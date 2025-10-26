來稿｜「三缺一」 的邀約：「亞洲飛人」蘇炳添的接力期盼

來稿作者：陳小辛博士



10月的羊城廣州，秋意漸濃卻暖意不減。第十二屆台灣青年嶺南行閉營儀式上，中國著名短跑運動員、「亞洲飛人」蘇炳添的一番話，讓在場1,000餘名兩岸青年心潮澎湃——他望著鏡頭，笑著說起中國田徑4×100米接力的「小遺憾」：「希望兩岸能一起舉辦全運會，兩岸本來就是一家。我們曾經想過，4×100米這個項目本來也是三缺一，除了我跟張培萌、謝震業，感覺還差一棒。如果台灣的楊俊瀚加入，那我們對得到奧運會前三的獎牌肯定胸有成竹。」



這句帶着粵語「三缺一」趣味的感慨，瞬間戳中了很多人的心。在廣東人的生活裡，「三缺一」是打麻將時少一人玩不成的遺憾，是親友聚會缺了位的不圓滿；蘇炳添把它用到田徑賽場，說的是4×100米接力少了實力隊友的惋惜。可轉念一想，這又何嘗不是兩岸暨港澳關係的生動隱喻？兩岸暨港澳地區，本來就同屬中華民族大家庭，就像4×100米接力的四名隊員，少了任何一個，都跑不出最完美的團隊成績，也圓不了中華兒女共同的夢想。

今年，粵港澳三地將聯手辦全運會，雖尚未揭幕，已經給「團結」寫下了最好的注腳。賽事創新背後，是「一國」之內兩種制度、三種關稅區的握手。這不是簡單的「合作辦賽」，是三地打破地域界限，用行動證明「1+1+1>3」的力量——就像接力賽裏，第一棒的起跑、第二棒的加速、第三棒的銜接，少了任何一環的默契，都衝不到終點。

蘇炳添是廣東中山人，從小聽祖輩講「過海去澳門擔貨」，也在中山港碼頭經常看到香港鄉親搭船回鄉探親，所以他很清楚：割裂的是行政邊界，割不斷的是市井煙火。如今把「三缺一」脫口而出拋向媒體，是不經意把私人體驗升格為公共議題——麻將枱要四人，接力要四人，中華民族大家庭也要四人：兩岸暨港澳地區，缺一不可。讓第四棒回家，就是讓自己更高、更快、更強。

而蘇炳添期盼的「兩岸合辦全運會」，更像是一份跨越海峽的「邀請函」。近年來，兩岸體育交流從沒有斷過：台灣的乒乓球選手到大陸參加聯賽，和馬龍、樊振東同場競技；馬龍隨大陸高校師生訪問團赴台，多地出現球迷追逐現象，寶島觀眾近距離感受到「馬龍旋風」的魅力。大陸足球職業聯賽此前也一直有多名台灣球員在效力，但要說「合辦全運會」，還是第一次有人這麼直白地提出來——蘇炳添作為運動員，既懂賽場的遺憾，也懂同胞的心意：兩岸暨港澳地區擰成一股繩，我們不僅能在奧運賽場拿獎牌，更能在民族復興的賽道上跑出「中國速度」。

當然，體育歸體育，政治歸政治。讓楊俊瀚穿上「CHINA」隊服，仍需解決會籍、旗幟、奏曲等敏感議題。但國際奧會早就允許聯合組隊，2018年平昌冬奧，朝韓女子冰球隊已寫下先例，那麼「中國隊」與「中國台北」在同一接力區完成零誤差交棒，為何不可試點？

制度創新需要切入點，而切入點往往來自民間。蘇炳添的「趣味感慨」就是民間聲音——直白、具體。蘇炳添應該自小就聽過同鄉偉人孫中山先生為國家統一奔走的故事，他說「兩岸本來就是一家」，不是空話。可現在，還有人在海峽之間劃「鴻溝」，誰都知道兩岸暨港澳「缺了誰」，偉大的夢想就未能圓。我們這代人，不該讓「遺憾」繼續下去，不該讓「隔閡」擋住前路。

所以蘇炳添的「接力期盼」，也正正是給我們提了個醒：兩岸暨港澳地區的同胞，都是中華民族復興的「接力跑手」，都應該主動擔起歷史的責任。台灣的青年可以來大陸創業，把台灣的先進技術帶到大陸；香港的青年可以發揮國際視野，幫內地企業走向世界；澳門的青年可以依託葡語國家資源，搭建中外交流的橋樑；內地的青年可以敞開胸懷，和港澳台同胞分享發展機遇。就像4×100米接力，每一棒都拼盡全力，每一次交接都毫無保留，才能跑出最好的成績。

或許我們可以詩意地說，所有的圓都要從缺口開始。蘇炳添把缺口擺到鎂光燈下，也給了圓一個起點。讓我們暢想一下，或許有一天，「中華接力隊」不再需要「特邀」第四棒，因為海峽對岸的頂尖選手已把北京、上海、廣州當作日常訓練基地；或許有一天，臺灣已接入高鐵網「一小時生活圈」；更或許有一天，我們不再用「三缺一」來形容未團圓，因為「麻將腳」早已湊齊，跑道早已合併，只剩同一聲呐喊為同一面旗幟加油。那時，我們一定會想起2025年秋天的廣州，想起那位中山仔用一句地道廣東話揭開了歷史的序幕。

作者陳小辛博士是香港優才及專才協會政策研究委員會會長，國際資產及風險管理協會（iARMA）榮譽顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



