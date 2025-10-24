楊莉珊｜十五五規劃之香港要務——增強緊迫感　主動破困局

10月20日至23日，中共二十屆四中全會在北京召開，會議審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，為未來五年中國發展擘畫宏偉藍圖。此舉不僅是為「十五五」時期（2026-2030年）中國經濟社會發展擘畫宏偉藍圖，更是在中國式現代化進程步入關鍵階段、國際環境風雲變幻的深刻背景下，進行的一次具有全域性、戰略性、前瞻性的重要部署。



此次全會的意義，遠超常規意義上的中期規劃審議，它緊密關聯着2035年基本實現社會主義現代化的宏偉目標，承載着在複雜嚴峻的國際競爭中贏得戰略主動、持續推進中華民族偉大復興的歷史重任。對於香港特別行政區而言，深入理解全會精神，精準把握「十五五」規劃的核心要義，並以此為契機，破除桎梏，加速行動，實現與國家發展戰略的更緊密、更高效、更具貢獻度的對接，已成為擺在面前不容回避的緊迫課題。

理解「十五五」規劃的重要性，必須將其置於國家發展的宏大歷史座標與戰略序列中審視。「十五五」規劃絕非一個孤立的五年計劃，而是連接當下與未來、起步與衝刺的戰略樞紐，其制定和實施容不得半點閃失。

當前，世界百年未有之大變局加速演進，單邊主義、保護主義抬頭，地緣政治衝突頻發，全球經濟復蘇乏力，產業鏈供應鏈面臨重構壓力。外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性顯著上升。在此背景下出台的「十五五」規劃，必然更加注重統籌發展與安全，強調依靠自身力量穩定經濟大盤，提升國家發展的自主性、可控性與韌性。

「發揮好中國集中力量辦大事的制度優勢，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，全力推進中國式現代化」，正是對這一時代背景的深刻洞察與戰略抉擇。「十五五」規劃將是中國在逆風逆水環境中破浪前行、化危為機的行動綱領，其核心任務在於通過內部結構的深化調整和動能的持續增強，來有效對沖外部風險，確保現代化進程不被遲滯甚至中斷。

預計「十五五」規劃將在「十四五」規劃奠定的良好基礎上，進一步聚焦高品質發展這一首要任務，在多個維度進行重點強化和突破，將更加突出科技自立自強，力爭在關鍵核心技術領域實現更大突破，確保產業鏈供應鏈的自主可控和安全可靠。基礎研究的投入與應用轉化的效率將被置於更突出位置，未來產業的超前佈局將加速推進。

擴大內需將成為戰略基點，通過深化收入分配制度改革、優化消費環境、拓展投資新領域等方式，暢通國內大循環，並帶動國內國際雙迴圈相互促進；​改革開放向縱深推進，重點領域和關鍵環節改革將持續深化，特別是要素市場化配置、市場經濟基礎制度等方面。高水準對外開放將持續擴大，規則、規制、管理、標準等制度型開放將成為重點；​區域協調發展與新質生產力佈局​， 更加注重因地制宜發展新質生產力，推動區域發展戰略的精准落地，促進優勢互補、高品質發展的區域經濟佈局形成；​安全基石全面築牢，​​ 糧食安全、能源安全、金融安全、網路安全等將被提升到更重要的戰略高度，構建與新發展格局相適應的國家安全體系。

香港對接「十五五」機遇無限，挑戰嚴峻，亟待破局​。香港作為國家的一部分，其繁榮穩定與國家發展休戚與共。「十四五」規劃綱要中已明確了香港「八大中心」的定位，為香港融入國家發展大局提供了清晰路徑。「十五五」規劃的啟動，為香港帶來了新的、更大的歷史機遇，但也對其對接能力和行動效率提出了更高、更緊迫的要求。

​​對接「十五五」香港面臨的重大機遇：​​國家着力擴大內需，意味着一個規模持續擴張、結構不斷升級的超級市場向香港進一步敞開。香港在金融、專業服務、貿易、品牌管理、消費時尚等領域具有國際領先優勢，完全可以借此東風，將優質產品、服務和管理經驗引入內地，同時幫助內地品牌和商品通過香港走向世界，實現真正的「雙向奔赴」。香港的消費市場本身也可通過創新業態、提升品質，吸引內地消費者，共用內需紅利。

香港成為​創新驅動中的「超級聯絡人」與「參與者」角色，​​ 國家全力推進科技自立自強，為香港的創科發展提供了前所未有的契機。香港擁有多所世界級大學、基礎科研實力雄厚、國際化人才集聚、智慧財產權保護完善。北部都會區，特別是新田科技城和港深創科園，被寄予厚望成為「香港矽谷」，深度對接粵港澳大灣區的國際科技創新中心建設。香港可以在吸引國際頂尖科研人才、匯聚跨境資本、推動科技成果國際化商業化、參與解決國家「卡脖子」技術難題等方面發揮獨特作用，從過去的「聯絡人」向積極的「參與者」乃至「貢獻者」轉變。

香港是金融強國建設中的「關鍵節點」，​​ 國家推進金融強國建設，離不開高水準的金融開放和穩定的國際金融中心支撐。香港作為國際金融中心，其地位和作用不可或缺。在人民幣國際化、綠色金融、科創金融、風險管理、跨境資金流動等方面，香港可以成為國家金融改革創新的「試驗田」和「防火牆」，助力提升國家金融體系的國際競爭力和抗風險能力。

高水準對外開放的「重要平台」，​​ 隨着國家穩步擴大制度型開放，香港作為連接內地與世界的橋樑功能需要升級。香港在規則銜接、機制對接方面可以繼續先行先試，為國家參與國際規則制定提供參考，同時幫助內地企業更好地適應國際高標準經貿規則。

機遇固然巨大，但能否抓住機遇，關鍵在於香港自身能否克服長期存在的深層次矛盾和結構性障礙。​當國家已經邁入「十五五」的新征程，旨在對接國家創科發展的北部都會區核心專案——如新田科技城、港深創科園、牛潭尾新發展區等——卻「仍然還在籌備階段，長期處於研究和前期階段」。這種緩慢的進度，與內地「五年規劃」一旦確定便雷厲風行、只爭朝夕的執行力形成鮮明對比。如果香港不能顯著提速，那麼當國家在「十五五」期間于科技創新、產業升級等領域取得新的重大突破時，香港可能不僅難以實現有效對接。

香港社會法治成熟、程式嚴謹，這本是優勢。但若過度拘泥於繁瑣的行政程式、陷入無休止的諮詢爭議、缺乏打破常規的魄力與擔當，則優勢可能異化為發展的「絆腳石」。重大專案推進緩慢，往往並非源於技術不可行或資金不到位，而是受困於複雜的審批流程、部門間的協調不暢、以及面對少數反對意見時的過度妥協和拖延。

歷經風雨後，香港社會實現了由亂到治的重大轉折，迎來了聚力發展的良好環境。然而，是否已經普遍樹立起與國家同頻共振的發展急迫感？是否充分認識到在激烈的國際競爭和區域競爭中，慢進也是退，部分領域可能仍存在安於現狀、議而不決、行動遲緩的心態，缺乏那種「等不起、慢不得、坐不住」的奮鬥精神。這種精神狀態的落差，比任何物質條件的差距都更為致命。

以四中全會精神為指引，香港亟需展現新擔當、實現新作為​。香港各界，必須以高度的政治自覺和歷史責任感，將學習貫徹全會精神與謀劃自身發展緊密結合起來，切實轉化為推動變革、加速行動的強大動力。

