來稿｜告別「四仔主義」：香港青年價值觀念的巨變與挑戰

來稿作者：趙一嵐



政府制訂政策往往需要具備清晰目標及理據，建基於國際及法律責任，並回應市民的需求。香港回歸以來，不少原有政策因應市民需求的轉變而有所調整，例如政府就市民對保育文物及古蹟的關注制訂一系列新政策；近年市民對寵物友善環境建設的關注日增，《行政長官2025年施政報告》亦計劃推出容許狗隻進入的食肆牌照。



青年作為社會的重要持分者，掌握及理解其需要實屬必要。今天的青年終將步入老年，若政府待青年變老才調整政策，未免後知後覺。倘能超前部署，不僅可更有效運用資源，更能建立能照顧不同世代需要的社會。為此，香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」於2025年6月收集了300名25至34歲年輕一代及300名55至65歲年長一代的意見，聚焦家庭、工作、房屋、財務及對社會的訴求等範疇，以助社會更理解兩代價值觀的異同，為未來政策制訂提供啟示。

成長環境劇變

價值觀念不一

香港社會過去十年經歷劇變，從經濟轉型到社會事件，再到全球疫情衝擊，年輕一代的成長環境與年長一代迥異，孕育出截然不同的價值觀。呂大樂在《香港四代人》（2007）指出，不同世代受政治、經濟及科技因素影響，形成獨特特徵。「戰後嬰兒潮」一代生於物質匱乏年代，強調實際與穩定；「九十後」則成長於物質豐裕時代，追求生活質素與人文價值。周曉虹（2008）在《社會》期刊中討論全球化下的代際衝突，強調環境變化導致價值觀分歧，青年往往無法承襲長輩的傳統思維，而長輩亦難以理解青年的創新取向。Kenton（2019）定義的「代際差距」（Generation Gap）進一步解釋，這種差異可能引發衝突，但也蘊含社會進步的動力。

調查顯示，兩代在多方面存在顯著差異，反映青年價值觀正從傳統追求穩定的「四仔主義」（屋仔、車仔、老婆仔及仔仔）轉向更靈活、具個性化的生活模式。在家庭方面，年輕一代更傾向選擇養寵物而非子女，34.7%青年選擇養寵物，僅20.7%選擇養子女；反觀年長一代，62.3%選擇養子女，僅6.0%選擇寵物。年輕一代不同意「養兒防老」傳統價值觀的比率，較年長一代高出20個百分點，反映青年對傳統家庭觀念的轉變：養寵物成為子女的替代，被視為「家庭新成員」。港鐵近期推出的「貓狗同行」計劃，容許乘客在周末或假日時攜帶一隻寵物貓或狗乘搭輕鐵，正是回應這一需求，顯示社會配套需跟上青年生活模式的轉變。

工作領域的世代差異更為鮮明。近八成（79.0%）年輕一代同意「工作與生活平衡比高薪更重要」，較年長一代的49.0%高出30個百分點；53.0%青年傾向「多元職業生涯模式」，而78.7%長者則選擇「傳統單一模式」。青年在職涯考慮中，薪金與福利（73.0%）雖然重要，但工作性質與興趣（50.3%）及工作彈性（43.0%）亦佔相當比例。這與呂大樂的分析呼應：長者追求穩定，受戰後貧乏影響；青年則受科技及全球化啟發，重視靈活（如斜槓青年）。不少國際報告均顯示香港生活成本位居全球前列，青年為避免工作倦怠（burnout），轉向多元模式。企業需提供彈性政策，以吸引年輕人才。

置業需求降低

土房政策要變

值得注意的是，兩代人在某些價值觀上仍有共通之處。分別約76%的兩代人同意「擁有自置物業是個人夢想」。然而， 52.3%青年視申請公屋為「精明選擇」，較視之為「無奈選擇」的43.3%多。同時，年輕一代在財務安排上更為進取，71.0%同意比起儲蓄首期，寧願將積蓄用於旅遊或消費上，79.0%認為單靠儲蓄無法實現財務目標，53.6%不介意「先使未來錢」。

公屋一直是戰後港府為低收入家庭確立的安全網。然而，當青年期望將積蓄用於旅遊或消費，更視申請公屋為「精明選擇」，背後反映的是青年希望擁有自置物業的同時，渴望無須像上一代般被按揭綁定。這個現象顛覆了傳統「努力工作、定期儲蓄、買房養老」的信念。假如青年視置業為負擔，置業需求轉變，無疑將改變香港過去以「賣地為政府主要收入」、「地產業為香港重要支柱」的局面，政府應適時評估這些轉變對政策的影響。

兩代對社會問題的價值觀亦頗有相近。不論年輕一代或年長一代均視貧富懸殊（約52%）為首要問題，他們認同市場經濟為核心價值（分別有44.7%青年及36.7%長者）。值得關注的是，兩代人（約69%）同意現今世代的年輕人向上流動的機會較少。另一方面，青年對香港現況及未來信心評分較低，平均分為5.7及5.8，年長一代則為6.4分。

綜合上述觀察，青年價值觀正從傳統轉向靈活、進取的模式，這是適應時代的積極信號，但也展現出挑戰，包括對家庭結構的衝擊、對多元工作模式的追求、住房困局、對社會未來發展的信心，以及向上流動機會不足等。若不正視這些核心矛盾，或會影響香港的競爭力，長遠不利於社會及經濟發展。新生代是未來社會的重要持分者，其價值取向對政策制訂者甚具參考意義，值得當局以更前瞻的視野，在制訂政策時充分考慮年齡敏感度，掌握年輕一代的想法及價值觀，提升政策的適用性及接受度。

詳情請參見：青協青年創研庫「2025年施政報告青年建議」。

作者趙一嵐是「青年創研庫」成員及屬下「2025年施政報告青年建議小組」成員。



