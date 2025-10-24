來稿｜香港青年的仰望星空與腳踏實地——寫於聯合國日

來稿作者：陳思樺



10月24日是聯合國日，旨在紀念於聯合國憲章生效，並思索全球治理的前景與挑戰。今年適逢聯合國誕生80周年紀念，在全球局勢波譎雲詭的當下，更值得用以啟發我們的反思。



今年9月，在聯合國總部召開的一系列大會中，我有幸現場參與「2025聯合國全球契約組織領導人峰會」（UN Global Compact Leaders Summit 2025）。在這場匯聚來自不同領域的專家與企業領袖中沉浸、交流、學習，深刻體會到國際社會對可持續發展的迫切追求，也讓我進一步思考香港青年在這一全球議題中的角色與機遇。

變革五重奏擁抱UN2.0

2025年3月聯合國秘書長啟動「聯合國80周年倡議」，提出「UN2.0」理念，強調對現有框架的審視與反思。這一理念呼籲全球社會以更開放、更包容的態度面對挑戰，並通過創新與合作推動改革。對香港青年而言，UN2.0不僅是一個國際議題，更是一個行動號召。我們有責任和擔當，積極參與社會議題的討論，並以創新的思維提出解決方案。

為響應「UN2.0」，聯合國強調「變革五重奏」——數據、數位化、創新、前瞻性與行為科學，為青年人提供了具體的發展方向。數據科學和數位化技術正在改變各行各業的運作方式，青年可以通過學習相關技能，成為未來市場的關鍵人才。創新與前瞻性思維則鼓勵青年跳出傳統框架，探索新的可能性。行為科學的應用則可以幫助青年更好地理解社會問題的本質，從而設計出更有效的解決方案。香港青年若能掌握這些領域的知識與技能，將在全球競爭中佔據優勢。

2030年議程迫在眉睫

從2015年聯合國制定《2030年可持續發展議程》到2021年發佈的《我們的共同議程》，可持續發展已從宏偉藍圖深化為全球共識與行動指南。然而，距離2030年僅剩五年，目標與現實之間仍存在巨大落差。聯合國將青年人稱為《2030年議程》的「火炬手」，而面對這份迫在眉睫的緊迫感，青年應如何將理想轉化為實際影響，真正「Make an Impact」？

我們可以「仰望星空」，善用國際舞台，放大青年聲音。 從UN75到UN80，我從幕後協助走向現場參與，親身感受到全球對青年參與的重視。從一年一度的「聯合國青年論壇」、聯合國氣候變化大會通過的《青年氣候宣言》，到各類國際組織的實習與資助計畫，都體現了聯合國為青年設置的參與渠道前所未有地豐富。我們應主動追尋這些機會，在全球化舞台上，用跨領域的複合能力 解構複雜議題，用獨特的青年視角與感染力 提出創新方案，將香港青年的智慧與活力，融入全球治理的進程之中。

同時，更重要的是「腳踏實地」，深耕本地土壤，實現從零到一的突破。 全球可持續發展議程的落腳點正是我們每日身處的社區，真正的影響力，在於以國際視野洞察本地需求，並將前瞻性的理念化為身邊觸手可及的改變。這種「由近及遠、由小至大」的務實路徑，能讓我們在實踐中驗證想法、積累經驗，避免方案成為脫離實際的「空中樓閣」。「Make an impact for the people around you」與「Make an impact on the world」是相輔相成的。

立足大灣區鏈接全球：

對香港總體而言，依託大灣區的獨特優勢至關重要。香港不僅可以繼續扮演國際「超級聯繫人」的角色，更應積極參與大灣區的綠色發展，將中國的可持續發展方案推向全球。本次參加領導人峰會，我亦十分榮幸與全球可持續發展規劃師學會（WISDP）會長張沁教授共同將《2025 香港可持續發展創新科技解決方案彙編》向全球發佈，在國際平台分享香港經驗。《彙編》獲得非常積極的反響，體現出香港具有全球競爭力的可持續發展模式。在這個過程中，香港青年可以成為橋樑與催化劑，推動區域合作與國際交流。

聯合國80周年為全球發展奠定了新方針，青年的創造力、跨領域能力、號召力在新趨勢下具有無限潛力。從參與國際平台到掌握新興技能，從推動區域合作到提出創新方案，面對全球挑戰，我們不僅要善用發現問題的好奇心與批判性思維，更要進一步思考問題的解決方案。落實從「問題發現」到「方案設計」的轉變，以開放的心態擁抱變化，以行動回應挑戰，是青年人在時代洪流中站穩腳跟，在可持續發展的全球議題中展現領導力的核心。

