

在本港出世的孩子，其照顧者會較為熟悉和了解如何申請相關的文件。業界宜主動配合並推動政府有關的計劃，並且協助一些新來港的家長進行申請，協助其子女入學。與此同時，局方如何透過跨部門進行協作，促進新來港家庭認識相關的政策，最終惠及幼兒，仍是關鍵方向。筆者建議可聯動入境處開展轉介服務，讓教育局更及時、準確掌握新來港家庭的實際需求，從而更好地指導業界提供對應支援。

除了申請入學程序外，無論是幼稚園或小學的學生，均需配合年齡的發展及衛生情況的趨勢，接種相應的疫苗。因此，幼稚園亦需要儲存學生的接種紀錄（俗稱「針咭」）。隨着小一電子入學申請，小學建議學生使用醫健通來處理接種紀錄的情況。因此，未來會否有序地推動幼稚園使用也醫健通，用於處理和跟進學生接種疫苗的記錄呢？若能實現，既能將幼稚園至小學的疫苗記錄無縫銜接，亦能減少家長重複提交文件的負擔。同時，學校亦能與衛生署透過系統即時追蹤學生的接種進度，尤其在傳染病高發期，能快速識別高風險群體，帶來多重效益。

學前教育全面電子化的成功關鍵，始終在於「人」。相信教育局會持續為幼稚園教師提供技術培訓，例如開設「電子化行政管理工作坊」。同時，應持續擴大公眾宣傳，透過社交媒體、短視頻等渠道，以生動的方式解說操作步驟。長遠而言，政府可考慮將學前教育電子化納入「香港智慧城市藍圖」，並與其他政策（如「樂齡科技」）結合，例如開發友善介面方便祖輩照顧者使用。此外，定期收集家長與校方回饋，優化系統，真正實現「以人為本」的數位轉型。

「小一入學電子平台」是教育電子化的起點，而非終點。從入學申請到健康管理，再到家校互動，學前教育階段的數位轉型需政府、學校與家庭三方協力。唯有透過跨部門整合、細緻的配套措施，以及持續的社會溝通，才能讓電子化服務真正惠及每一名幼兒，為香港未來的教育創新奠定基礎。

作者温志倫是香港教育工作者聯會理事，香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。