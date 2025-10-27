帶．路共享｜中塞攜手共築光明之路​——福建醫療隊援外故事

在塞內加爾落後的恩迪奥姆地區，中國福建的第八批援塞醫療隊前來參與香港「共享基金會」的「消除白內障致盲項目」。面對眾多病情複雜、醫療條件艱苦的患者，這支隊伍不僅提供技術，更點亮了希望，成為中塞友誼的溫暖見證。



恩迪奥姆地區醫療條件落後，當地白內障患者眾多且病情複雜。 很多患者雙眼均為大白核，多合併角膜雲翳、角膜斑翳等不利因素，且有相當比例的獨眼患者。當地衛生條件差，無菌觀念不強，這給手術增加了很大的難度。

福建第八批援塞醫療隊由福建中醫藥大學附屬人民醫院和附屬第二人民醫院的五名經驗豐富的醫護人員組成。 他們以嫻熟技術和無縫銜接的流程配合，確保了所有手術零失誤完成。隊員們在當地外出時，總會收到居民們熱情的問候與手勢致意。

69歲的戈度是當地恩迪奧姆地區三甲醫院的一名外科主任，他因白內障導致視力嚴重下降，工作生活受到極大影響。他得知福建醫療隊駐點在他們醫院開展白內障手術後，第一時間前來就診。經過仔細檢查和精心手術，他的視力從術前的 0.1 恢復到了 1.0。當揭開紗布時，他重新看到清晰的世界那一刻，向主刀醫生潘銘東主任豎起了大拇指，激動地用法語說道：「中國醫生技術高超，我衷心感謝你們，是你們讓我重獲光明！ 」

另一位患者曼穆度•迪奧普也深有同感。手術前，他因白內障已經失明多年，需要女兒攙扶著摸索前行，生活極為不便。手術後第一天，他的視力就從術前僅有光感，恢復到了 0.5，能夠自由地行走，他的女兒當場激動地流下了眼淚，他拉着女兒的手用當地的語言安慰道「一切都會好起來的」。 父女倆一起對主刀醫生陳勝主任和助手柯發傑醫生表達了深深的感激之情。

還有一位令人印象深刻的患者是 79 歲的索契科，他在右眼白內障手術後揭開眼罩時用當地語言大聲地感慨道「太棒了，我的世界重現光明，感謝你們，中國醫生。」

索契科因疾病導致四肢癱瘓，加上患有雙眼老年性白內障，生活長期無法自理，僅能依靠孩子們的幫助勉強維持日常生活。當得知恩迪奧姆地區有中國醫療團隊提供免費白內障手術後，他在家人的陪同下前來接受治療。鄭永征主任在術前檢查中發現其左眼無光感，已喪失了通過白內障手術復明的機會，而右眼因帶狀角膜變性及大胬肉，可能導致術中視野不清，手術難度高。根據他的病情，精心制定手術方案，決定對其右眼進行手術，並取得圓滿成功。術後第一天，他的右眼視力從術前僅有光感恢復到了 0.3，他和家人對中國醫護人員充滿感激。

類似的例子還有很多，不勝枚舉……

對於福建醫療隊的成員們來說，這次援非之行不僅是醫療技術的輸出，更是一次心靈的洗禮。面對當地簡陋的醫療條件和眾多等待治療的患者，他們深感責任重大。看到患者們術後恢復光明，臉上露出的笑容，所有的疲憊都一掃而空。醫療隊員一致秉承著「全力以赴，只為一次改變，追光而遇，暮光而行」的宗旨，在追夢路上攜手奮進，共同出發。

此次的援非工作中，醫療隊的團結友愛精神是順利開展工作中的至關重要環節。初到異國他鄉，在共享基金會工作人員和醫療隊成員相互支持和説明下，專家組順利克服了長途跋涉以及工作生活環境所帶來的種種不便和困難，並與當地的志願者們逐步達成了工作上的配合和默契，整個援助工作才得以有條不紊、忙而不亂地開展，深刻體會到了「志同道合者，能越過山海，共同前行」的精神理念。

共享基金會是一家於 2018 年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者是「共享基金會」第八期援塞內加爾福建醫療隊。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。