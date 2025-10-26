送澧手記｜大阪世博的啟示——香港未來新想像

作者：黃仲澧



世界博覽會（世博會）每五年舉辦一次，是全球創新科技、文化和未來構想的大舞台。過去15年3屆世博會，主題都離不開可持續發展、科技創新及全球合作。今年由日本大阪主辦的世博會同樣聚焦「科技與協作如何打造更永續的世界」，吸引161個國家和9個國際組織參加，入場人次高達2,900萬，剛於本月13日圓滿落幕。



世博會的意義不止於展覽，還是主辦國和各參展國家推廣城市品牌的重要平台。看着世博辦得有聲有色，不禁令筆者聯想到：如果香港可以舉辦一個類似世博會形式的博覽會，但參展單位不是各國，而是中國各個省市，構想一個「中國省市博覽會」又會如何？

這個構思主要邀請中國常住人口超過100萬的省市參與，對象可超過100個。每個省市都可展示創新科技、文化IP、可持續發展規劃等，推廣各地如何透過創新技術實現「中國夢」。隨着國家大力推動科技創新和綠色轉型，這樣的博覽會不單展示未來願景，更可成為全國以至全球注目的交流平台。

翻查資料，歷屆世博會用地規模介乎100至1,000公頃不等，今屆大阪則約150公頃。假如香港政府撥出約150公頃土地，參照世博會模式舉辦「中國省市博覽會」，讓貿發局穿針引線、協調各方組織，吸引各省市搭建展館，政府便毋須直接投放太多資金，只需提供土地及協助基建；至於每個省市則自行負責展廳設計與建設。

憑藉香港的國際化優勢，這個構想不僅能向全球展示「中國夢」，還能以極高的「性價比」，讓政府用最少資源換取最大回報，長遠更有機會帶動多元產業發展。當然，這想法暫時仍屬天馬行空，但世博會的成功證明，只要有願景和行動力，很多不可能也變成可能。誰說我們不能發個夢，為未來多創一個機會呢？

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



